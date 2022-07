10 séries pour détendre le marasme pour l’adieu de Stranger Things

Maintenant que la saison 4 de Stranger Things est terminée, vous aurez ce sentiment d’être orphelin, de vouloir vivre de nouvelles aventures à la Goonies avec des enfants faisant du vélo, chassant des mystères et rencontrant soudainement un danger. Si oui, vous avez de la chance car la formule mise à la mode par les frères Duffer est plus présente que vous ne l’imaginez sur les plateformes de streaming. Voir.

10 alternatives aux choses étranges

Ensuite, nous vous laissons avec les dix séries que vous pouvez continuer à regarder et qui rendront l’attente un peu plus supportable jusqu’à ce que Netflix lance la cinquième saison des aventures des garçons Hawkins. Ceux-ci sont:

Sombre

Une des meilleures séries disponibles sur Netflix, avec trois saisons pleines de mystères et des voyages dans le temps extraordinaires. Et il y a des enfants qui font du vélo.

Séparation

L’un des paris surprenants d’Apple TV +. Une fiction différente, qui raconte aussi la dichotomie entre deux mondes et qui est aussi étrange qu’excitante et fulgurante dans sa fin.

Paradis

Movistar+ a été clair à ce sujet et a suivi les traces de Stranger Things avec cette série dans laquelle les enfants à vélo partent à la recherche de mystères… et d’aventures.

Les restes

L’un des créateurs de Lost est à l’origine de cette étrange série qui compte trois saisons, qui a un récit très particulier mais qui vous laisse très satisfait lorsque vous atteignez la fin. Vous l’avez sur HBO Max.

La malédiction de Hill House

La maison hantée la plus célèbre du monde abrite le retour d’une famille qui s’y retrouve après un drame. Ce retour sera celui qui marquera le moment où ils devront affronter tous les traumatismes du passé que le manoir lui-même sera chargé de leur rappeler.

Westworld

Deux mondes séparés par la technologie. Celle des humains et celle des hôtes. Tous réunis dans un parc à thème extraordinairement réel. Mais qu’est-ce qui est réel ? Vous avez trois saisons et une partie des quatre, récemment diffusées, sur HBO Max.

Locke et clé

Après la mort de leur père, les enfants retournent dans un manoir dans une partie reculée de la Nouvelle-Angleterre où ils retrouveront la magie qui réside dans ses murs. Bien qu’au fond, ce qu’ils devront faire, c’est combattre le mal qui apparaît dans tous les coins de la ville de Lovecraft.

Aventures effrayantes de Sabrina

Sabrina est la protagoniste d’une série dans laquelle elle devra se battre entre vivre dans son monde magique ou le faire avec ses amis normaux. Inspiré des anciennes séries et films de Sabrina la sorcière.

Riverdale

Aventures adolescentes, intrigues amoureuses, drames et aussi comédie pour une production qui vous absorbera par son approche et sa mise en scène. Regarde. Vous l’avez sur Netflix et HBO Max.

Filles de papier

Enfin, nous apportons le pari de Prime Video pour faire concurrence directe à Stranger Things. Ce Paper Girls avec des ados qui vivent chaque matin comme livreurs de presse, nous emmènera dans un monde de phénomènes paranormaux, de voyages dans le temps et de situations incroyables qui, on l’espère, sont aussi intenses que celles vécues par les enfants d’Hawkins.