Les meilleurs jeux alternatifs à Pokémon

jeux de clones pokémon

Certaines entreprises sont conscientes du mécontentement des joueurs de Pokémon et ont tenté de reproduire la formule à succès de Game Freak. De manière générale, ces deux titres se démarquent :

Nexomon : Extinction

Graphiquement, ce jeu est ce à quoi ressembleraient les jeux de la saga Pokémon principale si le saut en 3D n’avait pas été fait. Il conserve l’esthétique que nous avons vue jusqu’aux jeux Nintendo DS avec une perspective descendante et des personnages très têtus.

Nexomon : Extinction est un excellent jeu si vous cherchez une alternative à Pokémon et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie avec de nouvelles mécaniques. Au niveau jouable, le titre propose une expérience identique à celle des monstres de poche. Cependant, le jeu a une difficulté plus élevée. Il existe au total 9 types élémentaires avec leur propre table qui fonctionne avec un système similaire à celui de Pokémon.

Comme vous l’avez peut-être vu, Nexomon ne cache pas la moindre chose sur le fait d’être un clone de Pokémon. Si vous souhaitez le vérifier, il est disponible sur une tonne de plateformes : iOS, Android, PC, Xbox, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

temtem

Ce titre est encore plus controversé que le précédent. L’approche de Temtem est claire et concise : être le jeu que Game Freak n’a jamais osé faire. Dans son genre, Temtem est un MMORPG, c’est-à-dire un RPG combiné à un système en ligne massivement multijoueur. Sur le papier, Temtem est génial, mais son plus grand atout est aussi son plus grand handicap.

Si ce que vous aimez chez Pokémon, c’est l’exploration et le combat, Temtem vous donnera cela et plus encore. Son système de combat est identique à celui de Pokémon. En fait, ils sont meilleurs que ceux de Pokémon, car ils sont toujours doubles -Genius Sonority est déjà arrivé à cette même conclusion avec Pokémon Colosseum et Pokémon XD pour GameCube-, et ils permettent beaucoup de variabilité et de stratégies. Alors, où est le problème? Eh bien, justement, en se contentant d’être un clone de Pokémon. Temtem est un excellent jeu. Graphiquement c’est très beau et a beaucoup de potentiel. Cependant, il ne peut qu’aspirer à être « le clone de Pokémon », il renonce donc complètement à son identité afin d’être une alternative pour les caféiculteurs.

Si vous voulez l’essayer, vous l’avez depuis longtemps sur PC en accès anticipé. Sa version finale arrivera en septembre 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox.

Jeux inspirés de Pokémon ou similaires

Nous avons déjà parlé de plagiat flagrant. Passons maintenant à certains jeux qui sont différents, mais qui ont une mécanique ou un élément partagé avec Pokémon :

ooblets

Les Ooblets sont des petites créatures très mignonnes et kawaii qui nous aideront à explorer le monde d’Oob. Et comme de bons faux Pokémon, ils se prêteront aussi au combat avec d’autres Ooblets pour défendre leur maître. Contrairement aux Pokémon, les Ooblets sont principalement des plantes et apparaissent du sol. Même ainsi, et malgré des mécanismes de combat similaires à Pokémon, le jeu fonctionne par objectifs et on pourrait dire qu’il ressemble encore plus à Stardew Valley qu’à Pokémon.

Vu sous cet angle, il semble que Ooblets soit le jeu définitif, notamment grâce à sa section visuelle, qui est très belle. Cependant, Ooblets fait partie de ces titres qui couvrent beaucoup et serrent peu. En essayant d’inclure autant de mécanismes, ce n’est pas un jeu monstre, ni un simulateur de vie ou de ferme.

Pour le moment, le jeu est disponible pour les systèmes PC et Xbox.

Sanctuaire des monstres

Nous quittons le RPG et allons dans un Metroidvania. Ce titre développé par Team17 nous montre un monde comme celui de Pokémon, dans lequel monstres et humains vivent en harmonie. Cependant, l’équilibre est rompu du jour au lendemain et notre mission sera de rétablir l’ordre et la paix.

Dans Monster Sanctuary, nous ne serons pas des entraîneurs, mais des éleveurs de monstres. La partie amusante du jeu est que nous devrons enquêter sur ce qui s’est passé en explorant ses différents paramètres 2D et en combattant avec les monstres que nous élevons. Les combats sont également au tour par tour et très Pokémon, mais ils ne se déroulent pas sur une scène, mais plutôt sur le terrain que nous explorons. Le titre a sa propre personnalité, ce qui le différencie de ceux qui sont des clones. Si vous êtes intéressé et souhaitez y jouer, il est disponible pour PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Autres alternatives si vous recherchez de plus grands défis

Pokémon est un JRPG. Très décaféiné, mais un JRPG après tout. Et le savoir est important pour rechercher des alternatives. Si ce que vous aimez chez Pokémon, c’est le combat, tout JRPG qui a un combat au tour par tour devrait être pour vous. Vous n’avez peut-être jamais donné une chance à un jeu Square Enix – par exemple – parce que vous n’y avez pas joué dans votre enfance. Mais nous vous encourageons à explorer le marché et à donner une chance aux jeux de ce genre, qu’ils aient ou non des monstres. Si ce qui vous intéresse dans Pokémon, c’est la stratégie, le défi et la mécanique, de nombreux jeux vous attendent.

Nous clôturerons le post avec quelques alternatives curieuses que vous pourriez explorer afin de donner une pause à la franchise de Junichi Masuda. Ils sont les suivants:

Monstres de quête de dragon

La franchise Dragon Quest est née une décennie avant Pokémon. Il l’a fait pour la NES. Des années plus tard sortirait Monsters, un spin-off qui serait rapidement comparé à Pokémon.

Sur le plan mécanique, ces jeux partagent de nombreux éléments avec Pokémon, bien qu’on ne puisse pas dire qu’ils aient copié quoi que ce soit – après tout, ils n’ont appliqué que des systèmes JRPG inventés depuis des années. Le dernier titre de cette gamme est sorti sur Nintendo 3DS.

Shin Megami Tensei

Nous terminerons avec cette franchise Atlus, que certains définissent comme « le Pokémon louche ». Cette saga est née bien avant Pokémon, mais en Occident, le jeu n’est pas aussi connu que Persona, qui en est le spin-off. Expliquer la tradition de ces jeux est délicat, mais nous nous en tiendrons à l’idée que c’est comme Pokémon, mais avec des démons au lieu de monstres. Cependant, à toutes fins pratiques, les Yōkai et les autres créatures qui apparaissent dans ce titre sont comme Pokémon.

Que cette idée vous plaise ou non, vous devriez donner une chance à cette franchise, car nous vous assurons qu’elle s’accroche avec une facilité incroyable. Notre recommandation est de commencer par Shin Megami Tensei V pour Nintendo Switch ou Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster, qui est disponible sur plusieurs plateformes.

Shin Megami Tensei a tout de bon sur Pokémon, mais combiné avec des mécanismes de combat qui vous feront réfléchir et élaborer des stratégies pour rester en un seul morceau. Les démons sont collectés et classés dans le Compendium, qui n’est autre qu’un Pokédex. Notre objectif est de les recruter, de les rallier à nous et de les renforcer. Pour qu’ils nous rejoignent, nous devons les convaincre dans une négociation – ce n’est pas aussi simple que de lancer une Pokéball. Les conversations avec les démons eux-mêmes sont absolument géniales, car certains d’entre eux vont nous arnaquer et même nous faire des blagues qui briseront le quatrième mur. Une fois que vous avez des démons dans votre équipe, vous pouvez les fusionner pour créer d’autres créatures plus puissantes.

De manière générale, cette franchise propose un gameplay digne d’un adulte, avec le fameux système Press-Turn d’Atlus, qui récompense la découverte des vulnérabilités de l’ennemi par un tour supplémentaire et joue contre nous si nous ne couvrons pas nos faiblesses. Contrairement à Persona, les Shin Megami Tensei sont plus axés sur le combat, et nous devrons faire beaucoup de manœuvres et fusionner beaucoup d’essences pour avoir des équipes compétitives et pouvoir sortir de certains boss finaux.

Pour le reste, ils proposent également une intrigue intéressante, avec des scripts sérieux et des moments auxquels on ne s’attend pas. C’est une saga de niche, mais être fan de Pokémon et ne donner aucune chance à aucun des deux jeux que nous avons mentionnés est pratiquement un sacrilège.