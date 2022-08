Un requin du Groenland repéré dans les Caraïbes, à des milliers de kilomètres de son habitat glacé

Des chercheurs américains ont repéré un requin arctique dans les eaux chaudes d’un atoll corallien au Belize. Mystère dans les Caraïbes.

Un requin du Groenland avec un ectoparasite sur l’œil. Crédit : Bordure1952 / wikipédia

Cela semble absurde, mais pour la première fois un requin du Groenland a été aperçu (Microcéphalie somnifère) dans les eaux des Caraïbes occidentales, à des milliers de kilomètres de son habitat naturel glacial. C’est presque comme voir un ours polaire se promener le long de la côte italienne. Plus précisément, le requin arctique a été observé errant près de Glover’s Reef, un magnifique atoll corallien du Belize, un État du centre-nord de l’Amérique surplombant la mer des Caraïbes. Le requin du Groenland est un énorme poisson cartilagineux qui vit dans l’océan Arctique et l’océan Atlantique Nord, généralement dans les eaux profondes le long des côtes du Groenland (d’où son nom) et de l’Islande. Mais il reste encore beaucoup à découvrir sur ces animaux mystérieux et fascinants, même à la lumière de l’extraordinaire observation des Caraïbes. Le requin du Groenland, qui peut atteindre 7,3 mètres de long et peser environ 1 500 kilogrammes, est connu pour être le vertébré qui vit le plus longtemps sur Terre ; on pense que le spécimen le plus ancien analysé aurait pu avoir plus de 510 ans. Selon des spécialistes, ces requins à croissance lente atteindraient leur maturité sexuelle à 150 ans.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Predator Ecology and Conservation Lab de l’Université internationale de Floride (FIU) à Miami a décrit l’observation du requin du Groenland dans les Caraïbes occidentales, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la société Belize Riversdale. Les biologistes marins, coordonnés par le doctorant Devanshi Kasana, chercheur au Département des sciences biologiques de l’université américaine, étaient dans les eaux du pays d’Amérique centrale pour marquer des requins tigres avec l’aide de pêcheurs locaux, lorsqu’en avril 2022 ils ont rencontré un créature vraiment inhabituelle pour les eaux tropicales. « Au début, j’étais sûr que c’était autre chose, comme un requin à six branchies qui est bien connu pour vivre dans les eaux profondes au large des récifs coralliens », a déclaré le Dr Kasana dans un communiqué à la presse universitaire. « Je savais que c’était inhabituel et c’était aussi inhabituel pour les pêcheurs, qui n’avaient jamais rien vu de tel pendant toutes leurs années de pêche », a ajouté l’expert.

Pourtant, lorsque le Dr Kasana a présenté les images du spécimen à ses collègues, il est apparu que l’animal capturé – puis relâché – était décidément plus atypique qu’un chef pour les Caraïbes : il s’agissait en fait (très probablement) d’un requin de Groenland. Parmi les indices les plus cryptiques figurent la taille importante de l’animal (entre 3 et 3,5 mètres) et la présence d’un crustacé parasite dans son œil, un copépode appelé Ommatokoita allongé qui est connu pour parasiter ces requins à longue durée de vie. Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’ils n’étaient peut-être pas certains à 100% de l’espèce, mais qu’ils penchaient plutôt vers un requin du Groenland ou un hybride entre le requin arctique et le lemargo du Pacifique (Somniosus pacificus), un autre grand requin appartenant à la famille des Somniosidae (appelés « requins dormeurs ») et un proche parent du requin du Groenland. « Il s’agit du premier enregistrement d’un requin endormi dans la région des Caraïbes occidentales et confirme par ailleurs l’hypothèse selon laquelle ces requins, mieux connus sous les latitudes polaires et subpolaires, se trouvent profondément dans les régions tropicales », ont souligné les auteurs de la recherche dans l’étude.résumé d’étude.

Crédit : wikipédia

Les requins du Groenland sont classés Vulnérables (code Vu) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et sont donc menacés d’extinction. La pêche accidentelle et dirigée représente les principaux dangers pour ces animaux, avec des milliers d’animaux capturés et tués chaque année. C’est un énorme problème pour les poissons qui vivent des centaines d’années et ont un cycle de vie très lent. On pense également que le changement climatique représente un grave danger. Les détails de la recherche « Premier signalement d’un requin dormeur (Somniosus sp.) Dans les Caraïbes occidentales, au large de la pente insulaire d’un atoll corallien » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Marine Biology.