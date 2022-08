Magnifique fossile de poisson du Jurassique découvert dans un champ agricole : il semble sauter du rocher

L’extraordinaire fossile d’un poisson qui vivait il y a 180 millions d’années a été découvert dans un champ agricole anglais. La tête 3D et les détails sont magnifiques.

Crédit : Sally et Neville Hollingworth

Les fossiles d’animaux préhistoriques sont tous incroyablement fascinants, mais certains peuvent littéralement vous couper le souffle, comme celui d’un poisson qui a vécu il y a plus de 180 millions d’années et a été trouvé dans le district de Cotswold dans le comté anglais du Gloucestershire. Le fossile en question a été découvert à l’arrière d’une ferme britannique typique, à l’intérieur d’un champ agricole, d’où avaient déjà été extraites de nombreuses autres et précieuses découvertes paléontologiques, environ 200. L’aspect le plus extraordinaire du fossile, en plus de la splendide détails, réside dans la pose de la tête en trois dimensions qui semble faire surgir le poisson du rocher, comme s’il en sautait. La nature tridimensionnelle de la découverte rappelle un fossile de nodosaure découvert par des chercheurs du Royal Tyrrell Museum (Canada) en 2011, actuellement considéré parmi les fossiles de dinosaures les mieux et les mieux conservés jamais trouvés (ce n’est pas un hasard s’il a été renommé la « Mona Lisa des dinosaures »). Là encore, la créature cuirassée semble émerger de la roche préhistorique.

Le poisson a été découvert lors d’une fouille dans le domaine agricole par un couple de scientifiques, le géologue Neville Hollingworth de l’Université de Birmingham et sa femme Sally, coordinatrice des fouilles paléontologiques et préparatrice experte de fossiles. Des fossiles d’ichtyosaures (grands reptiles marins), de poissons, de céphalopodes, d’insectes et d’autres créatures préhistoriques datant du Jurassique inférieur, entre 201,3 et 145 millions d’années, avaient déjà été retrouvés, comme le précise LiveScience qui a interrogé les deux experts. Mais rien ne suggérait une trouvaille aussi spéciale. « Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant », a commenté le Dr Sally Hollingworth. « Vous pouvez voir les écailles, la peau, la colonne vertébrale – même le globe oculaire est toujours là », a ajouté l’expert. « Le globe oculaire et l’orbite sont bien conservés. Habituellement, avec les fossiles, ils reposent à plat. Mais dans ce cas, il a été préservé dans plus d’une dimension et on dirait que le poisson saute du rocher », a fait écho avec enthousiasme son mari Neville. Les deux ont dit que la chose la plus proche du poisson est un « Big Mouth Billy Bass », l’un de ces animatroniques effrayants avec des poissons parlants qui se tortillent apparemment très populaires aux États-Unis.

Le poisson fossile du Jurassique est un pachycorme, une espèce appartenant au genre éteint des poissons osseux Pachycormus. Ces animaux pouvaient atteindre 1 mètre de long et avaient des corps recouverts d’écailles résistantes. Leur corps était hydrodynamique et semblable à celui d’un thon, avec un rostre particulier sur la tête. Les pachicormes étaient assez répandus dans le Toarciano (la première partie du Jurassique) dans les terres actuellement occupées par l’Europe ; leurs fossiles ont en effet également été trouvés en France, en Allemagne, en Belgique et en Italie.

Là où se trouve le champ agricole où le fossile a été trouvé, utilisé pour élever la célèbre race de bovins longhorn anglais (« cornalunghe »), il y avait autrefois une mer tropicale peu profonde riche en sédiments, qui a permis de préserver les restes d’animaux décédés. . Le pachicorme a dû être rapidement recouvert après sa mort, événement qui a permis une conservation aussi exceptionnelle. Pour mieux apprécier le fossile, la famille Hollingworth a contacté une entreprise spécialisée dans la numérisation 3D qui a développé un modèle tridimensionnel raffiné, qui peut être tourné à volonté. Vous pouvez le voir en cliquant sur ce lien.

Le fossile de pachycorme rivalise de spectaculaire avec celui du nodosaurus canadien, avec le banc de poissons de la Formation de Green River et avec le gigantesque ichtyosaure récemment découvert au Royaume-Uni, au cœur de la Rutland Water Nature Reserve dans les East Midlands.