100 grands dauphins poignardés à mort aux îles Féroé : c’est le deuxième pire massacre de l’espèce

Shepherd a publié des images du dernier massacre aux îles Féroé, qui a coûté la vie à 100 grands dauphins. Peu de personnes avaient été tuées depuis 1898.

L’un des grands dauphins tués. Crédit : Sea Shepherd / Facebook

Encore un autre massacre de cétacés a été consommé dans les îles Féroé. Cette fois, un troupeau entier composé de 100 grands dauphins (Tursiops truncatus). C’est le dauphin par excellence, à l’espèce duquel appartient également le célèbre Flipper de la série télévisée. Ces dauphins ne font pas partie des espèces normalement chassées aux îles Féroé, mais lors du dernier Grindadrap (la « chasse traditionnelle »), il a quand même été décidé d’exterminer le groupe. Les mammifères marins ont été poussés vers la plage avec des bateaux dans la baie de Skálabotnur – grâce à une technique éprouvée basée sur la terreur – et une fois à portée, ils ont été attaqués par des hommes en colère, qui ont fait rage avec les lames.

Les images affreuses de la boucherie – nous vous conseillons de cliquer sur le lien uniquement si vous avez l’estomac très solide – sont diffusées par l’organisation écologiste Sea Shepherd, depuis des années en première ligne contre cette barbarie anachronique. Dans certains cas, les spécimens ont des blessures causées par les hélices des bateaux. La même cruauté avait été infligée l’année dernière, lorsqu’un groupe entier de 1 500 lagenorinks acérés (autres dauphins) avait été exterminé dans la même baie. Le massacre a soulevé l’indignation de la communauté internationale face au nombre de spécimens tués, mais rien n’a changé depuis. Les cétacés continuent d’être abattus avec des couteaux et autres lames, qui sont enfoncés dans l’arrière de la tête pour sectionner la moelle épinière. Souvent les animaux subissent une terrible agonie, alors qu’ils sont contraints d’assister impuissants à l’extermination de leurs parents et compagnons, au milieu des cris désespérés et de l’odeur âcre du sang qui se répand dans la baie. Pour des animaux intelligents et sociaux comme les dauphins, infliger une telle torture est une cruauté sans précédent, qui respire la pure inhumanité.

Un autre grand dauphin tué laissé au fond de la baie. Crédit : Sea Shepherd / Facebook

Le massacre des pauvres grands dauphins a un fort écho médiatique justement parce que cette espèce aimée de tous ne se conjugue pas avec les grindadraps. Parmi les cétacés les plus touchés figurent les globicéphales et les lagenorinks aigus susmentionnés. Selon les données rapportées par Sea Shepherd, celui qui a eu lieu aux îles Féroé était le deuxième plus grand massacre de grands dauphins jamais réalisé en plus de 120 ans. L’abattage précédent remonte à 1898, lorsqu’un seul spécimen de plus a été tué. Cette fois, les victimes étaient exactement 99, dont 98 adultes et un enfant. Dans le groupe, il y avait aussi une femme enceinte, dont le fœtus a été déchiré, comme cela arrive souvent dans ces circonstances.

Un spécimen de grand dauphin dans la mer Ligure. Crédit : Andrea Centini

A l’occasion de cette monstruosité, Sea Shepherd a également annoncé avoir documenté la farce du parcours pour devenir chasseur de cétacés. Les Féroïens se défendent en affirmant que tous les participants sont des personnes « entraînées », qui savent ce qu’elles doivent faire pour tuer des animaux « rapidement et sans douleur ». Mais en réalité le cours ne dure qu’une heure et n’est que théorique : personne n’enseigne le maniement des armes de poing et on peut passer le certificat même sans écouter un mot de ce qui se dit. Comme l’explique Sea Shepherd, il suffit d’avoir au moins 16 ans, pour participer et recevoir le morceau de papier pour obtenir l’autorisation d’abattre des mammifères marins, dans l’un des festivals de violence et de sang les plus dégoûtants de la planète.