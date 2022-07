Les hommes et les femmes se souviennent différemment : quelles sont les différences de mémoire

Une étude italienne a montré que les cerveaux des hommes et des femmes utilisent des stratégies mentales différentes pour mémoriser les informations.

Les cerveaux des hommes et des femmes utilisent des circuits mentaux différents pour stocker des informations à court terme. En termes plus simples, les deux sexes se souviennent différemment et avec des résultats spécifiques. Dans le cadre d’apprentissages spontanés, c’est-à-dire liés à des expériences quotidiennes que nous ne vivons pas dans le but de les « mettre au tiroir » (mémoire accidentelle), le cerveau des hommes est plus efficace pour stocker un plus grand nombre d’informations. Cependant, celle des femmes est plus capable de retenir les informations précitées en présence de distractions, qui perturbent le processus de mémorisation. En pratique, il n’y a pas de cerveau meilleur que l’autre, mais des stratégies mentales différentes avec des avantages spécifiques. Les hommes, expliquent les chercheurs, utilisent une stratégie mentale consacrée à la « mémorisation à long terme », tandis que les femmes en utilisent une « visant à gérer les stimuli dans un contexte spécifique ».

Pour déterminer que les hommes et les femmes stockent les informations liées à la mémoire accidentelle de différentes manières, une équipe de recherche italienne dirigée par des scientifiques de l’Institut de biochimie et de biologie cellulaire (IBBC) du Centre national de recherche (CNR) et de l’Institut de génétique et de médecine du Téléthon de la Fondation Téléthon, qui a collaboré étroitement avec les collègues de l’unité de neurobiologie et d’épigénétique du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) de Monterotondo, de l’Institut des sciences appliquées et des systèmes intelligents (ISASI) du CNR de Naples et SISSA – Cognitive Neurosciences de Trieste. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Elvira De Leonibus de l’IBBC à Rome, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences avec des modèles murins (souris).

À l’aide d’une technique optogénétique, basée sur des molécules produites par des algues (opsines) et des faisceaux de lumière pour étudier et manipuler les circuits neuronaux, les scientifiques ont étudié les différentes fonctions cérébrales entre des souris mâles et femelles stimulées pour se souvenir de différents objets. Dans la mémoire à court terme, les hommes peuvent se souvenir d’un maximum de 6 objets, tandis que les femmes atteignent 4, mais comme indiqué, en présence de facteurs perturbés, les capacités de mémoire des hommes sont réduites, tandis que celles des femmes restent inchangées. Cela se produit parce qu’ils exploitent différents circuits mentaux, activant davantage certaines zones du cerveau. Les mâles activent davantage l’hippocampe, tandis que les femelles activent les noyaux médians du thalamus.

« En moyenne, nous sommes tous capables de nous souvenir d’un numéro de téléphone à 7 chiffres pendant le temps qu’il faut pour l’écrire, mais de combien de ces numéros nous souvenons-nous une heure plus tard ou le lendemain ? », a déclaré le Dr De Leonibus. dans un communiqué du CNR. « Dans le travail nous avons étudié, dans un modèle murin, les mécanismes biologiques sous-jacents à ce processus, suite à la découverte fortuite que mâles et femelles, lorsqu’ils sont exposés au nombre maximum d’objets qu’ils peuvent mémoriser à court terme, à savoir 6, le lendemain ils ont tendance à s’en souvenir d’une manière différente : les mâles s’en souviennent tous, les femelles 4 », a ajouté le scientifique. « Nous nous sommes donc demandé pourquoi les femmes imposent une limite à ce transfert d’informations et quels sont les mécanismes qui s’activent dans le cerveau pour l’imposer. Nous avons donc constaté que les mâles activaient davantage l’hippocampe, la région corticale responsable de la formation des souvenirs à long terme, tandis que les femelles activaient davantage les noyaux de la ligne médiane du thalamus, situés sous le cortex, en particulier le noyau reuniens, une région la plus ancienne. du cerveau « . En désactivant et en réactivant ces circuits mentaux chez la souris grâce à l’optogénétique, les chercheurs ont montré qu’il était possible d’améliorer ou d’aggraver les performances de la mémoire accidentelle chez les deux sexes.

Les scientifiques soulignent que les femmes ne se souviennent pas moins que les hommes, elles utilisent simplement une stratégie mentale différente avec des avantages contextualisés. « La situation de stimulus que nous avons utilisée est un « apprentissage incident », c’est-à-dire un apprentissage spontané par curiosité, qui favorise l’émergence de différences dans les stratégies mentales. Par exemple, si lors de la mémorisation des 6 objets on distrait les mâles et les femelles avec d’autres stimuli, la mémoire des premiers est affectée, celle des femelles reste intacte. Ceci suggère que les hommes utilisent une stratégie plus orientée vers la mémorisation à long terme, les femmes une stratégie visant la gestion des stimuli dans le contexte spécifique. Dans l’économie du cerveau, toute action mentale complexe, en fait, se fait aux dépens d’autres actions ; donc aucun des deux n’est supérieur à l’autre, cela dépend de la situation », a commenté le professeur De Leonibus. Les détails de la recherche « La voie thalamo-hippocampique régule la capacité de mémoire incidente chez la souris » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.