La sortie dans l’espace historique de Samantha Cristoforetti a commencé (avec un costume russe)

La première sortie dans l’espace de Samantha Cristoforetti a commencé avec 50 minutes de retard. Voici ce qu’il fera dans les prochaines heures.

Samantha Cristoforetti est sortie du sas de la Station spatiale internationale (ISS) et a entamé sa première sortie passionnante dans l’espace. A partir de 16h52 aujourd’hui, jeudi 21 juillet, elle est devenue la première femme européenne à effectuer une EVA, acronyme de Extra-Vehicular Activity, comme on appelle formellement « promenades parmi les étoiles ». Dans les prochaines heures, l’astronaute italien de l’Agence spatiale européenne (ESA) sera engagé avec le collègue russe Oleg Artemyev de l’Agence spatiale russe (ROSCOMOS) dans une série de tâches importantes, qui pourraient les occuper jusqu’après 11 pm heure italienne. .

L’intégralité de la sortie dans l’espace peut être visionnée en direct sur la « télévision » officielle de la NASA (NASA TV), ESA Web TV (qui a commencé à diffuser des images des préparatifs complexes et rigoureux de la sortie à partir de 15h30) et commentée en italien sur ASI TV . Les deux astronautes portent une combinaison russe Orlan et il est possible de les distinguer grâce aux couleurs de certains détails en forme de ruban sur les jambes, sur les sacs à dos avec système de survie et sur les bras. Le Cristoforetti (EV2) a des rayures bleues, tandis que le cosmonaute russe (EV1) – lors de sa sixième sortie dans l’espace – a des détails rouges. Artemyev est actuellement le commandant de la station spatiale et le chef de l’EVA. Depuis que les astronautes sont sortis d’un module russe, il n’y a pas de caméras « occidentales » visant la première phase de la sortie dans l’espace, donc pour le moment ils ne se sont aperçus que l’un l’autre.

Crédit : ESA

La raison pour laquelle l’astronaute italien porte une combinaison russe et non la classique EMU (Extravehicular Mobility Unit) en dot des agences aérospatiales occidentales réside dans le fait que la NASA et l’ESA ont décidé d’arrêter leur utilisation au mois de mai, en raison d’une défaut « historique » qui provoque une accumulation d’eau dans le casque. Après le dernier incident survenu à l’astronaute de l’ESA Matthias Maurer (avec 25 centimètres d’eau dans son casque), il a été décidé de procéder à une vérification approfondie des EMU sur Terre, donc pour le moment, vous ne pouvez sortir qu’avec Orlan russe. Samantha n’aura cependant aucun problème, car elle s’est entraînée avec l’une de ces combinaisons en Russie et non avec l’UEM. Elle est la quatrième astronaute européenne à sortir de l’ISS avec une combinaison Orlan et la deuxième femme, après l’Américaine Peggy Whitson.

Le bras robotique européen. Crédit : ESA

En ces moments, Cristoforetti et Artemyev se préparent pour la première expérience, la libération de 10 nano-satellites conçus pour collecter des données radio-électroniques. Les satellites seront passés de l’astronaute italien au cosmonaute russe qui les lâchera doucement dans l’espace un par un. Après cette première tâche, ils positionneront un bras télescopique du module russe Zarya au Poisk, qui servira à « fournir un support pour les prochaines sorties dans l’espace », comme le précise un communiqué de l’ESA.

Ils devront également installer de nouvelles plates-formes et un adaptateur pour le nouveau poste de travail du laboratoire Nauka, qui sert également de quai pour les navettes. Particulièrement important sera le travail pour compléter le bras robotique européen, avec des opérations sur le panneau de commande, l’isolement et l’installation d’un adaptateur temporaire. L’astronaute italien devra s’assurer « que la protection de l’unité caméra du bras est suffisamment tranchante pour permettre à un laser de guider le bras dans les opérations de préhension et de déplacement », a expliqué l’ESA. L’ensemble de l’opération, comme indiqué, pourrait prendre 6 heures et 35 minutes de travail.