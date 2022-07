Les influenceurs de Defhouse vont chez le psychologue pour dissiper le tabou de la santé mentale

Une façon de briser les stéréotypes sur la psychologie et de soutenir les nombreux adolescents qui déversent leurs peurs et leurs espoirs sur leurs favoris sociaux.

Pas que des sketchs, des chansons et des ballets : la Defhouse, première maison de contenu en Europe où vivent huit stars du web de moins de 23 ans, s’ouvre à la psychologie. Depuis quelque temps, ses locataires – Alessia Lanza, Simone Berlini, Davide Moccia, Yusuf Panseri, Emily Pallini, Florin Vitan, Tommaso Donadoni et Marco Bonetti – reçoivent des témoignages de leurs jeunes abonnés sur le harcèlement et la détresse psychologique, des phénomènes qui se sont intensifiés suite à l’épidémie. de la pandémie et qui ont particulièrement touché la GenZ. D’où l’idée d’apporter un support concret, également grâce au support de spécialistes. Parmi eux se trouve la psychologue et préparatrice mentale Samantha Vitali, spécialisée dans les troubles de l’adolescence et membre de la Lidap (Ligue italienne pour le trouble panique).

L’initiative se concentrera sur des questions telles que l’intimidation, la gestion de la renommée à un jeune âge, mais aussi des aspects spécifiques tels que le « syndrome de l’imposteur » et les attaques de panique. Une façon de briser les stéréotypes sur la psychologie et de soutenir les nombreux adolescents qui déversent leurs peurs et leurs espoirs sur leurs favoris sociaux. Contrairement à des influenceurs comme Ninja, qui estiment n’avoir aucune responsabilité vis-à-vis de leurs followers, les huit stars du web de Defhouse prêtent leur visage et leur temps pour rapprocher les fans – environ 40 millions au total – de sujets particulièrement sensibles et importants, comme la psychologie et l’éducation civique, dans l’espoir de sensibiliser et d’éduquer les jeunes adolescents. « Compte tenu de l’énorme popularité de ces gars, il est très important qu’ils prennent conscience de la responsabilité qui en découle, en particulier envers les jeunes adeptes », a déclaré le Dr Vitali. « Ce sont pour eux tous les effets des modèles à suivre pour apprendre à gérer des situations délicates et le harcèlement subi par ceux qui les suivent est un aspect qu’il ne faut pas sous-estimer : souvent les plus jeunes ont peur d’en parler avec leurs parents ou professionnels et se tourner vers eux comme s’ils étaient des frères aînés ».

Alessia Lanza elle-même a déjà exprimé la nécessité d’effacer des lieux communs particulièrement nocifs pour les jeunes générations. Outre la psychologie et l’éducation civique, la Defhouse promeut également des cours de diction, de théâtre, de chant, de danse, de boxe, de fitness, de padel, mais aussi de team building et de politique et des cours de cuisine.