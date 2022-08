Qu’est-ce que le quatrième mur et pourquoi Marvel l’a-t-il mis sur toutes les lèvres ?

Qu’est-ce que le quatrième mur et d’où vient-il ?

Le quatrième mur est un terme inventé par le metteur en scène de cinéma et de théâtre André Antoine. Le Français s’est inspiré du Discours sur la poésie dramatique de Denis Diderot. Dès 1758, Diderot avait formulé son principe de quatrième mur. Pour l’écrivain et philosophe, il devait y avoir un mur invisible, un mur virtuel qui devait séparer les acteurs des spectateurs : « Imaginez, tout au bord du théâtre, un grand mur qui vous sépare de la scène : interprétez comme si la toile ne montait pas.» De toute évidence, les trois autres murs restants étaient les côtés et l’arrière de la scène du théâtre.

Des années plus tard, ce concept a été assimilé par de nombreux dramaturges. C’était juste une sorte de méthode pour tirer le meilleur parti des acteurs. Stendhal (Henri Beyle) a approfondi le concept au XIXe siècle. Quelques années plus tard, cette illusion du quatrième mur connaît une révolution lorsqu’elle est appliquée au réalisme théâtral. Konstantin Stanislavski l’a appliqué dans The Cherry Orchard de Tchekhov. On peut dire que le quatrième mur a également été le germe de la controversée «Méthode Stanislavski», bien que sans aucun doute, ce sujet ferait l’objet d’un autre article.

Qu’est-ce que briser le quatrième mur alors?

Si le théâtre, le cinéma, une série ou un jeu vidéo possèdent fictivement un verre ou un tissu invisible dans lequel ceux qui sont à l’intérieur ne nous voient pas, briser le quatrième mur n’est rien d’autre que renverser la situation. Interrompez le spectateur et coupez pour détruire complètement cette illusion.

En règle générale, briser le quatrième mur est une façon assez créative de faire de l’humour. Tout simplement parce que c’est une ressource à laquelle on s’attend rarement. Le chiffre est modérément utilisé dans les films et les séries télévisées. Cependant, là où il est le plus souvent utilisé, c’est dans les jeux vidéo de rôle (RPG), le théâtre et les bandes dessinées. Dans la vidéo que nous avons jointe, l’exemple dans Shin Megami Tensei V est très bien illustré. Quelques minutes après le début du jeu, après avoir essayé de recruter un personnage, nous pouvons le convaincre de rejoindre nos rangs simplement en lui disant que nous sommes le protagoniste du jeu.

Deadpool, She Hulk et d’autres cas de rupture du quatrième mur

Cette ressource est généralement utilisée très occasionnellement, mais il existe des œuvres qui abusent de ce concept pour générer de l’humour par répétition. Deadpool est probablement l’exemple classique. Les films anti-héros regorgent de moments où Ryan Reynolds s’adresse directement au public, ce qui s’est déjà produit dans les bandes dessinées.

Néanmoins, on parle beaucoup du sujet du quatrième mur autour de la première de la série She Hulk. Apparemment, l’avocat Hulka utilisera une grande partie de cette ressource. Ce que peu de gens savent, c’est que, dans les bandes dessinées originales, ce personnage a également beaucoup utilisé cette astuce narrative. Sachant que la super-héroïne mutante est née avant l’anti-héros, on peut affirmer que She Hulk brisait déjà le quatrième mur bien avant que Deadpool ne le rende à la mode.