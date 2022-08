Les dernières cartes graphiques Nvidia et AMD sont désormais de 9 à 14 % sous le PDSF en Europe

En bref : les cartes graphiques en Europe sont tombées à leur point le plus bas depuis au moins janvier 2021, les produits Nvidia et AMD se vendant entre 9 % et 14 % sous le PDSF. Une série de facteurs nous ont conduits à ce point, bien que le principal ait été l’hiver cryptomonnaie qui a conduit les gens à quitter l’activité minière et à vendre leurs cartes.

Nous utilisons les données de 3DCenter comme référence pour les prix des cartes graphiques depuis un certain temps maintenant. Bien qu’il n’utilise que les prix de vente au détail en Allemagne et en Autriche, ils restent une bonne indication des tendances mondiales.

Les derniers résultats montrent que les prix moyens des GPU dans les pays sont maintenant tombés à leurs points les plus bas depuis le début des records de 3DCenter au début de l’année dernière. La série RTX 3000 de Nvidia atteint désormais 9 % sous le MRSP, tandis que la série Radeon RX 6000 d’AMD a encore chuté, jusqu’à 14 % sous le prix de détail suggéré par le fabricant.

Nous observons cette tendance depuis quelques mois maintenant. La série d’AMD a été la première à descendre en dessous du PDSF à la mi-juin, suivie par la gamme RTX 3000 peu après. On est loin de mai 2021, lorsque les cartes de l’équipe verte étaient supérieures de plus de 200 % au PDSF, et les cartes Radeon RX 6000 étaient plus du double du PDSF.

La disponibilité, autrefois un problème aussi grave que les prix exorbitants, semble également appartenir au passé. La seule carte RTX 3000 à ne pas recevoir cinq étoiles dans ce domaine est la RTX 3090 Ti (quatre étoiles). AMD, qui a longtemps fait moins bien en matière de disponibilité, a cinq et quatre dans tous les domaines, les exceptions étant les Radeon RX 6950 XT, RX 6800 et RX 6400, qui ont toutes trois étoiles.

La situation actuelle contraste énormément avec les périodes de verrouillage où les prix de la cryptomonnaie étaient élevés, la demande explosait et la crise des puces était à son pire. Alors que les anciens mineurs vendent leurs cartes à prix réduit et que l’économie chancelante incite les consommateurs à réfléchir à deux fois avant de faire de gros achats, Nvidia est assis sur un excès de GPU qui a vu la société réduire les prix et tuer les SKU alors qu’il semble clair stock avant l’arrivée d’Ada Lovelace.

Le dilemme auquel sont confrontés les propriétaires de PC qui souhaitent effectuer une mise à niveau est de savoir s’il faut acheter maintenant, attendre de voir si les prix baissent encore plus ou s’accrocher jusqu’à l’arrivée de la série RTX 4000/Radeon RX 7000. Étant donné que Lovelace est censé être aussi cher que gourmand en énergie, la décision n’est pas facile.