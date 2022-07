Routeur WLAN : économisez de l’électricité avec ses consommateurs secrets

Les routeurs câblés consomment souvent un peu plus d’énergie que les routeurs DSL ou fibre optique. Pendant longtemps, je ne savais même pas que ma station Vodafone d’une puissance de 25 à 30 watts était l’une des trois plus grosses consommatrices d’énergie de mon foyer et entraînait des frais d’électricité de plus de 5 euros par mois. Certains routeurs actuels sur le marché consomment jusqu’à 60 watts de puissance. Et même avec beaucoup moins, vous pouvez toujours économiser beaucoup d’argent. Faites le calcul vous-même avec nos deux calculateurs de coût d’électricité pour les routeurs :

Combien d’énergie un routeur consomme-t-il ?

La consommation d’électricité de votre routeur dépend, entre autres, de l’âge de l’appareil, de la présence ou non d’un mode d’économie d’énergie, de sa puissance et de la technologie de transmission pour laquelle il est utilisé. En moyenne, vous pouvez supposer les données de performances approximatives suivantes :

Routeur ADSL : 5-20 watts

Routeurs de jeu : 15-70 watts

Routeur filaire : 15-45 watts

Routeur fibre optique : 5-20 watts

5G/LTE/routeur mobile : jusqu’à 20 watts

Cela n’inclut même pas les valeurs de consommation d’un modem. Certains fournisseurs installent un modem en permanence dans votre mur, comme un modem à fibre optique. Vous avez alors également besoin d’un routeur pour que deux appareils fonctionnent en continu. Il est donc préférable que vous ayez la possibilité d’utiliser un seul appareil qui combine un routeur et un modem.

Modem fibre optique Telekom : Si votre fournisseur installe un modem en permanence dans le mur, vous avez également besoin d’un routeur et de deux appareils, puis consommez de l’électricité.

Comment puis-je déterminer les performances de mon routeur ?

Les informations sur la consommation d’énergie de votre routeur se trouvent souvent dans la fiche technique du fabricant. Vous pouvez le trouver sur le site Web du produit, parfois aussi sur le site Web de la boutique ou dans les données techniques du manuel d’utilisation. Si le fabricant n’a pas précisé la puissance en watts, mais en volts et ampères, vous pouvez facilement la calculer, par exemple :

10 volts x 2,5 ampères = 25 watts

Le fabricant doit également apposer une étiquette énergétique sur votre routeur lui-même. Vous pouvez également y trouver les informations en watts ou en volts et ampères ou sur la prise de charge qui alimente votre routeur en électricité. La déclaration devrait ressembler à ceci :

Le facteur décisif est la puissance d’entrée : 12V multiplié par 2,5A donne 30 watts

C’est ce que votre routeur peut tirer à sa puissance maximale. Cela ne indique pas qu’il appelle vraiment constamment cette performance. Vous pouvez vérifier cela plus précisément avec un wattmètre sous la forme d’une prise intelligente, comme l’AVM Fritz Dect 210 ou le Switch IP Homematic et la prise de compteur.

Dans mon cas, j’ai déterminé des valeurs similaires comme indiqué sur mon routeur. Le bloc d’alimentation peut fournir jusqu’à 30 watts ; en moyenne j’ai mesuré environ 25 watts.

Le bloc d’alimentation d’un câble Fritzbox délivre jusqu’à 42 watts – ce qui ne indique pas que le routeur utilise constamment cette puissance.

Une fois que vous avez déterminé les performances de votre routeur, vous pouvez saisir les valeurs dans notre calculateur ci-dessus. Il vous aidera ensuite à calculer vos coûts d’électricité pour le routeur en fonction du prix que vous payez pour un kilowattheure (kWh). Il s’agit de la consommation ou du prix de l’énergie que vous avez convenu avec votre fournisseur d’électricité. Vous en trouverez la valeur sur votre facture d’électricité mensuelle ou dans la confirmation de commande que votre fournisseur vous a envoyée lors de la signature du contrat.

Consultez votre dernière facture ou confirmation de commande pour connaître le prix actuel de votre électricité.

Par exemple, vous payez 40 cents par kWh. Si votre routeur consomme 42 watts et fonctionne 24h/24, il a consommé (42 x 24 =) 1 008 Wh, soit un peu plus de 1 kWh. Vous payez donc 40 centimes par jour pour utiliser ce routeur – soit 12 euros par mois. A peu près, n’est-ce pas ?

Comment économiser de l’électricité avec un routeur ?

Vous pouvez également utiliser notre calculateur de coût d’électricité ci-dessus pour comparer combien vous paieriez moins si vous éteigniez votre routeur quelques heures par jour. C’est le meilleur conseil d’économie d’énergie que nous puissions vous donner de toute façon : éteignez le routeur et idéalement débranchez-le complètement de l’alimentation – par exemple avec une multiprise qui peut être éteinte ; pour qu’il ne consomme plus d’électricité même en veille.

Barrette d’alimentation qui peut être éteinte, ici de Hama. Classique mais efficace.

Sans surprise, les moments idéaux pour éteindre votre routeur sont ceux où personne dans votre foyer n’a besoin du routeur. Par exemple, parce que tout le monde dort (c’est-à-dire la nuit), parce qu’ils ne sont pas à la maison à cause du travail ou de l’école, ou parce qu’ils ont pris l’avion pour le week-end ou les vacances. Si vous éteignez le routeur ici, vous économisez le plus d’électricité et d’argent.

Certains routeurs offrent une option d’économie d’énergie dans les paramètres. Cependant, vérifiez les données techniques dans le mode d’emploi pour voir exactement combien d’énergie le routeur consomme alors, s’il se met vraiment en veille ou s’il déconnecte simplement le WLAN. Exemple négatif : mon ancien routeur consommait 20 watts même en mode économie d’énergie.

AVM Fritzbox Cable 6690. Les routeurs câblés consomment généralement un peu plus d’énergie que les routeurs DSL.

Routeur : économisez de l’énergie à l’aide des paramètres

Si vous avez l’option dans les paramètres de votre routeur, vous pouvez désactiver des fonctions individuelles pour économiser plus d’énergie :

Désactivez les ports LAN si vous utilisez uniquement le WiFi (et vice versa)

Désactivez la fonction serveur multimédia/NAS lorsqu’elle n’est pas utilisée

Débranchez les clés USB ou les disques durs mobiles montés si vous ne les utilisez pas sur le NAS de votre routeur pendant une longue période.

Désactivez la fonction Dect pour les téléphones sans fil si vous n’en utilisez pas

N’autorisez éventuellement votre routeur à transmettre que sur un seul réseau. Beaucoup transmettent par défaut sur le réseau 2,4 GHz et 5 GHz. Si vous n’utilisez pas autant d’appareils, il peut être utile de désactiver l’une des deux voies de transmission.

Incidemment, les experts déconseillent la possibilité de réduire la puissance d’émission d’un routeur afin d’économiser de l’énergie. Cela se traduira par une moins bonne réception dans votre maison. Il est alors préférable de débrancher temporairement les appareils individuels compatibles WLAN de l’alimentation électrique si vous n’en avez pas besoin pendant une longue période. Par exemple, un assistant vocal ou une enceinte WiFi.

Conclusion

Les routeurs sont des consommateurs d’énergie secrets. Surtout avec la hausse des coûts d’électricité, vous pouvez économiser quelques euros par mois avec un appareil plus efficace ou des réglages optimisés. Le meilleur conseil reste cependant : il est préférable d’éteindre le routeur si vous n’en avez pas besoin pendant une longue période. La nuit lorsque vous dormez, la journée lorsque vous vous rendez au bureau en voiture ou lorsque vous partez en week-end.