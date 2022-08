Wemo Smart Dimmer with Thread arrive exclusivement avec la connectivité HomeKit ; neutre non requis

Wemo sort aujourd’hui son dernier appareil domestique intelligent. Le Wemo Smart Dimmer with Thread est uniquement HomeKit et offre la commodité d’une technologie sans scintillement et fonctionne avec un câblage neutre et non neutre pour les maisons neuves et anciennes. Le gradateur inclut même la prise en charge NFC pour une configuration super fluide.

Au début de l’année, Wemo a annoncé qu’il allait all-in sur Thread pour sa gamme de maisons intelligentes HomeKit.

Le premier de ces nouveaux appareils a lancé le Wemo Smart Plug with Thread en février.

Maintenant, le Wemo Smart Dimmer with Thread qui utilise exclusivement HomeKit est arrivé. Il dispose d’un certain nombre de fonctionnalités pratiques pour une expérience fluide et transparente.

Wemo Smart Dimmer avec spécifications de filetage

Fonctionne avec un câblage neutre ou sans neutre, offrant une solution universelle pour les maisons anciennes ou nouvelles

Prend en charge le fil et le Bluetooth

Fournit une configuration facile avec NFC – appuyez sur l’iPhone pour le Smart Dimmer et suivez les invites pour commencer à contrôler en quelques secondes

Construit avec une technologie sans scintillement

Fonctionne exclusivement avec Apple HomeKit

Remplace uniquement les interrupteurs unipolaires ; non compatible avec les interrupteurs à 3 voies

Prix ​​: 59,99 $

Au lancement, le Wemo Smart Dimmer with Thread est désormais disponible directement auprès de Belkin, Amazon commençant bientôt à le proposer.

En guise de rappel, Thread est un protocole de réseau maillé spécialement conçu pour HomeKit et d’autres appareils domestiques intelligents avec une communication directe entre homologues. Certains des avantages sont une connectivité plus rapide, une meilleure fiabilité et l’auto-entretien et l’auto-réparation.

Pour une plongée approfondie dans Thread, consultez notre guide complet :

