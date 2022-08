L’un des jeux mobiles les plus célèbres aura une deuxième partie

Nous avons tous en mémoire ces noms de jeux vidéo qui sont devenus de véritables hits dans les premières années des smartphones et des tablettes : Angry Birds, Cut the Rope, Fruit Ninja, Where’s My Water ?, Flight Control et, bien sûr, Jetpack Joyride, qui nous a appris à manipuler une fusée attachée à notre dos tout en éliminant des ennemis et en nous déplaçant dans des couloirs avec un défilement horizontal vertigineux.

Notre ami Barry est de retour

Le fait est que 11 ans se sont écoulés depuis qu’il est arrivé sur tous les appareils imaginables (iPhone, iPad, iPod Touch, Blackberry, PSP, PS3 et PS Vita) et Halfbrick Studios a enfin annoncé la date de sortie de son deuxième opus, que nous pouvons profitez de cet été. Et c’est que ce sera le 19 août quand il sera possible de le télécharger depuis l’App Store de Cupertino, en tant que membre de plus de ce catalogue infini de titres disponibles dans Apple Arcade.

En effet, ce sera là et seulement là que l’on pourra retrouver ce Jetpack Joyride 2 qui fera encore une fois l’impasse sur la version Android, laissant tous ses œufs dans le panier iOS et iPadOS. Pas de version pour le système d’exploitation de Google, qui continue de résister aux aventures de ce Barry Steakfries, qui pour sa suite va diversifier un peu plus tout son arsenal de véhicules et d’armes.

Et rappelez-vous que dans le premier jeu, nous devions simplement éviter de nous écraser au sol ou d’esquiver des obstacles tout en tirant sur les nombreux ennemis qui apparaissaient sur le côté de l’écran. Maintenant, les choses vont un peu plus loin.

Bien plus tueur

Ce nouveau Jetpack Joyride 2 a franchi le pas d’être beaucoup plus tueur, non pas tant à cause de son développement (où il l’était presque déjà), mais à cause de la structure qu’il adoptera, où le protagoniste n’aura pas que sa fameuse fusée (et qui donne son nom à la franchise) mais on peut monter dans plus de véhicules comme des soucoupes volantes ou des robots de ces grands Aliens du style Return pilotés par le Lieutenant Ripley.

De plus, nous aurons enfin des boss finaux dans certaines phases qui nous compliqueront un peu les choses pour continuer à avancer dans le jeu. Ces types d’ennemis sont, du moins dans de nombreuses franchises de ce type, les meilleurs que l’on puisse trouver et ceux qui marquent la qualité du développement de jeux vidéo. Ne vous souvenez-vous pas d’un autre classique qui ne vous a marqué que par ses derniers ennemis ?

Cette version arrivera avec des graphismes conçus pour les écrans haute définition des appareils Apple (iPhone, iPad, Mac ou Apple TV Smart TV) nous allons donc remarquer un changement important par rapport à l’apparence du titre original qui, comme Avant on vous l’a dit, il vient de tourner en ce 2022 ni plus ni moins de 11 ans.

Comme nous le disons, Jetpack Joyride 2 sera disponible en téléchargement et en lecture le vendredi 19 août dans l’App Store et dans le cadre de cet Apple Arcade auquel vous ne pouvez accéder qu’avec un abonnement de 4,99 euros par mois ou dans le cadre des deux modalités d’Apple One, où il est déjà inclus en standard.