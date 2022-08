Nouveau record négatif pour le fleuve Pô : ramené sous des creux historiques, accablé par la sécheresse

C’est ce qu’a révélé le dernier rapport de l’Observatoire ANBI sur les ressources en eau : 32 % de moins que le précédent creux mensuel de 2006.

Le débit moyen du fleuve Pô à Pontelagoscuro (dernier sondage avant le delta) était, en juillet, égal à 160,48 mètres cubes par seconde, soit 32,29 % de moins que le précédent record négatif de débit mensuel moyen, enregistré en juillet 2006. C’était révélé par le dernier rapport sur les ressources en eau publié par l’Observatoire ANBI, l’Association des consortiums de bassin, qui fait également état d’un nouveau record de débit minimal, avec seulement 104,3 mètres cubes par seconde, observé le 24 juillet.

La vallée du Pô, malgré les tempêtes qui ont accordé un bref répit à la grande chaleur et enregistré de légères augmentations de débit, reste dans une grande souffrance, comme l’indiquent les enquêtes les plus récentes qui, observe l’ANBI, montrent à quel point les bénéfices apportés par la des pluies. Dans le Piémont, où environ 30 millimètres de pluie sont tombés en 7 jours, il n’y a qu’une augmentation de plus de 27 mètres cubes par seconde du débit de la rivière Tanaro, presque nul la semaine dernière, ainsi que pour la rivière Sesia.

« Les barrages de la baraggia de Biella et Vercelli (Ingagna, Ostola et Ravasanella) ne retiennent que 4,83 millions de mètres cubes d’eau, soit près de 50% des volumes enregistrés lors de la sécheresse de juillet 2017 et environ 60% de moins que la moyenne de la période» précise l’Association.

La situation n’est pas meilleure en Lombardie, où le débit de l’Adda semble se stabiliser au fond, qui, par rapport à 2021, manque de 427 mètres cubes par seconde, soit près de 80 % du débit. « Conformément à ces données, l’eau retenue aujourd’hui dans les bassins lombards marque -66% par rapport à la norme et -67% par rapport à l’année dernière« .

Scénario similaire en Vénétie, avec des aquifères pratiquement à sec presque partout et des niveaux de sous-sol inférieurs à ceux des deux dernières décennies. Dans la Région, les pluies tombées en juillet ont été inférieures de 41 % à la moyenne historique, mais dans certains bassins, le déficit a dépassé 60 %, comme dans le cas du fleuve Sile, où une baisse de 69 % est enregistrée. Les rivières des Apennins d’Émilie-Romagne sont également plus ou moins stables à des niveaux très bas, où seule la Trebbia, sur le bassin de laquelle environ 27 mm de pluie sont tombés en juillet, a enregistré une augmentation significative du débit.