De nouvelles formes de vie microbienne découvertes dans les grottes de lave d’Hawaï

En analysant des échantillons collectés dans les tubes de lave et les sites géothermiques d’Hawaï, des formes de vie microbiennes inédites ont été découvertes.

De nombreuses formes de vie microbienne ont été découvertes dans les grottes de roche de lave et les fumerolles des îles hawaïennes (États-Unis), dont beaucoup n’appartiennent pas à des genres et espèces déjà connus des chercheurs. Une partie de ces minuscules organismes vit dans des tunnels géothermiques, des cheminées volcaniques et des tubes de lave où se répandent des gaz toxiques qui anéantiraient la grande majorité des êtres vivants en quelques instants. Mais ici, les colonies de bactéries vivent sans être dérangées, prospérant sous des formes jamais vues auparavant.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Arnold School of Public Health de l’Université de Caroline du Sud et de l’École des sciences de la vie de l’Université d’Hawaï à Mānoa a découvert les nombreuses nouvelles espèces de bactéries «extrêmes», qui ont collaboré étroitement avec des collègues. du Département de microbiologie et des sciences cellulaires de l’Université de Floride, de l’Université du Nouveau-Mexique, de la NASA et d’autres centres de recherche. Des scientifiques, dirigés par le professeur Rebecca D. Prescott, professeur de microbiologie à l’université hawaïenne, ont découvert les microbes après avoir prélevé des échantillons sur divers sites volcaniques entre 2006 et 2009 et entre 2017 et 2019.

Les chercheurs savaient bien que les environnements volcaniques oligotrophes d’Hawaï regorgeaient de vie bactérienne, mais ils ne s’attendaient pas à une diversité aussi extraordinaire après avoir analysé les échantillons. Les chercheurs utilisent des techniques de séquençage spécifiques basées sur l’ARN (en particulier les amplicons d’ARNr 16S) pour déterminer quelles espèces de bactéries vivent dans un environnement donné ; lorsqu’ils les ont appliqués aux 70 échantillons collectés, ils ont trouvé une diversité inattendue, avec des divergences considérables entre les sites individuels.

Les chercheurs ont également découvert que les tubes de lave plus anciens (âgés entre 500 et 800 ans) avaient une plus grande diversité phylogénétique que les sites géothermiquement actifs ou plus jeunes (moins de 400 ans), ont écrit le professeur Prescott et ses collègues dans le résumé de l’étude. Les sites les plus actifs, en revanche, avaient « un plus grand nombre d’interactions et de complexité que les tubes de lave ». Les bactéries les plus courantes dans les jeunes grottes appartenaient aux groupes Proteobacteria et Actinobacteria, tandis que Chloroflexi et Acidobacteria étaient répandues dans presque tous les sites, anciens et récents. « Dans le monde naturel, les microbes ne se développent pas isolément. Au lieu de cela, ils grandissent, vivent et interagissent avec de nombreux autres micro-organismes dans une mer de signaux chimiques provenant de ces autres microbes. Cela peut alors altérer leur expression génétique, affectant leur travail dans la communauté », ont commenté les auteurs de l’étude.

La recherche sur les bactéries qui vivent dans les environnements les plus extrêmes peut aider les chercheurs à comprendre également les formes de vie extraterrestres potentielles qui pourraient vivre sur d’autres corps célestes du système solaire, comme sur Mars ou les lunes de Jupiter et de Saturne. Les détails de la recherche « Islands Within Islands: Bacterial Phylogenetic Structure and Consortia in Hawaiian Lava Caves and Fumaroles » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée