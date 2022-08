Comment débloquer tous les personnages dans MultiVersus et combien de pièces cela coûte-t-il

MultiVersus est un jeu gratuit, ce qui indique qu’il comporte certaines microtransactions. Dans l’ensemble, Warner Bros. Games et First Player Games ont veillé à ce que tout le contenu jouable puisse être obtenu en jouant. Quant aux personnages, il n’est pas nécessaire de les acheter avec de l’argent réel, bien que ce soit facultatif. Nous vous disons quelles sont les deux méthodes pour le faire et combien elles coûtent.

Ce titre a deux types de monétisation : le premier est l’or, une monnaie qui s’obtient en jouant. Le second, le Gleanium, est celui qui peut être acheté avec de l’argent réel. Comme nous l’avons dit, tous les combattants peuvent être débloqués en jouant, mais si vous décidez de payer, vous devrez investir 700 Gleanium par personnage. 1 000 unités de cette monnaie équivalent à 9,99 euros, donc le prix de chaque personnage serait d’environ 7 euros. Et combien cela coûte-t-il de les débloquer avec des pièces d’or ?

Combien cela coûte-t-il de débloquer chaque personnage avec des pièces d’or

Shaggy : 1 500 pièces d’or

Batman : 2 000 pièces d’or

Wonder Woman: gratuit (en battant le tutoriel)

Taz : 1 500 pièces d’or

Géant de Fer : 3 000 pièces d’or

Steven Universe : 3 000 pièces d’or

Arya Stark : 3 000 pièces d’or

Jacques : 2 000 pièces d’or

Velma : 2 000 pièces d’or

Bugs Bunny : 2 000 pièces d’or

Harley Quinn : 2 000 pièces d’or

Tom et Jerry : 3 000 pièces d’or

Lebron James : 2 000 pièces d’or

Le nouveau brawler de Warner Bros. Games est toujours en version bêta ouverte, les développeurs écoutent donc attentivement les commentaires de la communauté lorsqu’ils apportent des modifications. L’un des personnages de MultiVersus dont les capacités recevront des ajustements est Bugs Bunny, comme l’a révélé le réalisateur Tony Huynh sur le réseau social Twitter.

Selon le développeur, qui n’a pas précisé les plans spécifiques ni les changements qu’ils introduiront, le nerf se produira après l’EVO 2022, qui aura lieu entre le 5 et le 7 août. Ce qu’il a souligné, c’est que « Bugs Bunny sera toujours amusant ». Après le lancement de la bêta ouverte, le studio Player First Games a équilibré Taz, car certaines de ses capacités étaient excessivement puissantes.

MultiVersus est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.