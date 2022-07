L’application de fond d’écran monte en flèche dans les graphiques Steam grâce aux fans de porno chinois contournant l’interdiction nationale

WTF ? ! Le septième jeu le plus joué sur Steam en ce moment n’est pas ce à quoi vous vous attendez : une application de fond d’écran appelée Wallpaper Engine. Il a gagné près d’un demi-million de critiques extrêmement positives, plus qu’Elden Ring. Mais l’application est utilisée pour plus que choisir des fonds d’écran ; il permet aux utilisateurs basés en Chine de visionner et de distribuer de la pornographie.

Le tableau des jeux les plus joués de Steam montre les noms habituels : Counter-Strike : Global Offensive est toujours numéro un ; GTA V continue de traîner; Apex Legend, Rust, Dota 2, etc. Mais à la septième place se trouve Wallpaper Engine, qui compte près de 100 000 joueurs de pointe et 45,2 millions d’heures « jouées ».

C’est beaucoup d’heures pour une application de fond d’écran. Mais sa popularité ne vient pas seulement de la création, de la navigation et du partage de fonds d’écran Windows, mais aussi parce que c’est un moyen d’échapper à l’interdiction chinoise de la pornographie, d’où la raison pour laquelle plus de 200 000 de ces critiques positives sont écrites en chinois.

MIT Technology Review écrit que si la majorité des fonds d’écran soumis par les utilisateurs dans l’application sont sans danger pour le travail, environ 7,5% des plus de 1,6 million de contributions sont étiquetées « matures », contenant des vidéos de personnages d’anime ayant des relations sexuelles et parfois des photos et vidéos pornographiques de Vrais gens.

Les vidéos hentai créées par des fans restent populaires sur certains sites et sous-reddits ; le genre a fait la une des journaux l’année dernière lorsque quelqu’un Zoom a bombardé une réunion du Sénat italien et a diffusé du porno Final Fantasy VII. Comme toute pornographie, elle est interdite en Chine, ce qui fait que de nombreux personnages féminins d’Overwatch, Genshin Impact et Final Fantasy apparaissent sur l’application dans des images inadaptées aux fonds d’écran (ou peut-être le sont-ils, sans jugement).

Environ 40 % des utilisateurs de l’application se trouvent en Chine, où le téléchargement ou le repostage de pornographie peut être considéré comme un crime. Le pays utilise une combinaison de robots IA et d’évaluateurs humains, appelés Jian Huang shi, pour rechercher des images sur le Web et décider si elles contiennent un contenu explicite jugé illégal.

Contrairement à Facebook, Google, Instagram et de nombreux autres sites occidentaux, la version mondiale de Steam n’est pas complètement bloquée en Chine (il existe également une version de la plate-forme spécialement conçue pour le pays).

Alors que Wallpaper Engine est très populaire parmi les utilisateurs chinois affamés de porno, la notoriété croissante de l’application indique que le partage de ces images – ou même la version non chinoise de Steam elle-même – pourrait éventuellement être interdit.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons entendu parler de chercheurs chinois qui avaient mis au point un casque de détection de porno à lecture d’ondes cérébrales. L’idée sous-jacente est d’aider les modérateurs qui peuvent manquer tout hardware illicite, mais avec certaines usines chinoises utilisant déjà des dispositifs de surveillance du cerveau via des moniteurs dans des casques pour améliorer la productivité et réduire les accidents de chantier, les implications sont assez effrayantes.