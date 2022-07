Cet après-midi première sortie dans l’espace pour Samantha Cristoforetti : où la voir et ce qu’elle va faire

À 16h00 aujourd’hui, Samantha Cristoforetti effectuera sa première activité extravéhiculaire, connue sous le nom de « promenade dans l’espace ». Voici ce qu’il fera en dehors de l’ISS.

A 16h00 heure italienne aujourd’hui, jeudi 21 juillet, l’astronaute Samantha Cristoforetti effectuera la première sortie dans l’espace de sa carrière. Elle sera également la première femme européenne à en interpréter un. L’astronaute italien de l’Agence spatiale européenne (ESA) sera accompagné du cosmonaute russe Oleg Artemyev de ROSCOMOS, l’Agence spatiale russe. Les deux resteront à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’à sept heures, comme l’indique l’ESA dans un communiqué de presse.

L’annonce en sourdine de l’activité extravéhiculaire pionnière de Cristoforetti ou EVA (Extra-vehicular activity, le nom technique des sorties dans l’espace) a été faite par la NASA début juillet, après la mise à jour du programme « officiel TV » de l’agence aérospatiale américaine. La libération de l’astronaute et de son collègue russe pourra être suivie en direct sur NASA TV et ESA Web TV, qui commencera à diffuser à partir de 15h30.

Artemyev et Cristoforetti porteront tous deux le costume russe Orlan. Normalement, l’astronaute italien aurait dû utiliser une EMU, la combinaison spatiale fournie à la NASA et à l’ESA, mais depuis fin mai, les deux agences spatiales ont convenu de suspendre son utilisation, en raison d’un nouvel accident qui a entraîné une dangereuse accumulation d’eau dans le casque d’un astronaute. La dernière victime en date du malheureux accident est l’astronaute de l’ESA Matthias Maurer, dans le casque duquel se sont retrouvés 25 centimètres d’eau, malgré les éponges insérées pour éviter ou limiter ce défaut connu. L’accident le plus sensationnel est arrivé à Luca Parmitano en 2013, lorsque plus d’un litre et demi d’eau s’est retrouvé dans son casque, ce qui l’a rendu difficile à respirer. L’astronaute sicilien a dû « se précipiter » vers l’ISS pour éviter de se noyer. Ces incidents se sont répétés (quoique dans une moindre mesure) et finalement il a été décidé d’arrêter.

Les costumes Orlan. Crédit : ESA

Cependant, pour Cristoforetti, ce ne sera pas un problème d’utiliser l’Orlan, puisqu’elle s’est déjà entraînée en Russie avec cette combinaison. Pour reconnaître les deux astronautes lors du tournage il suffira d’observer les couleurs des rubans qui ornent les combinaisons spatiales ; bleu pour l’astronaute italien, rouge pour le cosmonaute ROSCOMOS. Mais que feront-ils exactement une fois hors du laboratoire orbital ? Comme précisé dans le communiqué de l’ESA, les deux astronautes vont larguer dix nano-satellites destinés à la collecte de données radio électroniques, en plus ils achèveront les travaux sur le sas du module – laboratoire russe Nauka (MLM – Multipurpose Laboratory Module), également installé en 2021. comme point d’amarrage pour les navettes. De nouvelles plates-formes et un adaptateur de poste de travail de module seront placés.

Le bras robotique européen. Crédit : ESA

Les travaux les plus significatifs concernent la finalisation de l’installation du Bras Robotique Européen, un bras télescopique qui garantira le support des prochaines activités extravéhiculaires. « Samantha vérifiera que la protection de l’unité de caméra du bras est suffisamment tranchante pour qu’un laser guide le bras lors de la saisie et du déplacement », explique l’ESA. « Une fois de plus, Samantha est un précurseur », a déclaré l’astronaute Luca Parmitano à l’ANSA. « Merci pour votre rôle en démontrant à tous, femmes et hommes, ce que sont la détermination et l’engagement à atteindre un objectif », a-t-il ajouté, soulignant que la préparation d’une sortie dans l’espace est très exigeante et que les deux astronautes se sont entraînés de longue date pour peaufiner les moindres détails. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de l’écoutille de l’ISS.