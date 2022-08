L’application d’analyseur métabolique Lumen obtient un widget Macro pour suivre la nutrition et voir l’impact en temps réel

Lumen, l’appareil de poche qui mesure votre métabolisme pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de forme physique a lancé sa dernière mise à jour. Après que l’application iOS ait obtenu un journal alimentaire intégré et un suivi des macros plus tôt cette année, Lumen a lancé un nouveau widget sur iPhone pour suivre plus facilement votre nutrition et voir son impact sur votre métabolisme en temps réel.

Le suivi intégré des aliments et des macros est arrivé pour la première fois à Lumen en mars, puis il a fait l’objet d’une excellente mise à jour en mai. En tant que rappel, cela a permis aux utilisateurs de :

Comprendre quels aliments sont bons pour votre corps – comment des ingrédients spécifiques impactent le métabolisme en temps réel

– comment des ingrédients spécifiques impactent le métabolisme en temps réel Savoir quand manger et quoi – mesurer l’impact de chaque petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collation

– mesurer l’impact de chaque petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collation Concentrez-vous sur la qualité des aliments, pas sur les calories – enregistrez et suivez la valeur nutritionnelle et les macronutriments de chaque aliment (volumes de graisses, de glucides et de protéines)

Suivez les aliments pour votre style de vie – voyez comment certains aliments affectent l’exercice, le sommeil et les habitudes de jeûne

Suivre n’importe quel aliment à l’épicerie – scanner les étiquettes des aliments et les codes-barres pour enregistrer certains repas et ingrédients

– scanner les étiquettes des aliments et les codes-barres pour enregistrer certains repas et ingrédients Intégration avec d’autres plates-formes que vous utilisez – importer vos données à partir d’enregistreurs tels que MyFitnessPal

Comme le montre l’image ci-dessus, le nouveau widget Macro facilite plus que jamais l’obtention de votre plan macro personnalisé pour la journée, puis suivez et voyez en un coup d’œil comment vous allez et comment cela affecte votre métabolisme.

Et avec Lumen, vous pouvez choisir entre un suivi super simple des glucides uniquement ou utiliser le suivi de tous les aliments. Voici à quoi ça ressemble :

Qu’est-ce que Lumen ?

Que vous souhaitiez perdre ou maintenir votre poids, développer vos muscles, améliorer votre endurance ou optimiser vos performances sportives, comprendre comment les entraînements, la nutrition et le métabolisme sont liés est un énorme avantage. Jusqu’au lancement de Lumen en 2020, les tests pour voir si vous brûlez des glucides ou des graisses étaient un processus relativement coûteux effectué dans les cliniques et les hôpitaux avec de gros appareils.

Lumen met une analyse métabolique puissante dans votre poche avec une intégration étroite d’Apple Health. Cela vous donne les informations personnalisées dont vous avez besoin (sur le moment) sur la façon dont votre corps utilise l’énergie, ce que vous devez manger pour atteindre vos objectifs spécifiques comme un plan de macronutriments, et plus encore.

Au cours des dernières années, j’ai utilisé Lumen, j’ai fait deux revues détaillées :

Lumen fonctionne avec l’appareil respiratoire de poche pour tester votre métabolisme et une application iOS pointue. Lumen coûte 299 $ pour un abonnement de 12 mois qui inclut l’appareil. Il y a aussi une piste de 6 mois pour 249 $ et une option de 18 mois pour 349 $.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :