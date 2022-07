La Russie quittera la Station spatiale internationale après 2024 : « Décision prise »

Le nouveau directeur de l’agence spatiale russe (Roscomos) a déclaré à Poutine que la décision de quitter l’ISS après 2024 avait été prise.

Après des mois de menaces plus ou moins voilées d’abandon de la Station spatiale internationale (ISS), la Russie a « officiellement » annoncé qu’elle quitterait le laboratoire orbital après 2024. La communication a en effet été remise directement au président Vladimir Poutine par Yuri Borisov. , le nouveau patron de l’agence spatiale russe (ROSCOMOS). L’ancien vice-Premier ministre et ancien vice-ministre de la Défense de la Russie a récemment remplacé le volcanique Dmitri Rogozine, dont les déclarations au vitriol ont souvent défrayé la chronique internationale. C’est Rogozine lui-même qui a menacé d’abandonner le laboratoire orbital, accompagnant ses messages d’insultes au président américain Joe Biden et de vidéos grotesques, dans lesquelles on pouvait voir l’ISS s’écraser après les salutations des cosmonautes russes.

« La décision de quitter la station après 2024 a été prise », a déclaré Borisov à Poutine lors d’une interview liée à sa nouvelle nomination à la tête de Roscomos. Poutine a répondu par un « bien », comme le rapporte le journal britannique Guardian. L’administrateur de l’agence spatiale a également ajouté qu’après l’abandon, la construction d’une station spatiale russe en orbite sera envisagée. Mais entre le dire et le faire, comme on dit, il y a la mer en jeu. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que l’agence aérospatiale « n’a été informée des décisions d’aucun des partenaires, bien que nous continuions à développer de futures capacités pour assurer notre présence significative en orbite terrestre basse ». Nelson a ajouté que la NASA s’est engagée à maintenir « le fonctionnement sûr de la Station spatiale internationale jusqu’en 2030 et se coordonne avec ses partenaires ».

L’espace est resté l’un des rares domaines de collaboration entre la Russie et l’Occident, après le déclenchement de la guerre en Ukraine et les mesures consécutives prises contre le pays dirigé par Poutine. Mais les sanctions économiques ont aussi durement touché le secteur spatial et c’est aussi pour cette raison que Rogozine a menacé à plusieurs reprises l’abandon de l’ISS. Cependant, le laboratoire orbital est une bannière trop importante pour la glorieuse cosmonautique russe, après les réalisations pionnières de l’ère soviétique (la Russie a envoyé le premier homme et le premier satellite dans l’espace). Quitter la station est un coup dur pour l’image et l’arrêt des vols spatiaux avec des équipages russes ferait reculer le programme de plusieurs décennies. Sans surprise, selon certains analystes, si la Russie décidait de construire sa propre station spatiale en orbite, elle serait démodée, « comme un appartement de vieille femme, avec un téléphone à bouton-poussoir et une platine », a déclaré à l’AFP Vadim Lukashevich. Cela est principalement dû à l’isolement technologique et scientifique dû aux sanctions. En principe, la cession de l’ISS était prévue jusqu’en 2024, mais la NASA et les autres pays qui la gèrent ont décidé de prolonger sa durée de vie jusqu’en 2030. La sortie anticipée de la Russie nécessiterait donc une période de transition soigneusement planifiée, étant Roscomos un partenaire crucial.