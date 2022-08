Le prochain Nvidia RTX 4070 Ti pourrait "facilement" correspondre au RTX 3090 Ti

Moulin à rumeurs: la série RTX 4000 de Nvidia se rapproche de jour en jour, ce qui indique qu’Internet est rempli de fuites, de rumeurs et de pures spéculations. Le dernier ensemble de caractéristiques présumées à arriver concerne le RTX 4070 Ti, une carte qui sera apparemment si puissante qu’elle « peut facilement correspondre au RTX 3090 Ti ».

La dernière fuite d’Ada Lovelace provient d’une source familière : le prolifique leaker de Twitter Kopite7kimi. Ils affirment que le RTX 4070 Ti contiendra un GPU AD104 complet et sera si puissant qu’il pourra échanger des coups avec le produit phare actuel d’Ampere, le RTX 3090 Ti.

Ce GPU AD104, construit sur le nœud de processus TSMC N4, comporterait 7 680 cœurs CUDA ou 60 unités SM, 30 milliards de transistors et jusqu’à 160 ROP. Nous nous attendons également à ce que le RTX 4070 Ti intègre 48 Mo de cache L2 et 12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps sur un bus 192 bits, ce qui lui donne une bande passante maximale de 504 Go/s.

Comme je l’ai déjà mentionné, il existe un SKU AD104 avec une limite de 400 W.

PG141-SKU331

un AD104 full-fat avec 7680FP32

21Gbit/s 12G GDDR6X

Il peut facilement correspondre au RTX 3090 Ti. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 1 août 2022

Comme nous l’avons vu avec pratiquement toutes les fuites de Lovelace, la RTX 4070 Ti est également une carte gourmande en énergie. Son TDP de 400 W rapporté n’est pas loin du TDP de 450 W du RTX 3090 Ti.

Par rapport au RTX 3090 Ti, qui est construit sur le processus 8 nm de Samsung, le RTX 4070 Ti a l’avantage de 1,7 milliard de transistors supplémentaires et d’un nœud de processus plus moderne, tandis que la carte Ampère est en avance en termes de cœurs CUDA (10 752), GDDR6X mémoire (24 Go, également à 21 Gbit/s) et bus mémoire (384 bits).

Non seulement le RTX 4070 Ti pourrait égaler le RTX 3090 Ti en termes de performances, mais il devrait également être beaucoup moins cher que la carte de génération actuelle, que Nvidia a récemment réduite de son PDSF de 1 999 $ à 1 599 $.

RTX 4090, EST>19000 – kopite7kimi (@kopite7kimi) 18 juillet 2022

Bien sûr, toutes les nouvelles générations de GPU offrent des performances améliorées par rapport à leurs prédécesseurs, mais les rumeurs et les fuites entourant Lovelace suggèrent que ce saut pourrait être important. En plus des dernières affirmations selon lesquelles un produit de milieu de gamme pourrait correspondre à un produit phare de la génération actuelle, nous avons récemment entendu dire que le RTX 4090 pourrait être deux fois plus rapide que le RTX 3090 et 66 % plus rapide que le RTX 3090 Ti. Mais avec la baisse du prix de vente moyen de la série RTX 3000, la décision d’acheter une carte Ampère maintenant ou d’attendre que Lovelace baisse n’est pas facile.