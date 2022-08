Les consommateurs américains ont dépensé près de 2 milliards de dollars de moins en jeux vidéo au dernier trimestre par rapport à 2021

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ce ne sont pas seulement les produits technologiques qui souffrent en ces temps de prudence économique ; Les ventes de jeux vidéo ont également chuté au cours de la dernière année, de près de 2 milliards de dollars, selon un nouveau rapport. C’est le dernier signe que la période de boom induite par le confinement est bel et bien derrière nous.

Le cabinet d’études de marché NPD écrit que les dépenses américaines en jeux vidéo, qui couvrent le contenu, le hardware et les accessoires, ont atteint 12,35 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. C’est encore beaucoup d’argent, mais c’est en baisse de 1,78 milliard de dollars, ou 13 %, par rapport à la même période l’an dernier.

En ce qui concerne certains segments individuels, les dépenses de contenu au deuxième trimestre ont atteint 10,97 milliards de dollars, marquant une nouvelle baisse de 13 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Le hardware et les accessoires ont diminué de 1 % et 11 %, respectivement, mais c’est le contenu mobile qui a le plus contribué à la baisse globale.

Cependant, un seul segment de contenu a connu une croissance d’une année sur l’autre : les dépenses d’abonnement non mobile, qui ont augmenté de 15 % au deuxième trimestre. C’est donc une bonne nouvelle pour les goûts du service Xbox/PC Game Pass de Microsoft. Fait intéressant, les niveaux PlayStation Plus Extra et Premium de Sony n’ont été lancés que vers la fin du trimestre, ils n’auraient donc pas beaucoup contribué aux chiffres.

Comme nous l’avons vu dans d’autres secteurs, les consommateurs ont encore dépensé plus pour les jeux vidéo cette année qu’à l’époque pré-pandémique, mais l’effet post-confinement et la hausse du coût de la vie affectent la croissance annuelle.

« Des prix plus élevés dans les catégories de dépenses quotidiennes telles que la nourriture et l’essence, le retour des dépenses expérientielles telles que les voyages et la participation à des événements en direct, une liste de sorties plus légère de nouveaux jeux et des contraintes continues d’approvisionnement en hardware de console de nouvelle génération ont tous probablement contribué à la baisse observée. au deuxième trimestre », a déclaré Mat Piscatella, analyste de l’industrie des jeux chez The NPD Group.

« Après une période de croissance soutenue, les dépenses de consommation continuent de dépasser les niveaux d’avant la pandémie. Cependant, des conditions imprévisibles et en évolution rapide pourraient continuer à avoir un impact inattendu sur le marché au cours des prochains trimestres. »

NPD rapporte également que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga était le jeu premium le plus vendu du trimestre. La Nintendo Switch a ouvert la voie des ventes de hardware, ce que nous avons vu pratiquement tous les trimestres depuis le lancement de l’hybride portable en mars 2017. Cependant, la PlayStation 5 a généré les ventes en dollars les plus élevées.

Cette semaine, Sony a révisé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la baisse des ventes de logiciels, qui ont chuté de 26 % en glissement annuel au deuxième trimestre. Les revenus de jeu de Microsoft ont baissé de 7% et Nintendo devrait révéler demain une baisse annuelle des ventes de hardware.