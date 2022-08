Les chargeurs GaN changent la donne : UGreen 200W et OneWorld65 montrent pourquoi

Les chargeurs GaN existent depuis un certain temps maintenant, mais ce n’est que relativement récemment que le prix du nitrure de gallium (GaN) a chuté au point où ils se généralisent. Le principal avantage est une puissance élevée dans un petit boîtier.

Le chargeur UGreen 200W GaN revendique un étonnant 200W, tandis que le OneWorld65 montre à quel point un chargeur de voyage Mac peut être compact…

J’ai testé les deux, et les avantages justifient vraiment la prime de prix relativement modeste que vous payez maintenant pour la technologie de charge la plus avancée.

Que sont les chargeurs GaN ?

Les blocs d’alimentation conventionnels sont, comme les appareils qu’ils alimentent, à base de silicium. Le nitrure de gallium, ou GaN, est un matériau semi-conducteur alternatif.

Le GaN n’est pas un minéral naturel et est assez difficile à fabriquer – c’est pourquoi les chargeurs de GaN étaient des raretés coûteuses dans le passé. Mais l’effort et la dépense en valent la peine, car les briques de puissance GaN offrent de puissants avantages par rapport aux briques de silicium.

D’abord, ils sont beaucoup plus efficace pour conduire le courant. Cela indique que vous pouvez mettre plus de puissance dans une unité de même taille. Ou, pour le dire dans l’autre sens, vous pouvez compresser beaucoup de capacité de puissance dans une brique beaucoup plus petite.

Deuxièmement, parce que la perte d’énergie est plus faible, ils génèrent moins de chaleur. C’est une bonne chose en général, étant donné que la surchauffe est l’un des moyens les plus simples de tuer les appareils technologiques, mais indique également qu’ils n’ont pas besoin d’un dissipateur thermique encombrant comme ceux à l’intérieur des chargeurs en silicone. Ils peuvent donc être encore plus compacts.

Troisièmement, cette efficacité considérablement améliorée est meilleure pour l’environnement, avec moins d’énergie gaspillée sous forme de chaleur.

Mais peut-être que le plus grand avantage pour le consommateur est un chargeur pour tout faire. Le chargeur UGreen est celui qu’il vous faut si vous avez besoin d’alimenter deux MacBook Pro ou d’obtenir les temps de charge les plus rapides pour un MacBook, un iPad, etc. Le OneWorld65 offre l’unité la plus compacte, qui répondra toujours aux besoins de voyage de nombreux propriétaires de kit Apple.

Chargeur UGreen 200W GaN

Regardez et sentez

Normalement, je commencerais par le look, mais la première impression la plus notable dans ce cas est la sensation – ou, plus précisément, le poids ! Cette chose pèse 1,14 livre, ce qui est un peu un choc lorsque vous la prenez, car l’appareil compact semble devoir peser environ la moitié de cela.

Cela représente deux fois le poids du bloc d’alimentation 96 W d’Apple – mais cette chose fournit deux fois plus de puissance et six fois plus de ports.

En termes d’apparence, il a un design dédié que j’aime personnellement. Le dessus est d’un gris argenté foncé, avec un petit logo et un slogan UGREEN. Les bords sont d’une teinte plus foncée et semblent presque noirs dans certaines lumières, mais ont toujours une touche d’argent. La base est entre les deux.

La face arrière a une prise d’alimentation en trèfle pour le câble fourni. Ceci est similaire à une prise en forme de 8 mais avec une broche supplémentaire pour la Terre. L’avant dispose de quatre prises USB-C et de deux prises USB-A.

Le matériau du boîtier est du plastique UBS, mais avec une finition agréable, et le poids lui donne une réelle impression de solidité et de qualité.

Performance

Bien que vous ayez (presque) 200 W pour jouer et six ports qui vous attendent pour brancher vos appareils, il y a quelques petits caractères importants en bas. Cela vous dit que :

USB-C 1 : 100 W maximum

USB-C 2 : 100 W maximum

USB-C 3 : 65 W maximum

USB-C 4 : 65 W maximum

USB-A 1 : 22,5 W maximum

USB-A 2 : 22,5 W maximum

Vous aurez remarqué que le total dépasse largement 200W, nous devons donc saupoudrer un mélange d’AND et d’OR là-dedans.

La bonne nouvelle est que vous pouvez absolument alimenter simultanément deux modèles de MacBook Pro 16 pouces. Branchez-en simplement un chacun sur les ports USB-C 1 et 2, et vous obtiendrez 100 W sur chacun. Mais… c’est votre lot. Si vous branchez quoi que ce soit sur les autres ports, la puissance disponible sur chacun d’eux diminuera considérablement.

Par exemple, si vous branchez un troisième MacBook sur le port USB-C 3, les trois ports seront désormais limités à un peu moins de 65 W. Utilisez les six ports, et C1 sera limité à 65 W, C2 et C3 tomberont chacun à 45 W, C4 tombera à 20 W – et les deux ports USB-A obtiendront 5v à l’ancienne à 4A.

UGreen explique tout cela dans une série d’illustrations :

Donc, si vous voulez extraire chaque dernier watt du chargeur, vous devrez vérifier soigneusement si la combinaison d’appareils que vous souhaitez alimenter est réalisable.

Pour plus d’entre nous, cependant, la réponse va être oui : cette seule brique d’alimentation peut tout faire. Comme moi, par exemple. Je veux pouvoir alimenter :

MacBook Pro M1 Max 16 pouces (96 W)

iPad Pro 12,9 pouces (45 W)

iPhone 13 Pro Max (27W)

Apple Watch Série 5 (5W/18W*)

* 5 W suffisent pour une charge rapide si le chargeur prend en charge USB-PD, sinon 18 W sont nécessaires.

Maintenant, en théorie, je ne peux pas faire tout cela, car si j’utilise quatre ports, alors C1 est limité à 65 W, tandis que C2, C3 et C4 vont bien.

Cependant, le MacBook Pro n’atteint que ce tirage maximum de 96 W sous un extrêmement charge exigeante. En pratique, j’ai pu recharger confortablement et utiliser simultanément MBP, iPad et iPhone, avec la montre également en charge.

La vitesse de charge est impressionnante. Avec seulement le MacBook et l’iPad connectés, pour s’assurer que C1 disposait de la totalité des 100 W, il s’est rechargé de 10 % à plein en moins de 90 minutes.

Chargeur et adaptateur de voyage OneWorld65 GaN

Regardez et sentez

Le OneWorld65 est un chargeur et un adaptateur de voyage combinés, et il ressemble beaucoup aux modèles précédents (non GaN) de OneAdaptr.

Il est blanc avec des accents bleus et possède l’ensemble habituel de trois curseurs sur le côté pour sélectionner les broches dont vous avez besoin pour les prises de courant locales. Au verso, vous pouvez connecter une prise de presque tous les pays.

Le OneWorld65 est davantage axé sur l’USB-C, avec un total de trois prises USB-C et deux USB-A.

Performance

Dans la même unité compacte que les modèles précédents, vous obtenez désormais une puissance totale de 65 W, ce qui est incroyablement impressionnant pour une unité de cette taille. Cela se décompose en :

Socket secteur 10 W (avec prises universelles)

Port d’alimentation USB-C 65 W adapté aux MacBook

Port d’alimentation USB-C 20 W adapté aux iPad

3 x prises USB intelligentes (1 x USB-C, 2 x USB-A) adaptées aux iPhones

Bien entendu, la même clause de non-responsabilité s’applique au chargeur UGreen : les puissances indiquées sont toutes des valeurs maximales. Les sorties réelles dépendent de la combinaison de prises de courant utilisées, mais vous pouvez obtenir la totalité des 65 W si vous utilisez uniquement la prise USB-C haute puissance ; 45W et 15W ; et diverses autres combinaisons.

L’appareil est principalement destiné à la recharge en déplacement en voyage, au rechargement des batteries dans les salons d’aéroport et à l’alimentation d’un ou deux appareils à bord d’un avion, par exemple.

La sortie maximale de 65 W convient aux petits MacBook, mais j’ai également trouvé qu’elle était suffisante pour alimenter complètement mon MacBook Pro 16 pouces M1 Max pour un usage quotidien.

Quant à l’aspect adaptateur de voyage, la société affirme qu’il est compatible avec plus de 200 pays.

Tarifs & conclusions

À 200 $, le Chargeur UGreen 200W GaN est un bloc d’alimentation coûteux ! Mais ce prix équivaut en fait à un dollar par watt.

Si vous le comparez aux chargeurs d’Apple, l’entreprise facture plus ou moins de 1 $/W, selon le modèle. Le chargeur de 140 W coûte 99 $, par exemple, tandis que celui à double port de 35 W coûte plus près de deux dollars par watt, à 59 $.

Pour beaucoup, 200W est exagéré. Si vous avez juste besoin d’alimenter/charger un MacBook Air, un iPad plus petit et un iPhone, il existe de nombreuses options moins chères. Mais en tant que personne qui a besoin d’alimenter un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 12,9 pouces, un iPhone 13 Pro Max et parfois une ou deux choses supplémentaires, je considère que cela vaut le coût d’avoir toute cette puissance dans un appareil compact.

Quiconque a besoin d’alimenter deux MacBook à la fois trouverait également cela une bonne affaire, je pense. D’autant plus qu’il est actuellement disponible à un prix réduit sur Amazon.

La Chargeur et adaptateur de voyage OneWorld65 GaN est conçu pour un rôle différent. Il pourrait s’agir d’un chargeur tout-en-un pour ceux qui ont des besoins d’alimentation plus légers, mais il s’agit surtout de portabilité et de commodité. Je peux jeter cet appareil dans mon bagage à main et le brancher sur n’importe quelle prise que je trouve en voyage, et soit les alimenter, soit recharger la charge au besoin. Mais vous pouvez également l’utiliser dans votre pays d’origine comme un bloc d’alimentation petit et léger pour une utilisation dans un café.

La plupart du temps, je pense, cela dépendra de combien vous voyagez – ou de ce que vous êtes prêt à payer pour plus de commodité lorsque vous le faites. Pour moi, 69 $ valent bien le coût, et l’entreprise offre une remise de 15 % à Netcost-security.fr lecteurs, le ramenant à 58,65 $. Utilisez simplement le code 9to5Mac15% de réduction à la caisse.

Le chargeur UGreen 200W GaN coûte 199,99 $, mais est actuellement disponible sur Amazon pour moins cher. Le chargeur OneWorld65 GaN est disponible auprès de OneAdaptr pour 69 $ (58,65 $ avec code de réduction).

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :