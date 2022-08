Ce mystérieux virus protège contre la variole du singe

Variole des singes en Italie et en Europe

Les vaccins utilisés pour éradiquer la variole humaine, et ceux utilisés aujourd’hui contre la variole du singe, sont basés sur un virus inconnu, que personne n’a jamais pu identifier : un pathogène que l’on pourrait qualifier de « fantôme », jusqu’à présent uniquement présent sous forme vaccinale. . Malgré près de trois quarts de siècle de recherches, personne ne sait comment, pourquoi et plus précisément quand ce virus a été utilisé pour la première fois comme vaccin contre la variole, ni s’il existe encore dans la nature. La seule chose certaine est que des millions de personnes qui ont vécu à l’époque de la variole humaine doivent leur vie à son existence : sans ce virus énigmatique, il est également probable que l’épidémie actuelle de monkeypox se serait propagée encore plus rapidement.

La variole est le virus qui protège contre la maladie

Pour faire le point sur la question, c’est le virologue José Esparza de l’Institut Robert Koch, en Allemagne. « Pendant de nombreuses années – il dit à Bbc – les gens supposaient que ce que nous appelons la vaccine était le même virus que la cowpox. Mais il s’est avéré que ces deux virus étaient différents, et nous avons depuis admis que le virus cowpox est un pathogène spécifique, et que la vaccine est un autre virus d’origine inconnue.« . En d’autres termes, grâce aux techniques d’investigation modernes, les chercheurs ont réalisé que la vaccine est un membre du groupe Orthopoxvirus, un génome de virus avec un génome d’ADN double brin, qui comprend à la fois la variole humaine et plusieurs autres virus de mammifères, y compris la variole du chameau, la variole du cowpox, la variole du lapin, la variole du rat, la variole du singe et la variole du raton laveur, mais aucune des réponses ci-dessus .

Vaccineen particulier, il s’est avéré être lié à un virus de la variole du cheval, identifié en Mongolie en 1979. « C’est très similaire» explique Esparza qui, avec ses collaborateurs, a séquencé de nombreux autres vaccins historiques. « Dans 31 échantillons, nous n’avons trouvé de cowpox dans aucun d’entre eux« . Par conséquent, il semble que la plupart des vaccins contre la variole du 19e et du début du 20e siècle aient été produits à partir de la variole du cheval, et non de la variole bovine, qui n’a probablement jamais été utilisée, ou peut-être a-t-elle été rapidement remplacée par son cousin équin, comme l’a suggéré l’équipe de recherche de l’Institut Robert Koch. , qui a également récemment trouvé des preuves non publiées d’un changement radical dans les vaccins utilisés pour prévenir la variole humaine, qui s’est produit vers 1930, et sur les chercheurs qu’ils étudient actuellement.

Fondamentalement, par rapport au vaccin introduit par le britannique Edward Jenner en 1796, qui était basé sur le transfert d’un virus de la variole d’une personne à une autre, en 1860, des scientifiques italiens et français ont introduit le vaccin animal. « Au lieu de transmettre le virus d’humain à humain, ils ont découvert qu’ils pouvaient le réinsérer dans les vaches et le garder dans les vaches – Esparza précise -. Finalement, ce système de production de masse s’est étendu à d’autres animaux, notamment des moutons, des chevaux et des ânes »..

À un moment donné, un virus provenant d’un animal inconnu a commencé à être utilisé comme vaccin contre la variole. « Il n’y a aucune trace de qui l’a fait, ou quand, pourquoi ou comment il l’a fait, mais il est possible que ce ne soit qu’un accident – quelqu’un a peut-être récupéré ce qu’il pensait être le cheval ou la variole bovine d’une ferme, alors qu’en fait c’était un autre virus non identifié. Ce qui a bien fonctionné, donc personne n’a remarqué« .

Quelque temps après 1930, ce mystérieux virus est devenu le vaccin le plus courant et, au milieu du XXe siècle, des centaines de versions différentes circulaient dans le monde. Puis, en 1966, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé la campagne d’éradication de la variole et n’a choisi que six souches vaccinales qui seraient utilisées pour y parvenir. Au fil de la décennie, la domination du virus inconnu est devenue plus ancrée.

Mais où est ce virus maintenant ? Et pourquoi personne n’a jamais trouvé l’hôte naturel du vaccin ? Les chercheurs pensent que cette souche a autrefois provoqué des épidémies régulières dans certaines parties de l’Europe, mais n’a été identifiée dans la nature qu’en 1976, lorsque les chevaux ont commencé à tomber malades avec des blessures et des symptômes fébriles en Mongolie. On pense que l’amélioration des pratiques agricoles et un meilleur diagnostic ont conduit à l’extinction. « La variole a pratiquement disparu d’Europe au début du XXe siècleEsparza a souligné, estimant que le mystérieux virus utilisé dans les vaccins modernes contre la variole humaine pourrait avoir connu le même sort. « Nous avons émis l’hypothèse de cette possibilité« .

Le virus dans le vaccin contre la variole du singe

Aujourd’hui, ce virus est plus utile que jamais contre le monkeypox, un proche parent de la variole humaine mais qui a tendance à infecter principalement les rongeurs et les primates non humains et se transmet principalement par contact avec des liquides organiques ou des objets contaminés. Contrairement à la variole humaine, la variole du singe a été découverte pour la première fois en 1970 et, jusqu’à récemment, les infections étaient principalement confinées à l’Afrique.

Mais à partir de mai 2022, il a commencé à se répandre dans le monde, avec une propagation sans précédent chez l’homme. Pour le ralentir, de nombreux pays ont commandé des millions de doses de deux vaccins antivarioliques précédemment utilisés – le vaccin Imvanex développé par Bavarian Nordic et le vaccin ACAM2000 fabriqué par Sanofi Pasteru Biologics Co et Emergent BioSolutions – deux sérums exceptionnellement sûrs et considérés comme très efficaces, tous deux issus du même virus énigmatique qui est devenu le vaccin antivariolique dominant dans les années 1930. la vaccine il est toujours très demandé.

Mais saura-t-on un jour d’où vient ce virus ? Esparza est sceptique. « Nous avons encore plus de questions que de réponsesConclut l’expert, tout en révélant que lui et ses collègues ont fait quelques progrès dans la recherche et que dans les mois à venir ils dévoileront des détails intéressants.