Que savons-nous de la nouvelle Super Terre, la planète (possiblement) habitable qui se trouve à 37 années-lumière de nous

Elle s’appelle Ross 508 b d’après son étoile mère, la naine rouge Ross 508, et a une masse quatre fois supérieure à celle de notre planète.

Super Earth Ross 508 b qui est à 37 années-lumière de nous / NASA

Une nouvelle Super Terre, récemment découverte dans la constellation du Serpent et nommée Ross 508 b d’après son étoile mère, la naine rouge Ross 508, pourrait être capable d’héberger la vie. Selon l’agence spatiale américaine NASA, il orbite autour de Ross 508 à une distance telle qu’il offre des températures favorables à l’existence d’eau liquide à sa surface, ce qui laisserait penser qu’il pourrait être habitable. Identifié pour la première fois début mai 2022, Ross 508 b a quatre fois la masse de la Terre et n’est « que » à 37 années-lumière de notre planète, une distance particulièrement courte d’un point de vue astronomique. Son identification est due aux travaux de l’équipe dirigée par le professeur Bun’ei Sato du Tokyo Institute of Technology et à l’adoption d’un nouvel instrument d’observation infrarouge, l’InfraRed Doppler Instrument (IRD), installé sur le télescope Subaru de l’Observatoire. Observatoire du Japon (NAOJ) situé au sommet du Mauna Kea, à Hawaï.

Ross 508 b, la nouvelle Super Earth qui pourrait être habitable

Ross 508 b est une Super Terre – ainsi définie parce qu’il s’agit d’une exoplanète de type rocheux (exoplanète) avec une masse comprise entre 1,9 et 10 masses terrestres – il ne faut que 10,8 jours pour terminer l’orbite autour de son étoile mère, Ross 508, qui a environ une cinquième de la masse du Soleil Ross 508, en particulier, est l’une des étoiles de type M, qui sont des étoiles rouges qui représentent environ les trois quarts de toutes les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Ces étoiles sont particulièrement abondantes autour de notre système solaire, ce qui en fait, avec leurs systèmes, des cibles idéales pour la recherche d’exoplanètes.

Ross 508 b, en particulier, a été identifié grâce au « vacillement » que l’exoplanète provoque sur l’orbite de son étoile mère. Cette oscillation a été enregistrée comme un petit décalage dans la longueur d’onde infrarouge de l’étoile à mesure qu’elle s’approche et s’éloigne de la Terre.

La découverte de Ross 508 b, décrite en détail dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue Publication de la Société astronomique du Japon (PASJ)a marqué le premier succès du projet officiellement baptisé IRD Subaru Strategic Program (IRD-SPP) de recherche de signes de planètes autour d’étoiles naines rouges.

« Cela fait 14 ans que le développement de l’IRD a commencé -a expliqué le professeur Sato -. Nous avons poursuivi notre développement et nos recherches dans l’espoir de trouver une planète exactement comme Ross 508 b « .

Parmi les caractéristiques qui rendent l’exoplanète Ross 508 b unique en son genre, le fait qu’elle parcourt une orbite qui a une distance moyenne de son étoile mère d’à peine un vingtième de la distance entre la Terre et le Soleil et qui, selon les astronomes, serait être si elliptique pour amener la planète dans la zone habitable de Ross 508 tous les 11 jours.

« Ross 508 b est la première détection réussie d’une Super Terre en utilisant uniquement la spectroscopie proche infrarouge – a déclaré Hiroki Harakawa, chercheur du télescope Subaru et auteur principal de l’étude -. Auparavant, dans la détection de planètes de faible masse telles que les Super-Terres, les observations dans le proche infrarouge seules n’étaient pas suffisamment précises et une vérification par des mesures de vitesse en ligne de visée de haute précision en lumière visible était nécessaire.« .

Harakawa a également ajouté que l’étude montre comment, même lorsqu’il est utilisé sans l’aide d’autres outils, l’IRD-SSP est capable de détecter ce type d’exoplanètes et que le travail « démontre l’avantage de l’IRD-SSP dans sa capacité à identifier les planètes avec une grande précision même autour des naines rouges de type tardif qui sont trop faibles pour être observées en lumière visible« .