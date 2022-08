Unity choisit Azure comme partenaire cloud

Les partenariats stratégiques dans le grand espace technologique ne sont pas rares. Dès novembre 2021, Sega a annoncé qu’il envisageait un tel partenariat avec Microsoft Azure pour créer des jeux à grande échelle dans un « environnement de développement de nouvelle génération » dans le cadre de l’initiative Super Games. Aujourd’hui, un autre magnat du jeu, Unity, a rejoint Microsoft.

Azure, un partenaire Unity de premier plan avec des expériences cloud comme objectif

Plus concrètement, Unity a choisi Azure comme partenaire pour exploiter la puissance du cloud pour créer et gérer des expériences 3D en temps réel (RT3D). Pour Microsoft, l’avantage de ce partenariat est que les développeurs pourront construire des expériences immersives dans l’espace de jeux qu’ils pourront publier sur Xbox et PC. Cela dit, Microsoft n’a pas affirmé que les jeux alimentés par Azure ne pouvaient pas être publiés sur PlayStation.

La magie des expériences interactives 3D nées dans les jeux se déplace rapidement vers des mondes non ludiques. Unity développe une solution cloud native indépendante de la plate-forme qui répond aux besoins généraux de tous les développeurs, des entreprises aux créateurs citoyens. En donnant aux créateurs un accès facile aux outils de simulation RT3D et la possibilité de créer des jumeaux numériques de lieux et d’objets du monde réel, Unity offre aux créateurs un moyen simple de produire des actifs RT3D, que ce soit pour des jeux ou des mondes non liés au jeu.

Pour accompagner cette évolution, les créateurs ont besoin d’une infrastructure technique aussi dynamique et innovante qu’eux. Azure est cette solution. Conçu pour la sécurité et l’évolutivité mondiale, Azure prend déjà en charge certains des plus grands jeux au monde. Et il apporte ces apprentissages éprouvés au combat pour alimenter les expériences RT3D pour toutes les industries. Alors que le besoin de simulation en temps réel devient critique pour toutes les industries. Du commerce électronique à l’énergie, en passant par la fabrication et la médecine, entre autres. Unity et Microsoft construisent le cloud de création qui permet aux artistes 3D de créer et d’exécuter ces expériences sur Azure.

Microsoft pense que la démocratisation de ces technologies permettra aux développeurs d’atteindre un public plus large. Tout en construisant des expériences RT3D plus immersives en utilisant le cloud du géant de Redmond.