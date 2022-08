Apple dénonce une violation des droits de l’homme concernant l’interdiction de l’iPhone en Colombie, malgré l’avertissement du juge

Dans la dernière tournure bizarre de la bataille pour contrefaçon de brevet entre Apple et Ericsson, la société Cupertino a répondu à l’interdiction de l’iPhone en Colombie en affirmant que ses droits de l’homme avaient été violés.

La société a demandé une aide d’urgence en Colombie quelques jours seulement après avoir été avertie par un juge américain de ne pas abuser du système judiciaire en déposant des demandes d’urgence pour des cas non urgents…

Arrière plan

Le résumé analytique est que les iPhones et iPads 5G utilisent une technologie brevetée détenue par Ericsson. Apple a accordé une licence à cette technologie, mais n’est pas satisfait du montant facturé pour cette licence et a donc cessé de payer.

Cela indique que la société enfreint actuellement les brevets d’Ericsson et que la société suédoise demande des interdictions d’iPhone dans un certain nombre de pays, c’est-à-dire des injonctions contre l’importation et la vente d’iPhones et d’iPads 5G.

Ericsson a réussi à obtenir le premier d’entre eux, en Colombie. Le tribunal a ordonné l’arrêt de toutes les ventes d’iPhone dans le pays et a demandé à Apple de s’assurer que ses revendeurs étaient au courant de l’interdiction.

Apple a répondu en déposant une requête d’urgence dans le district oriental du Texas pour tenter d’obtenir des dommages-intérêts d’Ericsson pour ses pertes en Colombie. Il dépose également diverses demandes reconventionnelles contre Ericsson.

Le juge avertit Apple de ne pas abuser des procédures judiciaires

Comme Brevets Foss rapporté, le juge du Texas a rejeté la requête d’Apple – mais a également réprimandé la société pour avoir abusé du processus de requête d’urgence pour une affaire non urgente.

Le juge Gilstrap ne pense pas qu’il s’agisse d’un « préjudice imminent et irréparable » pour Apple qu’il puisse – à la suite d’actions coercitives dans d’autres juridictions – devoir s’asseoir et négocier une licence avec Ericsson. L’affaire Texas FRAND sera jugée en décembre, et au plus tard en septembre, Apple et Ericsson doivent s’engager dans une médiation formelle […] Il y a aussi un problème de procédure. Apple aurait dû présenter une motion ordinaire plutôt qu’une urgence mouvement. « Les requêtes d’urgence ne doivent être déposées que dans des circonstances vraiment atténuantes et ne doivent pas être utilisées comme un moyen d’obtenir un calendrier d’information et une audience accélérés devant la Cour », précise le juge Gilstrap – et « conclut qu’Apple a abusé et mal appliqué les règles d’urgence la pratique des motions devant cette Cour.

Le juge a dit aux avocats d’Apple que s’ils faisaient à nouveau la même chose, cela ne l’amuserait pas.

« Une telle conduite justifiera, et entraînera probablement, des sanctions contre [Apple].”

L’interdiction de l’iPhone est une violation des droits de l’homme, selon Apple

Sans se laisser décourager par un avertissement d’un juge américain pour avoir abusé des procédures judiciaires, Apple a fait un pas en arrière vraiment extraordinaire en Colombie. Brevets Foss encore:

Apple ne ménage aucun effort dans ses efforts pour obtenir la levée de l’injonction colombienne d’Ericsson sur l’iPhone/iPad concernant un brevet essentiel à la norme 5G (SEP), et accuse maintenant Ericsson, ses avocats et le tribunal qui a ordonné l’injonction de violer les droits fondamentaux de l’homme, invoquant même l’art. 8 de la célèbre Déclaration universelle des droits de l’homme. Je me demande quelle est la prochaine étape – les droits de vote pour les iPhones ?

Apple demande une aide d’urgence contre chaque partie impliquée.

Ericsson,

son cabinet d’avocats colombien (OlarteMoure),

Carlos R. Olarte (un associé nommé de cette société et l’avocat principal d’Ericsson)

le tribunal civil n ° 43 du circuit de Bogotá

L’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme se lit comme suit :

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.

L’expert en brevets Florian Mueller n’est pas impressionné par la théorie d’Apple selon laquelle cela s’applique dans ce cas.

Cela ne indique évidemment pas que chaque fois que vous n’êtes pas d’accord avec un juge, cet article s’applique […] Personne n’a laissé un dirigeant d’Apple déshabillé en Colombie, ni prélevé un exemplaire de sang sans autorisation. Par extension, l’art. 8 DUDH « couvre également votre droit de développer votre identité personnelle et de forger des amitiés et d’autres relations. Cela inclut le droit de participer à économique essentiel, sociales, culturelles et de loisirs. (nous soulignons) L’utilisation non autorisée des brevets n’est cependant pas exactement une « activité économique essentielle » protégée par l’art. 8.

Apple est particulièrement contrarié par les avocats d’Ericsson écrivant aux revendeurs Apple, assurant qu’ils sont au courant de l’interdiction de vendre des iPhones. Ce qui, note Mueller, est une objection assez intéressante étant donné que les avocats d’Apple ont fait exactement la même chose dans un litige de brevet avec Samsung.

La prise de Netcost-security.fr

Le fabricant d’iPhone ne conteste aucun des faits : il reconnaît qu’il utilise la technologie brevetée d’Ericsson, et admet qu’il n’a pas renouvelé sa licence, et qu’il enfreint donc actuellement le brevet. Il semble espérer pouvoir exercer suffisamment de pression juridique pour forcer Ericsson à accepter un paiement inférieur, tandis que la société suédoise fait de même à l’envers en demandant l’interdiction de l’iPhone.

L’essentiel ici est que les deux sociétés sont vulnérables. Ericsson, parce que couper simultanément ses flux de revenus provenant des ventes de produits et des redevances sur les brevets la place dans une situation financièrement précaire. Apple, parce que les conséquences financières des interdictions de vente d’iPhone sur les principaux marchés mettent en péril d’énormes sommes d’argent.

On pourrait penser que les deux sociétés reconnaîtraient le sens de régler le différend dans une salle de réunion, plutôt que dans une série de salles d’audience à travers le monde, mais jusqu’à présent, il n’y a aucun signe de compromis de part et d’autre.

Photo : Patrick Gruban/CC BY-SA 2.0

