Eve Aqua ajoute du fil et un connecteur en laiton pour convertir un robinet extérieur standard en un robinet intelligent

Juste après avoir ajouté Thread au capteur Eve Motion, Eve est de retour avec une autre mise à niveau de l’un de ses produits existants. Le nouveau Eve Aqua est maintenant disponible et est le moyen idéal pour convertir un robinet extérieur traditionnel en un robinet qui prend en charge HomeKit pour arroser automatiquement votre gazon, vos plantes, etc.

Si vous construisez une nouvelle maison aujourd’hui et que vous recherchez un système de gicleurs, il est préférable d’en obtenir un qui fonctionne avec HomeKit prêt à l’emploi. Si vous ne cherchez pas à creuser votre cour ou si vous souhaitez moderniser un système d’arrosage existant ou une installation de tuyau extérieur, le nouvel Eve Aqua est l’appareil parfait pour vous. Une fois installé, le contrôleur d’eau intelligent Eve Aqua active votre système d’irrigation via votre iPhone, Siri ou le bouton intégré et s’éteint automatiquement après une période prédéfinie pour éviter toute surprise sur votre facture d’eau.

La nouvelle Eve Aqua s’appuie sur son modèle précédent en utilisant un nouveau design à la fois interne et externe qui ajoute à la forme et à la fonction. L’Eve Aqua a un corps gris sidéral et une façade noire mate. Il remplace le système interne précédent par un connecteur de robinet en laiton et une valve magnétique pour améliorer la durabilité, bénéficier d’une meilleure protection contre les fuites et a un fonctionnement presque silencieux par rapport au modèle précédent.

« Eve Aqua est magnifique et rend le jardinage intelligent facile, sûr et joyeux », déclare Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « Le filetage élimine le besoin d’un pont numérique, tandis que l’adaptateur de robinet en laiton assure une connexion physique solide comme le roc. Et bien sûr, notre belle application Eve rassemble tout cela, ce qui facilite la planification et le suivi de la consommation. »

Le nouveau Eve Aqua est compatible avec tous les systèmes de tuyaux traditionnels et les distributeurs d’eau multicanaux tels que Gardena. De plus, il offre sept périodes d’arrosage prêtes à l’emploi. En utilisant un programme personnalisé ou en l’activant manuellement si vous êtes préoccupé par vos plantes ou votre herbe pendant une vague de chaleur, vous aurez un contrôle total de votre arrosage via l’application Home ou l’application Eve iPhone.

Alors que le nouveau style de carrosserie est fantastique pour la durabilité globale, la mise à niveau essentielle du côté logiciel d’Eve Aqua est avec Thread. La technologie Thread est spécifiquement développée pour les applications de maison intelligente afin d’améliorer la connectivité entre les produits. Vous allez créer un réseau maillé au fur et à mesure que vous construisez votre réseau Thread (HomePod Mini, autres appareils, etc.). Au sein de ce réseau maillé, les lumières, les thermostats, les prises, les capteurs, etc. peuvent également communiquer entre eux sans la contrainte de passer par un hub central, tel qu’un pont ou un routeur. C’est parce qu’un réseau Thread n’en a pas besoin. Si un seul appareil tombe en panne, les paquets de données sont simplement relayés au suivant dans le maillage.

Ève Aqua Caractéristiques

Filetage du tuyau : 3⁄4 po.

Plage de température de fonctionnement : 4C–50C/39F–122F

Pression : Min1bar/14.5psi–Max5bar/72.5psi

Résistance à l’eau IPX4

Protection UV

Alimenté par 2 piles AA remplaçables

Connectivité : Bluetooth Low Energy, Thread

Dimensions physiques : 77 x 95 x 128 mm/3,03 × 3,74 × 5,04 pouces.

J’aurai bientôt un test complet, mais vous pouvez acheter le nouvel Eve Aqua aujourd’hui sur Amazon ou sur Eve Store.

