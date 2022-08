Les tendances en matière d’embauche indiquent qu’Apple prévoit d’étendre considérablement son activité publicitaire

La semaine dernière, Apple a annoncé une extension de son programme App Store Search Ads avec deux nouveaux emplacements d’annonces dans l’App Store iOS.

Apple présente actuellement des publicités dans des applications telles que l’App Store, News et Stocks, ainsi que des lancements plus récents, tels que les flux Apple TV Friday Night Baseball. Et les récentes tendances d’embauche accélérées dans l’unité de la plate-forme publicitaire indiquent que l’expansion publicitaire d’Apple ne ralentit pas, via Digiday.

Digiday dit que leurs sources disent que l’embauche dans la division des plateformes publicitaires a considérablement augmenté depuis le début de 2022. Cela se reflète également dans l’organigramme exécutif. Un rapport de mai indique que le groupe Apple Services dispose désormais d’un responsable dédié, Todd Teresi, pour se concentrer sur les initiatives liées à la publicité.

Plus remarquable, Digiday a mis en évidence des offres d’emploi indiquant qu’Apple construit « la plate-forme côté demande la plus sophistiquée et la plus respectueuse de la vie privée possible ».

Une plate-forme côté demande permet aux annonceurs de mettre en place des automatisations qui étendent les campagnes en fonction de facteurs d’indicateurs de performance, aidés par l’apprentissage automatique. Tant que la plateforme est bien conçue, les annonceurs sont satisfaits et dépensent plus.

Les plates-formes côté demande font également d’autres choses, comme aider les annonceurs à correspondre étroitement aux données démographiques de leur public cible, et essayer plusieurs variantes d’une campagne publicitaire avec des tests A/B dynamiques, et finalement optimiser et augmenter les dépenses autour des campagnes les plus performantes.

La création d’un bon DSP représente un investissement important en coûts et en heures d’ingénierie. Il pourrait être utilisé pour alimenter les annonces de recherche dans l’App Store, les placements médiatiques comme la publicité display MLB susmentionnée (et d’autres rumeurs de sports en direct sur lesquels Apple enchérit, comme le NFL Sunday Ticket Package) et plus encore.

Il ne semble pas si facile de s’attendre à ce que Apple Search Ads finisse par échapper à l’application App Store… et se fraie un chemin dans d’autres parties de l’expérience Apple, comme dans Spotlight ou Maps lors de la recherche d’endroits où aller.

Dans la télévision en streaming, le contenu financé par la publicité devient de plus en plus populaire. Bientôt, tous les concurrents d’Apple TV+ comme Netflix et Disney+ offriront un niveau financé par la publicité. Il est possible qu’Apple veuille proposer son propre niveau à prix réduit avec des publicités pour concurrencer.

Les observateurs Apple de longue date sauront qu’en 2010, Apple a lancé sa propre solution de bannières publicitaires mobiles pour les développeurs tiers, appelée iAd. iAd a été un échec généralisé et a été discrètement abandonné il y a quelques années. Mais il y a toujours une chance qu’Apple tente un autre coup sur ce marché, pour ajouter à sa pile croissante de sources de revenus de services.

Apple a été critiqué pour avoir étendu ses initiatives publicitaires tout en réprimant les capacités des réseaux publicitaires tiers. Le déploiement d’App Tracking Transparency a été une victoire évidente pour les consommateurs, mais les réseaux publicitaires comme Facebook et Snap ont eu du mal à maintenir l’efficacité de leurs plates-formes publicitaires en conséquence, et ont estimé avoir coûté à l’industrie des dizaines de milliards de dollars dans le l’année dernière. La définition d’Apple du « suivi » en tant que partage de données avec des tiers indique que ses propres publicités personnalisées ne relèvent pas de la compétence d’ATT, car cela est considéré comme un partage de données de première partie.

