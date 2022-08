Les États-Unis ont tué Al Zawahiri avec deux missiles sans blesser ceux qui se trouvaient à proximité : comment était-ce possible

Joe Biden a annoncé l’élimination d’Ayman al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda. Le médecin égyptien a probablement été tué par les « missiles ninja » mortels

« Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous tueront. » Par cette condamnation effective, le président américain Joe Biden a confirmé lors d’une conférence de presse l’élimination d’Ayman al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda et successeur d’Oussama ben Laden, également tué lors d’une opération des forces américaines (qui s’est déroulée le 2 mai , 2011). Le médecin égyptien, longtemps bras droit de Ben Laden et accusé d’être l’instigateur/planificateur de multiples attentats, dont les attentats contre les tours jumelles en 2001 et les attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, a été éliminé le dimanche 31 juillet avec deux missiles de précision, lorsqu’il est apparu du balcon de la maison où il se cachait à Kaboul, en Afghanistan. L’assassinat a été perpétré par la CIA à l’aide d’un drone. Bien qu’al-Zawahiri ait été avec d’autres personnes, lui seul est mort. Comment est-ce possible si deux missiles ont été utilisés ?

L’explication la plus probable, à l’exclusion de toute arme secrète comme le fameux hélicoptère furtif utilisé lors de l’attaque de la résidence de Ben Laden, est l’utilisation du tristement célèbre Hellfire R9X. Ce sont des missiles sans ogive explosive, d’où sortent six lames tranchantes comme des rasoirs, capables de trancher littéralement des cibles. Les grandes lames s’ouvrent quelques instants avant d’atteindre la cible, ne laissant aucune issue. Le missile dérive de l’AGM-114 Hellfire, un missile air-sol destiné à équiper des hélicoptères et à détruire des véhicules blindés. Il est équipé de l’armée américaine depuis le début des années 1980, mais a évolué en de multiples versions, qui peuvent également être installées sur des drones et des avions A-10. La dernière variante en date serait la redoutable R9X à pales rétractables.

L’existence de l’arme, surnommée « missile ninja » ou « ginsu volant », du nom d’un ensemble de couteaux, n’a jamais été confirmée ni par la CIA ni par le Pentagone, mais ses détails avaient déjà sauté aux honneurs de la communauté internationale. nouvelles précisément à l’occasion de l’assassinat de terroristes. En 2017, par exemple, un Hellfire R9X a éliminé le numéro deux d’Al-Qaïda Abu al-Khayr al-Masri, alors qu’il voyageait en voiture en Syrie. Des photos du véhicule montraient le toit de la voiture brisé et l’intérieur détruit, les occupants étant littéralement mis en pièces. Le véhicule n’avait aucun dommage à l’avant et à l’arrière et aucun signe de détonation. Là encore, les missiles de précision à pales rotatives ont été lancés depuis un drone. Toujours en Syrie, Sayyaf al-Tunsi, un Tunisien à la tête d’une organisation terroriste qui planifiait des attaques contre l’Occident, a été tué avec un « missile ninja ». La même arme aurait été utilisée pour assassiner Jamal Ahmad Mohammad Al Badawi en 2000, considéré comme l’un des principaux auteurs de l’attaque de l’USS « Cole » à Aden, dans laquelle 17 marins américains sont morts.

Le Hellfire R9X a été utilisé par la CIA dans moins d’une douzaine d’opérations dans plusieurs pays, encore une fois pour éliminer des cibles de haut rang cachées à l’intérieur de bâtiments ou de véhicules. Le développement de l’arme aurait été commandé pendant le double mandat de l’ancien président Barack Obama, dans le but de minimiser les pertes civiles. Très souvent, en effet, les terroristes s’entourent de membres de leur famille et d’autres personnes pour se sentir plus en sécurité. Grâce aux missiles ninja, le risque d’impliquer des personnes innocentes dans ces opérations a été éliminé.

Lors de la conférence de presse au cours de laquelle Biden a annoncé la mort d’al-Zawahiri, un responsable du gouvernement américain a expliqué aux journalistes que d’autres personnes étaient présentes dans la maison avec le chef d’Al-Qaïda, mais « elles n’ont pas été ciblées et elles n’ont pas été endommagées ». par l’attaque, précisa l’homme. Les photos présumées du bâtiment touché montreraient des fenêtres brisées sur un étage, mais aucun signe de détonation. Il n’y a actuellement aucune confirmation que deux Hellfire R9X ont été employés pour tuer le chef d’Al-Qaïda, mais la pertinence de la cible et les circonstances de l’attaque la rendent très probable.