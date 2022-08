Office 2016 et Office 2019 continueront de fonctionner avec Microsoft 365

Malgré le fait que Microsoft se concentre sur le cloud, il continue de publier des versions « perpétuel » (sans abonnement) d’Office toutes les quelques années. Récemment, certains de ces utilisateurs, en particulier ceux avec Office 2016 et Office 2019, ont eu un peu peur, car il est apparu que Microsoft avait décidé de couper leur accès aux services back-end de Microsoft 365 en 2023, soit deux ans. avant que ces produits ne mettent officiellement fin au support.

Non, Office 2016 et Office 2019 ne perdront pas l’accès aux services Microsoft 365

La bonne nouvelle pour ces utilisateurs est qu’il s’agissait d’une fausse alerte. (Ou peut-être juste une tentative trop agressive pour amener ceux qui veulent Office sans abonnement à migrer vers le cloud ?) Microsoft n’empêchera pas les clients Office 2016 et Office 2019 de se connecter aux services principaux de Microsoft 365 après octobre 2023. Mais il avertit ces utilisateurs qu’ils pourraient rencontrer des problèmes de connexion aux services Microsoft 365. Services principaux de Microsoft 365 après cette date.

Les licences Microsoft prêtent à confusion. L’article Microsoft Docs sur la connectivité des services Microsoft 365 contient deux déclarations apparemment contradictoires dans le même article.

La première:

Remarque : Office 2019 et 2016 seront pris en charge pour se connecter aux services Microsoft 365 jusqu’en octobre 2023.

Un paragraphe plus loin :

Important : Nous ne prendrons aucune mesure active pour empêcher les autres versions du client Office qui sont toujours prises en charge et à jour, telles qu’Office 2013 avec Service Pack 1, de se connecter aux services Microsoft 365. Mais ces clients plus anciens peuvent rencontrer des problèmes de performance ou de fiabilité au fil du temps.

La prise en charge de Microsoft Office 2013 prend fin le 11 avril 2023. Mais la prise en charge ne se termine que le 14 octobre 2025, qui correspond également à la date de fin de la prise en charge d’Office 2019. Cette date d’octobre 2025 marque la fin de la prise en charge étendue. Le support standard pour la version 2016 a pris fin en octobre 2020 et le support standard pour la version 2019 prendra fin en octobre 2023. La fin du support standard indique que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de fonctionnalités ou de correctifs de sécurité pour ces produits.

Microsoft n’empêchera pas les clients Office 2016 et Office 2019 de se connecter aux services backend de Microsoft 365 après octobre 2023

Microsoft garantit la sécurité des produits actuels

Pour essayer d’amener les utilisateurs d’Office 2016 et 2019 à passer à une version plus récente d’Office – comme LTSC ou la version 2021 – à partir de versions qui ont quitté le support grand public, Microsoft utilise la technique habituelle. Continuer à utiliser Office 2016 et 2019 peut être risqué car certaines fonctionnalités peuvent « problèmes inattendus ». En raison de cette possibilité, la déclaration officielle de Microsoft est que ces clients Office sans abonnement ne seront pas « prise en charge » par Microsoft après cette date, bien que les utilisateurs n’arrêtent pas de se connecter à ces services.

ZDNet a demandé des éclaircissements sur cet article de Microsoft TechCommunity du 25 juillet, qui dit que « Office 2016 et 2019 ne seront pas pris en charge pour la connexion aux services Microsoft 365, y compris Exchange Online, à partir d’octobre 2023… N’attendez pas la dernière minute – c’est le moment idéal pour mettre à jour. »

Réponse officielle de Microsoft sur Office 2016 et Office 2019

« Microsoft n’empêchera PAS les clients Office compatibles et à jour de se connecter aux services cloud M365. Cependant, comme annoncé en avril 2017 et précisé en février 2018, Microsoft prévoit de cesser de prendre en charge les clients Office qui ne sont pas compatibles avec le grand public. Lorsqu’ils se connectent aux services cloud Microsoft 365.

« En pratique, cela indique que lorsque nous effectuons des mises à jour d’Exchange Online, de SharePoint Online et d’autres services Microsoft 365, nous ne contournerons pas les limitations inhérentes aux anciens clients perpétuels d’Office qui ne bénéficient plus du support standard. Les clients ne seront pas exclus de la connexion, mais pourraient ne pas obtenir la pleine valeur des nouveaux investissements dans nos services cloud. Au fil du temps, ils peuvent rencontrer des problèmes inattendus.

Conclusion : Office 2016 et 2019 continueront de fonctionner avec les services principaux de Microsoft 365. Au moins jusqu’à ce que ces éditions ne soient plus prises en charge, ce qui indique octobre 2025. Elles pourraient (ou non) fonctionner très bien, surtout à partir de l’année prochaine, donc c’est une situation de « À utiliser à vos risques et périls. »