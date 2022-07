Le secrétaire au Commerce met en garde contre une profonde récession si les États-Unis perdent l’accès aux puces fabriquées à Taïwan

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a mis en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques si les États-Unis étaient coupés de l’industrie taïwanaise de fabrication de puces dont ils dépendent. Si le scénario cauchemardesque devenait un jour réalité, les États-Unis seraient confrontés à une « récession profonde et immédiate ».

Suite à un vote du Sénat plus tôt cette semaine où le projet de loi CHIPS de 52 milliards de dollars a avancé de 64 à 32, lui permettant de passer à l’étape suivante, Raimondo a parlé à Sara Eisen de CNBC de la forte dépendance des États-Unis à Taiwan et à des sociétés telles que TSMC pour ses semi-conducteurs. .

« Si vous vous permettez de penser à un scénario où les États-Unis n’auraient plus accès aux puces actuellement fabriquées à Taïwan, c’est un scénario effrayant », a déclaré Raimondo. « C’est une récession profonde et immédiate. C’est une incapacité à nous protéger en fabriquant du hardware militaire. Nous devons fabriquer cela en Amérique. Nous avons besoin d’une base de fabrication qui produit ces puces, au moins suffisamment de ces puces, ici sur nos côtes parce que sinon , nous serons tout simplement trop dépendants des autres pays. »

Le Chips Act offrira 52 milliards de dollars de subventions aux entreprises pour les aider à créer de nouvelles usines aux États-Unis, à moins que ces entreprises ne fonctionnent ou ne prévoient de s’étendre à des pays hostiles comme la Chine. Toute entreprise qui souhaite utiliser l’argent du pool de 52 milliards de dollars ne sera pas autorisée à fabriquer des puces sur un nœud de processus de 28 nm ou moins dans la nation asiatique.

Environ 90% des puces de pointe du monde proviennent de TSMC, une statistique qui a conduit à des avertissements sur ce qui se passerait si la Chine envahissait l’île par la force militaire, une décision que le pays avait précédemment déclaré qu’il n’hésiterait pas à faire si c’était jugée nécessaire.

« Taïwan n’est pas un endroit stable », a déclaré Pat Gelsinger, patron d’Intel, à la fin de l’année dernière. « Pékin a envoyé 27 avions de combat dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan cette semaine. Cela vous met-il plus à l’aise ou moins ? »

Les craintes de ce qui pourrait arriver si la Chine envahissait Taïwan se sont intensifiées le mois dernier lorsque Chen Wenling, économiste en chef du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, géré par le gouvernement, a déclaré que si les États-Unis et l’Occident imposent des sanctions destructrices à la Chine comme celles imposées à La Russie et la Chine doivent réagir en récupérant Taïwan et en s’emparant de TSMC.

Bien que le projet de loi CHIPS ait progressé au Sénat, il doit encore passer par les deux chambres. Intel est l’un des partisans les plus ardents de la loi, ayant récemment annoncé qu’il retarderait la cérémonie d’inauguration de son usine de semi-conducteurs de l’Ohio et a mis en garde contre d’autres retards potentiels en raison du blocage du projet de loi. GlobalFoundries a lancé un avertissement similaire concernant le retard de la loi CHIPS ralentissant ses plans.