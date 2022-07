Les icebergs du Groenland perdent 6 milliards de tonnes d’eau par jour : on risque une catastrophe

Entre le 15 et le 17 juillet, en raison d’une chaleur extrême, les icebergs du Groenland ont perdu 6 milliards de tonnes d’eau par jour. Quels sont les risques.

La vague de chaleur extrême qui balaie une grande partie de l’Europe occidentale, de l’Afrique et de l’Asie provoque une grave accélération de la fonte des glaces du Groenland, l’une des principales victimes du réchauffement climatique catalysé par le changement climatique. Selon les données publiées par le US National Snow and Ice Data Center (NSIDC), un institut américain spécialisé dans la recherche polaire et cryosphérique, ce n’est qu’entre le 15 et le 17 juillet que les icebergs se sont présentés dans la zone nord-ouest de l’île – partie du Royaume du Danemark – a perdu 6 milliards de tonnes d’eau chaque jour. C’est suffisant pour remplir 7,2 millions de piscines olympiques ou couvrir tout l’État de Virginie-Occidentale avec plus de 30 centimètres d’eau, a précisé CNN, rapportant le chiffre du NSIDC.

Les températures au Groenland ces jours-ci s’établissent à 15,5°C, soit un bon 5°C de plus que la moyenne de la période. Cela ne peut qu’accélérer la fonte des glaces, avec un impact significatif sur l’élévation du niveau de la mer. « La fonte du nord de la semaine dernière n’est pas normale, compte tenu des moyennes climatiques des 30 à 40 dernières années », a déclaré à CNN le Dr Ted Scambos, glaciologue à l’Université du Colorado et au NSIDC. « La dissolution est en hausse et cet événement a été un pic », a ajouté l’expert. « Cela m’inquiète définitivement », a fait écho son collègue Kutalmis Saylam, chercheur à l’université du Texas qui se trouve actuellement au Groenland pour étudier l’impact du changement climatique. « Hier, nous avons pu nous balader avec nos t-shirts, ce n’était pas vraiment prévu », ajoute la chercheuse, peinée.

Le Groenland, comme indiqué, est particulièrement touché par le changement climatique, à tel point que selon l’étude « Dynamic ice loss from the Greenland Ice Sheet drive by soutenue glacier retrait » menée par des scientifiques de l’Ohio State University et publiée dans Communications Earth and Environment, il aurait atteint une sorte de « point de non-retour ». En termes simples, le Groenland continuera de fondre, peu importe ce qui se passera avec le changement climatique. Selon des estimations d’experts, depuis 1985, les plus grands glaciers du Groenland ont reculé de 3 kilomètres en moyenne, et depuis le début du nouveau millénaire, 450 milliards de tonnes de glace en moyenne ont fondu. Rien que le mardi 27 juillet 2021, la calotte glaciaire du Groenland a perdu 8,5 milliards de tonnes de masse superficielle, l’un des chiffres les plus dramatiques pour une seule journée ; tandis qu’en 2019 la perte globale a atteint 590 milliards de tonnes de glace, le pire chiffre jamais enregistré, qui a contribué à lui seul à l’élévation du niveau de la mer de 1,5 millimètre.

Si tous les glaciers du Groenland venaient à fondre, selon les estimations des scientifiques, le niveau de la mer monterait de 7,5 mètres, engloutissant des régions côtières et des métropoles entières (y compris en Italie), et faisant disparaître un grand nombre d’îles océaniques sous l’eau. , en particulier les atolls du Pacifique. Mais l’élévation du niveau de la mer n’est pas le seul danger associé à la fonte des glaces du Groenland. Selon l’étude « Transition Probabilities of Noise-induced Transitions of the Atlantic Ocean Circulation » publiée dans Scientific Reports par des scientifiques de l’Université d’Utrecht et de Groningue, l’eau douce issue de la fonte des glaces de l’île (la plus grande au monde) et exceptionnelle les précipitations pourraient même modifier le courant de l’Atlantique Nord, connu sous le nom de Gulf Stream. Ce courant transporte l’eau chaude du golfe du Mexique vers l’Europe – grâce à la rotation de la Terre – et confère au nord-ouest de l’Europe un climat doux, mais du fait de ces immenses masses d’eau douce libérées par la fonte des glaces il pourrait même être bloqué . Les scientifiques néerlandais croient toujours qu’un arrêt complet du courant (qui entraînerait une chute drastique des températures) est peu probable, mais ils estiment avec une probabilité de 15 % qu’un changement temporaire du courant se produira au cours du siècle prochain.