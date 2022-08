Les images de la première supernova spectaculaire capturées par James Webb

La mort d’une étoile survenue il y a entre 3 et 4 milliards d’années a été capturée par l’œil du télescope spatial James Webb : les images de la supernova.

Crédit : NASA

Le futuriste télescope spatial James Webb (JWST) a capturé sa première supernova spectaculaire, ou la « fin explosive » d’une étoile de masse importante. L’événement, qui dure une fraction de seconde, est si énergique et violent qu’il parvient à lui seul à dégager une luminosité équivalente à celle de la galaxie elle-même dans laquelle il se produit. Au cours du processus, la matière dont est composée l’étoile est éjectée presque entièrement à travers une bulle de gaz, projetée dans l’espace lointain à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde. La lumière du phénomène s’estompe jour après jour, donc pour pouvoir l’identifier, il faut être très chanceux, viser l’instrument au bon endroit et au bon moment.

La supernova interceptée par James Webb, quelques jours après son entrée officielle dans l’activité scientifique, s’est produite au cœur de la galaxie SDSS.J141930.11 + 525159.3, située entre 3 et 4 milliards d’années-lumière de notre planète. Cela indique que l’événement explosif s’est produit il y a entre 3 et 4 milliards d’années, lorsque la Terre et le système solaire étaient encore des « enfants ». Comme on peut le voir sur les images publiées sur Twitter par le Dr Mike Engesser, astronome qui dirige l’instrument James Webb MIRI au Space Telescope Science Institute (STScI) à Baltimore, le point lumineux près du centre de l’objet céleste est si brillant que elle rivalise avec la galaxie spirale dans laquelle elle s’est formée.

L’événement a été classé sous le nom de 2022owj et pour le moment il n’est pas encore officiellement confirmé comme une supernova (un test par les pairs sera nécessaire), mais les scientifiques ont peu de doutes. En fait, ils ont comparé les clichés obtenus par le NIRCam de Webb avec les images capturées il y a des années par le télescope spatial Hubble et ce point si brillant n’était pas là. De plus, sa luminosité a continué à diminuer pendant cinq jours consécutifs, signe supplémentaire de la dispersion de la bulle de gaz de la supernova, techniquement appelée le « reste de supernova ». Tout porte à croire qu’il s’agit précisément de ce phénomène.

L’aspect le plus fascinant de la découverte est que le James Webb n’a pas été spécifiquement conçu pour chasser les supernovae. Normalement, ce travail est effectué par de grands télescopes au sol qui balayent de grandes parties du ciel et capturent des images à grand champ, tandis que le télescope futuriste – lancé par la NASA à Noël 2021 – analyse de petits fragments d’espace lointain à très haute résolution. C’était très chanceux d’avoir l’instrument pointé sur la partie exacte du ciel où la supernova s’est produite. Parce que le grand miroir primaire du Webb peut regarder plus loin et avec plus de détails que tout autre instrument, fonctionnant dans l’infrarouge et se trouvant à 1,2 million de kilomètres de la Terre, les scientifiques pensent que le télescope peut observer des supernovae dans des galaxies lointaines, comme celles montrées dans le premier image officielle du télescope, un « champ profond » montré par la Maison Blanche et la NASA lors d’une conférence de presse spéciale.

Le rêve des experts est d’intercepter la supernova d’une ancienne étoile de première génération, un événement jamais observé jusqu’à aujourd’hui. Ces objets célestes étaient des centaines de fois plus massifs que notre Soleil et, comme l’a dit le Dr Engesser à Space.com, avec une composition principalement composée d’hélium et d’hydrogène. Ils étaient très différents des plus jeunes, caractérisés par une composition beaucoup plus riche et variée.