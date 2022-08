Problèmes de haut-parleur Studio Display reconnus par Apple ; pas un problème matériel

Un nombre croissant de personnes ont signalé des problèmes de haut-parleurs Studio Display, et la bonne nouvelle est que ce n’est pas un problème matériel. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a pas encore de correctif disponible.

Apple a reconnu le problème, et bien que l’entreprise n’ait pas encore de solution, le fait qu’il ait été identifié comme un problème logiciel suggère qu’une future mise à jour le résoudra…

La plupart des utilisateurs rencontrant le problème disent que l’audio joue pendant un certain temps, puis se coupe. Certains d’entre eux signalent un son « saccadé » avant qu’il ne se coupe.

« Le son de mon Studio Display échoue par intermittence. La seule façon de le faire fonctionner à nouveau est de débrancher l’écran pendant la nuit. Cela réinitialise l’affichage et résout temporairement le problème. Jusqu’à la prochaine fois. »

« Le son devient saccadé et finit par se couper complètement. Redémarrer le Mac n’aide pas. Vous devez littéralement redémarrer l’ensemble du ou des écrans Studio. Cela se produit environ toutes les 5 à 6 semaines pour moi, semble-t-il.

Le basculement entre les haut-parleurs MacBook et les haut-parleurs Studio Display confirme que le problème vient de l’écran, car les utilisateurs concernés disent que cela ne se produit que lors de la lecture via les haut-parleurs du moniteur.

Une solution temporaire consiste à redémarrer le moniteur, ce qu’un utilisateur note n’est pas aussi pratique qu’il pourrait l’être.

Après des heures avec le support Apple et en essayant toutes sortes de choses pour isoler le problème, il m’est apparu que nous avions TOUT fait sauf redémarrer/redémarrer l’écran lui-même. parce qu’il n’a pas de bouton d’alimentation et pas de contrôle logiciel pour le redémarrer, la seule façon de le faire est de le débrancher de la source d’alimentation, d’attendre au moins 1 minute complète et de le rebrancher. Bien sûr, il a immédiatement résolu tous les problèmes.