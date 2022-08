Un gouffre gigantesque et mystérieux s’est formé au Chili : il fait 200 mètres de profondeur

Dans la zone d’une mine de cuivre au Chili, un immense gouffre s’est formé, un gouffre (ou gouffre) de 200 mètres de profondeur et de 25 mètres de large, dont les causes ne sont pas encore connues.

Crédit : Carlos Juan Semidey / Facebook

Un immense gouffre s’est soudainement ouvert au Chili, près de la ville de Tierra Amarilla, dans la province de Copiapo. Le gouffre s’est formé sur le site d’Alcaparrosa, qui fait partie de la grande mine de cuivre « Ojos del Salado », à environ 700 kilomètres de la capitale Santiago du Chili. Il est actuellement géré par la société canadienne Lundin Mining, qui dans un communiqué de presse a rapporté qu’il y avait n’a pas eu d’impact sur « le personnel, l’équipement ou l’infrastructure ». Il n’est pas clair si les travaux dans la zone peuvent être liés de quelque manière que ce soit à la formation du gouffre. Actuellement, il a un diamètre de 25 mètres et une profondeur de 200 mètres ; heureusement, il est resté stable depuis qu’il a été repéré le samedi 30 juillet.

Les employés de la société minière ont immédiatement contacté le Service national de géologie et des mines du Chili (Sernageomin) qui a envoyé une équipe de spécialistes sur le site. « Il y a une distance considérable, environ 200 mètres, du fond », a déclaré David Montenegro, le directeur de l’agence. « Nous n’avons trouvé aucun matériau là-bas, mais nous avons vu beaucoup d’eau. » L’apparence pourrait donc être similaire à celle d’un spectaculaire cénote mexicain, un gouffre qui expose l’eau souterraine après l’effondrement de la couche de surface, seulement beaucoup plus profond que la normale. Les images capturées par les drones montrent un trou immense et noir, décidément peu rassurant compte tenu du long réseau de tunnels souterrains creusés pour l’extraction du précieux métal.

Lundin Mining a déclaré que la mine d’Alcaparrosa est surveillée en permanence, mais qu’aucun mouvement de terrain suspect n’a été signalé depuis la formation du gouffre. Cependant, par mesure de précaution, les travaux ont été temporairement suspendus dans une zone de la mine souterraine. Les experts ne s’attendent pas à un impact sur la productivité du site, qui contribue à lui seul à 5% de la production annuelle du précieux « cuivre de Candelaria ». Une analyse technique approfondie est actuellement en cours pour déterminer à la fois les causes de la formation de la doline et la sécurité des terres environnantes. Heureusement, comme le précise Lundin Mining, « la maison la plus proche est à plus de 600 mètres alors que toute zone habitée ou service public est à près d’un kilomètre de la zone touchée ». Il ne devrait donc pas y avoir de danger immédiat pour les personnes et les infrastructures, même si l’ouverture d’un gouffre aussi large et profond nécessite une analyse pour l’ensemble de la zone. Il n’est pas exclu que d’autres gouffres puissent se former.

Normalement, ces gouffres (ou dolines) sont des dépressions dues à des processus karstiques, capables d’éroder les roches carbonatées jusqu’à ce que la surface s’effondre. Ils peuvent mesurer des dizaines à des centaines de mètres de large, ainsi que de très grandes profondeurs. Parmi les plus spectaculaires figurent le gouffre de Xiaozhai Tiankeng – Chongqing en Chine, profond de 662 mètres ; le gouffre de Dashiwei Tiankeng, également en Chine, à 613 mètres de profondeur ; le Lac Rouge en Croatie, qui a un lac d’environ 300 mètres au fond ; le dangereux gouffre de Vouliagmeni en Grèce, où plusieurs personnes sont mortes ; le Pozzo del Merro près de Rome, à 400 mètres de profondeur ; et le cénote spectaculaire de la péninsule du Yucatan au Mexique, avec ses eaux azur époustouflantes.