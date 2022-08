La visite de Nancy Pelosi à Taïwan comprenait une rencontre avec le TSMC, alors que la Chine annonce des exercices militaires à tir réel

La visite controversée de Nancy Pelosi à Taiwan aurait inclus une rencontre avec le président de TSMC, Mark Liu, pour discuter de la loi CHIPS en relation avec l’usine du fabricant de puces en Arizona. L’usine devrait fabriquer des puces pour Apple.

La Chine est extrêmement mécontente de cette visite et a réagi en annonçant des exercices militaires à vie dans les eaux proches de l’île…

Arrière plan

Si vous n’êtes pas au courant de la loi CHIPS, voici un bref résumé de l’histoire jusqu’à présent…

L’année dernière, le Sénat a approuvé un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux États-Unis, la Chambre ajoutant son support en février de cette année. La motivation était double. Premièrement, pour faire face à la pénurie mondiale de puces qui s’est produite pendant la pandémie. Deuxièmement, un désir de s’assurer que les États-Unis ne soient pas laissés pour compte par la Chine.

Apple a fait pression pour obtenir l’argent, ce qui, selon TSMC, était « vital » pour son usine de fabrication de puces en Arizona.

La loi CHIPS est devenue la loi CHIPS and Science, après l’ajout d’un financement supplémentaire pour des dépenses scientifiques, d’éducation et de défense plus larges. Sur les 52 milliards de dollars réservés à la fabrication de puces aux États-Unis, Intel proposerait un tiers du total.

La visite de Nancy Pelosi à Taïwan

La visite de Pelosi à Taïwan – qui s’est terminée aujourd’hui – visait à montrer le support américain à Taipei à un moment où les inquiétudes concernant une éventuelle invasion par la Chine sont de plus en plus vives. Il est conçu pour signaler à Pékin que les États-Unis sont sérieux dans leur engagement juridique à aider Taïwan à se défendre contre toute attaque militaire de la Chine.

Cependant, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la visite était plus susceptible de provoquer la Chine que de la dissuader. Celles-ci semblaient être confirmées par des déclarations extrêmement agressives de Pékin.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que « ceux qui jouent avec le feu ne finiront pas bien, et ceux qui offensent la Chine seront punis ». « Les États-Unis violent la souveraineté de la Chine sous couvert de soi-disant démocratie », a-t-il ajouté.

Cela a été suivi par l’annonce de plusieurs exercices militaires à tir réel dans les eaux autour de l’île, la Chine admettant ouvertement que certains d’entre eux pourraient avoir lieu à l’intérieur des eaux territoriales de Taiwan.

Les exercices – qui débuteront jeudi et dureront cinq jours – se dérouleront dans certaines des voies navigables les plus fréquentées du monde et comprendront du « tir à balles réelles à longue portée ». Un responsable américain a déclaré mercredi à l’agence de presse Reuters que Pékin pourrait chercher à profiter de cette visite pour aggraver les tensions. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Sun Li-fang, a admis que certains des exercices pourraient violer les eaux territoriales de Taiwan.

Des zones d’exclusion autour des exercices militaires sont susceptibles de perturber l’expédition de fournitures depuis Taïwan.

Réunion TSMC

Bloomberg compte-rendu de la réunion.

L’une des principales réunions de Nancy Pelosi lors de sa tournée éclair à Taïwan serait TSMC, la société la plus précieuse de l’île et le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. Le président de la Chambre des États-Unis rencontre mercredi le président de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Mark Liu, pour discuter de la loi sur les puces et la science récemment adoptée par le Congrès et de ses 52 milliards de dollars de subventions pour de nouvelles usines de fabrication de puces sur le sol américain.

Il a été suggéré que TSMC pourrait être une priorité moindre pour obtenir un financement de la loi CHIPS, et le fabricant de puces a à son tour indiqué que cela pourrait ralentir le rythme de développement de son usine en Arizona. Lorsqu’il commencera ses opérations, il devrait fabriquer certaines des puces des séries A et M d’Apple.

Pelosi a peut-être cherché à offrir l’assurance que la société serait en ligne pour au moins un financement, ou à avoir une meilleure idée du type de niveau de financement nécessaire pour que la société maintienne ses plans sur la bonne voie pour la production de 2024.

L’offre d’Intel pour une part substantielle de la subvention de fabrication de puces de 52 milliards de dollars a reçu des réponses mitigées. Certains ont dit qu’en tant qu’entreprise américaine, Intel devrait avoir la priorité. D’autres ont fait valoir qu’il gaspillerait de l’argent après le mal étant donné que le fabricant de puces américain s’est laissé prendre jusqu’à présent derrière TSMC et Samsung dans ses capacités de fabrication.

Pelosi a maintenant quitté Taiwan.

Photo : Département américain du travail/Domaine public

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :