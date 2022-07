Newegg lance un site Web de vente au détail pour acheter et comparer des cartes graphiques

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Newegg profite de la baisse des prix et de l’amélioration de la disponibilité des cartes graphiques en lançant un site marchand entièrement dédié aux GPU. Les visiteurs de JustGPU.com peuvent non seulement rechercher des cartes en fonction d’un certain nombre de caractéristiques différentes, telles que la taille de la mémoire et la longueur maximale, mais peuvent également utiliser l’outil d’analyse comparative qui inclut les chiffres FPS pour les jeux populaires.

Après ce qui semble être une éternité de cartes graphiques si chères qu’elles ont atteint trois fois le PDSF, nous voyons enfin le marché se normaliser. Certaines cartes sont désormais en dessous du PDSF et Nvidia réduit les prix pour éliminer un excédent de stock.

Newegg veut rendre le processus d’achat d’un GPU beaucoup plus simple avec son site JustGPU.com. La page de destination offre la possibilité de sauter directement dans le magasin, d’essayer l’outil de référence, de voir les cinq produits les plus populaires des fabricants d’AIBs (Partenaires constructeurs) et de découvrir des ventes exclusives ; la Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800, une carte que nous avons attribuée 95 dans notre test, est à seulement 599 $.

La section d’achat contient un grand nombre de paramètres de recherche, allant des habituels tels que le type de carte, le fabricant et le prix, à des informations plus techniques telles que la fréquence de base et de boost, la puissance recommandée du bloc d’alimentation et la largeur de la fente. Cependant, le site ne vend que des cartes RTX 3000 et Radeon RX 6000 de génération actuelle.

La partie la plus intéressante de JustGPU.com est probablement l’outil de référence. Il permet aux utilisateurs de sélectionner des cartes de différents fabricants et de comparer leurs caractéristiques, leurs performances de jeu et leur score Time Spy. C’est particulièrement utile si vous souhaitez acheter une carte particulière, par exemple une RTX 3080, auprès d’un fabricant spécifique, mais que vous souhaitez voir comment les différentes marques correspondent.

Newegg dit que les fréquences d’images données et les scores Time Spy sont des estimations basées sur les configurations du système. Les données sont fournies directement par 3DMark et non par Newegg, les résultats réels peuvent donc varier.

Newegg a également fourni des informations un peu plus détaillées sur les performances de jeu de chaque carte. En cliquant sur la case au bas de chaque liste, vous accédez à une section où les visiteurs peuvent choisir leur résolution et leur processeur préférés. Cependant, ce dernier choix est limité à Intel ou Ryzen 5, 7 et 9, plutôt qu’à des modèles de processeurs spécifiques, mais les résultats donnent toujours un chiffre approximatif. Consultez nos test et comparaisons si vous voulez des résultats plus précis.

Newegg a lancé le mois dernier une fonctionnalité sur son site principal qui permet aux visiteurs souhaitant acheter un PC pré-construit de choisir un modèle en fonction de leur résolution préférée et de leurs quatre jeux préférés. Encore une fois, la précision des résultats FPS/Time Spy peut varier car il ne s’agit que d’estimations.