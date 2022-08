Une femme séropositive reçoit un cœur d’un donneur séropositif : une greffe révolutionnaire aux États-Unis

Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, une transplantation cardiaque a été réalisée avec un donneur et un receveur séropositifs. La chirurgie a été un succès.

Une greffe cardiaque révolutionnaire a été réalisée au centre médical Montefiore Health System situé dans le Bronx, dans l’État de New York (États-Unis). Pour la première fois, en effet, un cœur a été transplanté d’un donneur séropositif à un patient séropositif. Bien qu’une dizaine d’années se soient écoulées depuis la promulgation en 2013 du HIV Organ Policy Equity Act, qui permet aux personnes atteintes du virus VIH – responsable du syndrome d’immunodéficience acquise ou du SIDA – de faire don de leurs organes à un receveur séropositif, à ce jour aucune intervention chirurgicale impliquant le cœur n’avait jamais été exécuté. L’intervention pionnière (qui a duré quatre heures) redonne espoir à tous les patients séropositifs qui attendent un organe salvateur.

C’est une femme d’environ 60 ans, séropositive depuis un certain temps, qui a bénéficié de la greffe. Le patient souffrait d’une insuffisance cardiaque avancée sévère et n’aurait pas vécu longtemps sans une telle opération. L’équipe médicale américaine, dirigée par le professeur Daniel Goldstein, professeur au département de chirurgie cardiothoracique et responsable de la chirurgie cardiothoracique et vasculaire au Montefiore Center et à l’Albert Einstein College of Medicine, a informé le patient de tous les avantages et risques potentiels du pionnier greffe, qu’il accepta pourtant sans tarder, compte tenu des conditions de santé très délicates. Une greffe de rein a également été réalisée en même temps que la greffe du cœur, rendant l’opération encore plus extraordinaire. L’opération a parfaitement réussi.

La nouvelle a été publiée avec un communiqué de presse du système de santé de Montefiore seulement ces jours-ci, mais la greffe cardiaque a été réalisée il y a plusieurs mois, au début du printemps. La femme a passé les cinq premières semaines sous étroite surveillance à l’hôpital, mais poursuit maintenant sa thérapie de réadaptation à domicile et ne se rend à l’hôpital que pour des visites de routine.

« Grâce à d’importantes avancées médicales, les personnes vivant avec le VIH sont capables de contrôler si bien la maladie qu’elles peuvent désormais sauver la vie d’autres personnes vivant avec la maladie. Cette chirurgie est une étape importante dans l’histoire du don d’organes et offre un nouvel espoir aux personnes qui n’avaient autrefois nulle part où se tourner », a déclaré le professeur Ulrich P. Jorde, chargé de cours à l’Albert Einstein College of Medicine, à la tête de l’insuffisance cardiaque, de la transplantation cardiaque et Section d’assistance circulatoire mécanique et chef adjoint de la division de cardiologie du centre Montefiore. « Il s’agissait d’un cas compliqué et d’un véritable effort multidisciplinaire impliquant la cardiologie, la chirurgie, la néphrologie, les maladies infectieuses, les soins intensifs et l’immunologie », a déclaré le cardiologue Omar Saeed qui s’occupe du patient. « Rendre cette option accessible aux personnes vivant avec le VIH élargit le bassin de donneurs et indique que davantage de personnes, avec ou sans VIH, auront un accès plus rapide à un organe vital. Dire que nous sommes fiers de ce que cela indique pour nos patients et la communauté médicale dans son ensemble est un euphémisme », s’est enthousiasmé le Dr Saeed.

Aux États-Unis, les listes d’attente pour les greffes d’organes sont très longues et on estime qu’entre 60 000 et 100 000 ont besoin d’un nouveau cœur, cependant en 2021 seulement 3 800 greffes cardiaques ont été réalisées (sur un total d’environ 40 000 greffes d’organe). L’intervention pionnière réalisée au Montefiore Health System se traduira par de plus grands espoirs pour les patients séropositifs et non séropositifs, mais une véritable percée est nécessaire pour répondre à la forte demande. Des milliers de personnes perdent la vie chaque année en attendant un organe compatible. L’espoir des spécialistes est qu’un jour il sera possible de « cultiver » en laboratoire des organes parfaitement compatibles et transplantables. En 2018, lors des États généraux du Réseau italien de transplantation, un protocole a été approuvé dans notre pays qui permet la transplantation d’organes entre patients séropositifs. Il a également été récemment confirmé qu’une personne s’est complètement remise du virus, la quatrième au monde.