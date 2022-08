DuckDuckGo augmente la protection contre les trackers Microsoft après le contrecoup de la communauté

En mai, le navigateur DuckDuckGo, axé sur la confidentialité, a subi des réactions négatives de la part de la communauté après qu’une publication ait publié que, même si le navigateur bloquait les trackers Google et Facebook, il permettait aux trackers Microsoft de continuer à fonctionner.

À l’époque, le PDG de la société avait fait une déclaration sur ce qui se passait – en disant qu’il n’autorisait pas toutes ou même la plupart des tentatives de suivi de Microsoft dans ses navigateurs – et avait promis des changements. Désormais, DuckDuckGo annonce une protection accrue contre les trackers Microsoft via ses applications de navigation.

À partir de la semaine prochaine, DuckDuckGo étendra les scripts de suivi tiers qu’il empêche de charger sur les sites Web pour inclure des scripts de Microsoft. Cette mise à jour s’applique aux applications iOS et Android et aux extensions de navigateur avec des applications bêta à suivre dans le mois à venir.

Le PDG et fondateur de DuckdDuckGo, Gabriel Weinberg, déclare :

Cette protection de suivi Web n’est pas offerte par défaut par la plupart des autres navigateurs populaires et se trouve au-dessus de nombreuses autres protections de suivi Web DuckDuckGo. Cela indique que nos applications et extensions de navigation offrent actuellement plus de protection contre les trackers Microsoft par défaut que Chrome, Firefox, Safari, etc.

De plus, pour aider à dissiper d’autres idées fausses qui circulent, les scripts Microsoft n’ont jamais été intégrés dans notre moteur de recherche ou nos applications, qui ne vous suivent pas. Les sites Web insèrent ces scripts à leurs propres fins et n’ont donc jamais envoyé d’informations à DuckDuckGo. De plus, nous limitions déjà le suivi de Microsoft via nos autres protections de suivi Web, comme le blocage des cookies tiers de Microsoft dans nos navigateurs.