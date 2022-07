Windows 11 Insider build 25163 apporte le débordement de la barre des tâches et plus

Chaque semaine, Micorosft publie de nouvelles versions de Windows 11 Preview pour les utilisateurs qui ont rejoint le programme Windows Insider sur le canal Dev. Cette semaine, la mise à jour apporte un bon nombre de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur de Windows 11. La nouvelle mise à jour est livrée avec le numéro de build 25163 et est disponible pour Windows Insiders sur le canal Dev. Si vous êtes quelqu’un sur le canal bêta en tant que Windows Insider, vous pouvez consulter la dernière mise à jour récemment déployée en vous rendant ici.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, il y a trois nouvelles fonctionnalités Débordement de la barre des tâches, Sharin à proximité amélioré et la possibilité de partager des fichiers locaux sur Microsoft OneDrive. Voyons en détail comment ces nouvelles fonctionnalités sont bénéfiques pour l’utilisateur de Windows 11.

Retours de débordement de la barre des tâches

Lorsque vous avez trop d’applications ouvertes sur votre PC Windows 11, la barre des tâches finira par se remplir. Et, lorsque vous ouvrez encore plus d’applications, la barre des tâches commencera à se sentir encombrée. Désormais, avec le débordement de la barre des tâches, toutes les applications ouvertes supplémentaires seront désormais épinglées sur le bouton Débordement. Dans Windows 11, le débordement de la barre des tâches épinglera désormais automatiquement vos applications lorsqu’il atteindra sa pleine capacité. Le nouveau débordement de la barre des tâches prend désormais en charge les applications épinglées, les listes de raccourcis et l’interface utilisateur étendue.

Partage à proximité amélioré

Vous obtenez maintenant une nouvelle et plus belle fenêtre de partage Windows dans les applications qui ont la fenêtre de partage directement. Nous voyons également des améliorations avec le partage de fichiers via le partage à proximité de votre PC vers d’autres ordinateurs de bureau. Même lorsque vous souhaitez partager des fichiers via Bluetooth, vous pourrez voir immédiatement les appareils Bluetooth à proximité.

Fichiers locaux sur OneDrive

Pour rendre les choses plus faciles et plus rapides, vous pouvez désormais partager immédiatement vos fichiers locaux sur Microsoft OneDrive. Si vous utilisez des applications qui ont l’option intégrée, vous pouvez simplement choisir OneDrive dans la fenêtre . Vous n’avez plus besoin d’ouvrir l’application OneDrive pour y télécharger vos fichiers locaux. Pour avoir cette fonctionnalité particulière, vous devrez vous connecter avec un compte Microsoft.

Examinons maintenant tous les correctifs et problèmes connus qui sont renvoyés dans la version 25163.

Windows Insider Preview Build 25163 – Correctifs

Explorateur de fichiers Correction d’un crash explorer.exe lors du déplacement des onglets. A fait du travail pour corriger une fuite de mémoire lors de l’utilisation d’onglets avec l’explorateur de fichiers. Correction d’un problème où la vignette d’aperçu de l’explorateur de fichiers dans la barre des tâches, ALT + Tab et la vue des tâches pouvait afficher le titre d’un onglet adjacent et non celui actuellement sélectionné. Si « Afficher tous les dossiers » est activé, les séparateurs dans le volet de navigation de l’Explorateur de fichiers ne devraient plus s’afficher. Avec ce changement, il devrait également résoudre les problèmes où les séparateurs s’affichaient de manière inattendue dans certains autres sélecteurs de dossiers. Correction d’un problème où Narrator ne lisait pas les titres des onglets lorsque le focus se déplaçait à travers eux. Correction d’un problème où un onglet fermé pouvait réapparaître dans l’explorateur de fichiers après avoir fait glisser l’explorateur de fichiers sur vos moniteurs. Correction d’un problème où la rangée d’onglets pouvait se développer verticalement de manière inattendue, couvrant le contenu de la barre de commandes. Les lecteurs amovibles ne devraient plus être affichés de manière inattendue dans une section par eux-mêmes dans le volet de navigation, ce qui interrompait la section avec Ce PC et ce réseau. Correction d’un problème où le bouton Ajouter un nouvel onglet n’était pas clairement visible lors de l’utilisation des thèmes de contraste Aquatique ou Désert. Le bouton Ajouter un nouvel onglet ne doit plus chevaucher le bouton Réduire dans la barre de titre lors de l’utilisation de la mise à l’échelle du texte avec de nombreux onglets ouverts.

Barre des tâches Correction d’un rare plantage explorer.exe qui pouvait survenir lors d’un appel Microsoft Teams, lié au partage de fenêtres à partir de la barre des tâches.

Réglages Modification apportée pour aider à résoudre un problème où l’utilisation de Windows Spotlight sur le bureau peut revenir à un arrière-plan de couleur unie. Amélioration du rembourrage autour du bouton de désinstallation lors de l’utilisation des applications > applications installées en mode grille. Correction de quelques problèmes pouvant entraîner le blocage des paramètres rapides au lancement.

Saisir Correction d’un problème qui entraînait le gel de certaines applications après une action de copie si les actions suggérées étaient activées.

Autre Correction d’un crash à fort impact affectant la fiabilité des actions suggérées.



Windows Insider Preview Build 25163 – Problèmes connus

Général Nous enquêtons sur des rapports indiquant que SQL Server Management Studio ne parvient pas à se lancer pour certains initiés. Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou provoquer une vérification de bogues sur votre PC.

Explorateur de fichiers La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’Explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour. Nous travaillons sur un correctif pour résoudre les rapports selon lesquels le lancement de l’explorateur de fichiers de certaines manières lors de l’utilisation du mode sombre (par exemple, à partir de la ligne de commande) affiche le corps de l’explorateur de fichiers de manière inattendue en mode clair.

Widget Le numéro du badge de notification peut apparaître mal aligné dans la barre des tâches. Dans certains cas, la bannière de notification de certains badges n’apparaîtra pas dans le tableau des widgets. Nous travaillons sur le correctif d’un problème entraînant la réinitialisation inattendue des préférences des widgets (unités de température et widgets épinglés) par défaut.

Sous-titres en direct Certaines applications en plein écran (par exemple, les lecteurs vidéo) empêchent les sous-titres en direct d’être visibles. Certaines applications positionnées près du haut de l’écran et fermées avant l’exécution des sous-titres en direct se relanceront derrière la fenêtre des sous-titres en direct positionnée en haut. Utilisez le menu système (ALT + barre d’espace) pendant que l’application a le focus pour déplacer la fenêtre de l’application plus bas.



Mise à jour du Microsoft Store

Le Microsoft Store sur Windows 10 et Windows 11 reçoit une nouvelle mise à jour avec le numéro de version 22206.1401.2.0. Voici les nouveautés de la version mise à jour.

Parcourez et recherchez avec des conceptions de prix mises à jour :

Nous avons facilité la compréhension des prix, afin que vous disposiez de toutes les informations dont vous avez besoin lorsque vous recherchez une nouvelle application, un nouveau jeu ou un nouveau film.

Nouvelles façons de trouver des éditions de jeux

Nous avons simplifié la recherche des différentes éditions d’un jeu. Affichez les éditions standard et de luxe afin de pouvoir choisir le jeu auquel vous voulez jouer.

Si vous êtes quelqu’un sur le Dev Channel en tant que Windows Insider, vous pouvez maintenant installer cette mise à jour sur votre PC Windows 11. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Paramètres, puis de cliquer sur l’option Windows Update dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Vérifier les mises à jour. Le système va maintenant vérifier et télécharger la mise à jour sur votre PC Windows 11.

