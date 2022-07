Économisez de l’électricité avec une centrale électrique de balcon

Une centrale électrique de balcon est l’un des meilleurs moyens d’économiser pour contrer la hausse des prix de l’électricité. Il est très facile d’installer une centrale de balcon qui produit jusqu’à 600 watts d’électricité. Nous vous disons ce que vous devez considérer :

Qu’est-ce qu’une centrale électrique de balcon?

Grosso modo : Une centrale de balcon se compose d’un ou deux panneaux solaires, d’un onduleur, de matériel de fixation et d’un câble. L’onduleur doit être limité à une puissance de 600 watts. C’est la limite supérieure de la puissance qu’une centrale de balcon en Allemagne est autorisée à produire. S’il y en a plus, un spécialiste doit prendre en charge l’installation. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Comment mesurez-vous le rendement de votre centrale de balcon ?

Si vous souhaitez mesurer votre rendement, vous devez utiliser une prise intelligente. Si vous utilisez une FritzBox comme routeur, je peux vous recommander le Fritz Dect 210. J’utilise ça aussi. Vous pouvez l’intégrer dans votre maison intelligente via DECT et vous faire afficher exactement la quantité d’électricité que vous avez produite et quand.

Avec une prise intelligente comme la Fritz Dect 210, vous pouvez mesurer le rendement électrique de votre centrale électrique de balcon.

Dans cet exemple, la centrale électrique du balcon génère un peu plus de 300 watts.

Peut-on stocker l’électricité d’une centrale de balcon ?

Il y a du stockage supplémentaire, mais il est généralement si cher qu’il faut des décennies pour l’amortir. La plupart du temps, ils ne duraient pas aussi longtemps. Il vaut donc mieux s’en passer et utiliser directement l’électricité. Mais plus à ce sujet ci-dessous.

Pouvez-vous installer vous-même une centrale électrique de balcon ?

oui sans aucun problème C’est l’un des grands avantages d’une centrale de balcon par rapport à un véritable système photovoltaïque avec de nombreux panneaux solaires qui doit être installé par un spécialiste.

Le matériel d’installation complet était déjà inclus avec ma centrale électrique de balcon. J’ai acheté quelques tiges filetées à la quincaillerie juste pour régler le bon angle.

Centrale de balcon avec tiges filetées pour régler l’angle d’inclinaison optimal

J’avais également besoin d’un tournevis sans fil pour percer des trous pour les supports de garde-corps dans les poteaux auxquels j’ai fixé les panneaux solaires. Sinon, je n’ai eu qu’à visser un peu. Étant donné que chaque panneau de mon système pèse environ 20 kg, vous aurez également besoin de quelqu’un pour vous aider à le soulever par-dessus la balustrade et à le tenir pendant que vous serrez les vis. Avec l’aide de ma femme, j’ai pu le faire assez bien.

Petits travaux de forage

Le support de la centrale de balcon

Chaque balcon convient-il à une centrale électrique de balcon ?

Je dirais à peu près tout le monde. Bien sûr, il est préférable qu’il soit orienté au sud et qu’il ne soit pas à l’ombre. Un panneau solaire normal mesure environ 1 m × 1,7 m et pèse environ 20 kg. Il doit donc y avoir de la place sur votre balcon pour cela et la balustrade doit également pouvoir y résister. Il existe également des panneaux solaires plus petits et plus légers pour des cas particuliers.

Combien d’électricité une centrale électrique de balcon génère-t-elle ?

Tout simplement : une centrale électrique de balcon génère 600 watts. au plus. Plus n’est pas autorisé en Allemagne. Si vous voulez générer plus de puissance, vous devez engager un spécialiste et vous ne pouvez pas vous contenter de faire l’enregistrement vous-même.

Jusqu’à 600 watts de puissance, vous pouvez effectuer un enregistrement simplifié. Les panneaux solaires sont autorisés à générer plus d’énergie. Les miens, par exemple, ont 320 watts chacun, donc un total de 640 watts. Cependant, ceux-ci ne sont atteints que dans des conditions optimales, qui ne sont presque jamais présentes. L’onduleur limite quand même la puissance à 600 watts. Vous êtes donc du bon côté.

Comment l’électricité de la centrale électrique du balcon entre-t-elle dans mon réseau ?

L’électricité arrive simplement dans votre réseau électrique via une prise appropriée de la centrale électrique du balcon. Parce que vous pouvez non seulement tirer de l’électricité d’une prise, vous pouvez également l’y alimenter.

Il existe des normes qui prescrivent l’utilisation d’un connecteur d’alimentation spécial. Il s’agit de protéger l’utilisateur d’un choc électrique. Étant donné que le module solaire génère de l’électricité via l’onduleur, vous auriez théoriquement un choc si vous touchiez le câble nu. C’est pourquoi les centrales électriques de balcon sont souvent connectées au réseau domestique via une prise dite Wieland. Aucune pièce sous tension ne peut être accidentellement touchée.

Toutefois, ces normes n’ont aucun caractère juridique. Donc, si votre centrale électrique de balcon répond à la norme de sécurité DGS – et elle le devrait – vous pouvez également utiliser une prise Schuko pour une prise normale. L’interrupteur NA intégré coupe ensuite l’alimentation en cas de fortes fluctuations de tension – par exemple lorsque vous débranchez la fiche de la prise. Cela vous évitera de vous électrocuter si vous touchez les contacts du connecteur.

Une prise extérieure protégée contre les intempéries est la mieux adaptée pour cela. Si vous n’en avez pas, plusieurs options s’offrent à vous :

Vous avez installé une prise extérieure

Vous percez un trou dans le mur, faites passer le cordon sans prise de terre, puis installez la prise de terre sur le cordon pour le brancher sur une prise intérieure

Vous percez un trou dans le cadre de la fenêtre (en bois) pour acheminer le câble à l’intérieur, puis faites la même chose que vous avez fait avec le trou dans le mur.

Conditions préalables à l’alimentation en électricité via une centrale électrique de balcon :

Autorisation du propriétaire ou de l’association des propriétaires si vous n’êtes pas vous-même propriétaire

Prise Wieland ou prise Schuko

RCD dans la boîte à fusibles (standard de nos jours)

Prise, mieux protégée à l’extérieur.

Compteur d’électricité avec anti-retour ou compteur bidirectionnel (vous pouvez trouver plus d’informations sur le compteur d’électricité ici)

Compteur d’électricité moderne Disjoncteur RCD

Où devez-vous enregistrer votre centrale électrique de balcon ?

A deux endroits. D’une part avec votre opérateur réseau. Le vendeur de la centrale électrique de balcon vous envoie généralement les documents nécessaires ou les met à disposition pour téléchargement. Vous l’envoyez ensuite à votre opérateur réseau. D’autre part à l’Agence fédérale des réseaux. Ici, vous devez vous inscrire en tant que générateur. Avec les instructions de mon vendeur, cela ne m’a pris que 10 bonnes minutes en ligne.

Combien de kWh pouvez-vous générer avec une centrale de balcon par an ?

Ça dépend. Sur l’emplacement de votre centrale électrique – dans le sud, le rendement est légèrement supérieur à celui du nord. Sur l’orientation – de préférence au sud. Sur l’angle – mon collègue Jürgen Vielmeier a déjà répondu à la question de l’angle d’inclinaison optimal. Sur votre/vos panneau(x) solaire(s). Et bien sûr la météo et la saison. Ma centrale électrique de balcon ne fonctionne pas depuis un mois, mais pendant l’un des mois les plus ensoleillés de l’année (juillet). La prévision de ma prise intelligente Fritz Dect 210 avec plus de 890 kWh par an est donc beaucoup trop optimiste. De manière réaliste, il devrait être d’environ 600 kWh.

Rendement actuel des différents jours. Le jour 1 n’a commencé qu’à 16h30

Économiser de l’électricité avec une centrale de balcon : le pronostic

Combien d’argent pouvez-vous économiser avec cela?

Votre facture d’électricité vous indique combien vous payez par kWh. Pour moi, c’est 0,31 € par kWh. À ce prix, j’économiserais environ 186 € par an avec 600 kWh autoproduits (600 kWh * 0,31 € = 186 €). Je peux seulement dire exactement combien ce sera à la fin dans presque un an. Ensuite, je mettrai à jour l’article ici.

Quand une centrale électrique de balcon s’amortit-elle ?

Ma centrale de balcon a coûté environ 850 €. Si mes prédictions ci-dessus se réalisent, cela indique que j’aurai de nouveau économisé sur les coûts dans environ quatre ans et demi. A partir de là, je ferai un profit. Puisqu’une centrale électrique de balcon devrait facilement durer 20 ans ou plus, cela en vaut vraiment la peine à long terme. Et si les coûts de l’électricité continuent d’augmenter comme ils l’ont fait récemment, le système sera amorti encore plus tôt.

Conclusion : pour moi, ma centrale électrique de balcon en vaut vraiment la peine

Une centrale électrique de balcon est nettement plus abordable et plus facile à installer qu’un véritable système photovoltaïque et s’amortit très rapidement. En plus, ça fait du bien aussi de produire de l’énergie solaire (même si on utilise déjà de toute façon de l’électricité verte). J’attends maintenant avec impatience chaque heure de soleil et j’utilise aussi l’électricité beaucoup plus consciemment.

et vous Envisagez-vous également d’installer une centrale électrique de balcon ou n’est-ce pas pour vous ? N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires !