Vous pouvez maintenant acheter une chaise de jeu de marque AMD à 549 $ avec un éclairage RVB en option

En bref : si vous crachez sur les processeurs Intel et ne laisseriez pas une carte graphique Nvidia salir votre PC, voici une autre façon de montrer votre amour pour AMD : une chaise de jeu de marque officielle. Comme la plupart des chaises haut de gamme de cet acabit, elle coûte à peu près le même prix qu’une carte graphique de niveau intermédiaire à supérieur – 579 $ – mais elle est livrée avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, et vous pouvez même ajouter un éclairage RVB, si c’est quelque chose que vous êtes dans.

Fuite régulière de Twitter momomo_nous fait souvent l’actualité sur sa carte graphique révèle. Bien que leur dernier tweet concerne un produit AMD, ce n’est pas un morceau de hardware PC ; c’est la chaise de jeu PL4500 AMD Edition.

Le résultat de la collaboration d’AMD avec Vertagear est une version rouge d’équipe du PL4500 de la société de chaise de jeu. Il est disponible sur le site des fans d’AMD pour 579 $, et bien que la chaise standard coûte généralement 549 $, soit seulement 30 $ de moins, elle est actuellement réduite à 399 $, vous devrez donc probablement vraiment aimer AMD pour opter pour la version de marque.

Certains des points forts de la chaise incluent l’utilisation du matériau Hygenn X, qui combine une microfibre infusée de café moulu et une broderie enduite d’argent pour soi-disant limiter les odeurs et augmenter la respirabilité, très pratique pour les sessions de jeu longues et puantes.

La chaise est également dotée de similicuir en PVC et PU (PUC), d’un cadre de base robuste et d’une mousse haute densité Ultra Premium High Resilience aussi proche de la mousse à mémoire de forme que possible sans être la vraie chose. Les oreillers de support du cou et des lombaires sommes en mousse à mémoire de forme, ce qui est bien.

Ailleurs, vous obtenez les accoudoirs réglables 3D habituels, un système de verrouillage à quatre positions avec une inclinaison de 80 à 140 degrés et un vérin à gaz de qualité industrielle. Il y a aussi le kit de mise à niveau RVB/LED à commande sans fil en option qui ajoutera 199 $ de plus au prix.

En ce qui concerne les limitations de poids et de taille, le PL4500 prend en charge les utilisateurs jusqu’à 400 livres, bien que le poids maximum recommandé soit de 260 livres et une hauteur maximale de 6′ 6″.

Une recherche rapide des test PL4500 montre des scores très médiocres; il ne recueille certainement pas les éloges dont jouit l’excellente série Titan Evo de Secret Lab. Pourtant, les fans inconditionnels d’AMD pourraient ne pas s’en soucier.