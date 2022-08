Nous risquons la fin de la civilisation et l’extinction à cause du changement climatique : « Commençons à nous préparer maintenant »

Selon une étude, nous ne sommes pas prêts pour les scénarios les plus catastrophiques du réchauffement climatique, mais la fin de la civilisation et l’extinction de l’homme sont possibles.

Crédit : pixabay

L’une des études les plus approfondies jamais menées sur les effets du changement climatique, signée par plus de 11 000 scientifiques (dont 250 italiens) de 153 pays, est parvenue à la conclusion que l’humanité sera condamnée à des « souffrances indicibles » dans un proche avenir. A l’avenir, s’il ne vient pas, rien n’est fait pour contenir les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre, principal moteur du réchauffement climatique. Un autre rapport élaboré par le Dr David Spratt du Breakthrough National Center for Climate Restoration à Melbourne (Australie) et par un autre expert a déterminé que, si la température moyenne dépassait 3°C ​​par rapport à l’époque préindustrielle, une véritable « menace existentielle pour notre civilisation ». » se déclencherait, qui pourrait disparaître d’ici trente ans, ou d’ici 2050. Un nouveau document souligne que ces risques sont sous-estimés et qu’il est temps de commencer à réfléchir concrètement aux scénarios plus apocalyptiques que le changement climatique, ceux qui embrassent l’effondrement de l’humanité société et même notre possible extinction. Selon les auteurs de l’étude, il est temps d’informer sur la catastrophe potentielle, d’élaborer des plans d’urgence, des politiques de résilience et des actions qui peuvent tenter de contrer les conséquences les plus extrêmes.

La nouvelle étude était dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de l’Université de Cambridge, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Nanjing University School of Life Sciences (Chine), du Center for Health and the Global Environment de l’Université de Washington ( États-Unis), le Future of Humanity Institute de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), le Potsdam Institute for Climate Impact Research (Allemagne) et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Luke Kemp, maître de conférences au « Center for the Study of Existential Risk » de l’université britannique, affirment qu’actuellement, les risques des pires scénarios prédits par les modèles climatiques sont tout simplement sous-estimés ou ignorés. Nous ne sommes pas prêts à faire face à de telles catastrophes, il n’existe aucune stratégie pour protéger la civilisation d’un effondrement potentiel, et il n’est pas non plus tenu compte du fait que le changement climatique, causé par notre cupidité et notre manque de prévoyance, pourrait même conduire à l’extinction humaine.

« Le changement climatique a joué un rôle dans chaque événement d’extinction de masse. Il a contribué à la chute des empires et façonné l’histoire. Le monde moderne semble également s’adapter à une niche climatique particulière », a déclaré le professeur Kemp dans un communiqué de presse. « Les chemins menant au désastre ne se limitent pas aux impacts directs des températures élevées, comme les phénomènes météorologiques extrêmes. Des effets en chaîne tels que des crises financières, des conflits et de nouvelles épidémies pourraient déclencher d’autres calamités et empêcher la reprise après des catastrophes potentielles telles qu’une guerre nucléaire », a commenté le scientifique.

Imaginons le pire scénario climatique. La fonte des glaces due aux températures extrêmes entraînerait une élévation du niveau de la mer au point de submerger des îles entières, des métropoles riches et des régions côtières de la planète, générant des dizaines (voire des centaines) de millions de réfugiés, obligés de se déplacer parce qu’ils ne n’ont plus de maison ou même de patrie pour vivre. Pendant ce temps, des températures moyennes de plus en plus étouffantes et des vagues de chaleur extrêmes beaucoup plus meurtrières et fréquentes détruisent les cultures, déclenchent des sécheresses et des famines dévastatrices qui poussent des populations entières à se déplacer ailleurs pour survivre. Les phénomènes se révèlent alors que nous sommes en proie à de nouvelles pandémies, événements atmosphériques, incendies et autres calamités de plus en plus violentes et destructrices. Pendant ce temps, la biodiversité s’érode considérablement et les maladies tropicales se propagent aux hautes latitudes. La combinaison de ces facteurs déclenche des migrations massives sans précédent dans l’histoire de l’humanité, catalysant le risque de guerres mondiales pour la terre, les ressources, l’énergie, l’eau et la nourriture. En toile de fond, le spectre des bombardements nucléaires, capables d’anéantir des millions de personnes en quelques instants et de rendre inhabitables les quelques terres encore potentiellement habitables.

«Il existe de nombreuses raisons de croire que le changement climatique peut devenir catastrophique, même à des niveaux de réchauffement modestes», a expliqué le professeur Kemp. Selon le modèle climatique développé par des universitaires, d’ici 2070 plus de 2 milliards de personnes pourraient se retrouver avec une température moyenne de 29°C, qui ne touche actuellement que 30 millions de personnes, comme le précise le professeur Chi Xu de l’université de Nanjing, co-auteur. . d’étude. « D’ici 2070, ces températures et les conséquences sociales et politiques affecteront directement deux puissances nucléaires et sept laboratoires de confinement maximum qui abritent les agents pathogènes les plus dangereux. Il existe un sérieux potentiel d’effets d’entraînement désastreux », a commenté le scientifique.

Selon les données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il y a une chance sur cinq (18 %) que les températures moyennes mondiales atteignent 4,5 °C de plus qu’à l’époque préindustrielle ; nous sommes actuellement au-dessus de 1,2°C et les scientifiques recommandent de ne pas dépasser 1,5°C, un seuil au-delà duquel les conséquences du réchauffement climatique deviendront de plus en plus dévastatrices et dans de nombreux cas irréversibles. Au moment d’écrire ces lignes, l’horloge de l’apocalypse climatique nous rappelle qu’il manque exactement 9 ans, 8 mois, 19 jours et 23 heures à cette terrible étape, sur la base des estimations des modèles climatiques les plus fiables.

Nous avons très peu de temps pour agir et les auteurs de la nouvelle étude réclament auprès de leurs collègues du GIEC de l’ONU d’inclure un chapitre consacré aux conséquences les plus catastrophiques du changement climatique dans les prochains rapports. Ils soulignent également qu’ils se concentrent sur quatre points clés qui pourraient être à l’origine de l’effondrement de notre civilisation, à savoir « la famine et la malnutrition, les conditions météorologiques extrêmes, les conflits et les maladies à transmission vectorielle ». « Plus nous en apprenons sur le fonctionnement de notre planète, plus nous nous inquiétons. Nous comprenons de plus en plus que notre planète est un organisme sophistiqué et fragile. Nous devons faire face à la catastrophe pour l’éviter », a déclaré le professeur Johan Rockström, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research. « S’attaquer à un avenir d’accélération du changement climatique tout en restant aveugle aux pires scénarios est une gestion des risques au mieux naïve et au pire une folie fatale », a déclaré le professeur Kemp. Les détails de l’étude « Climate Endgame : Exploring catastrophic climate change scenarios » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.