Le mystérieux centre vide de la Galaxie Fantôme et un labyrinthe de gaz dans un sublime cliché du Webb

Après les premières images, le télescope spatial James Webb continue d’émerveiller : dans la nouvelle et merveilleuse prise de vue, les détails inédits de la galaxie fantôme.

Crédit : NASA / ESA / CSA / STSCI / JUDY SCHMIDT

Les scientifiques de la NASA ont publié une nouvelle image très fraîche capturée par le télescope spatial James Webb, qui montre la galaxie fantôme (M74 ou NGC628) avec des détails tout simplement sublimes. Le cliché a été publié sur le profil Flickr du Dr Judy Schmidt, spécialiste de la post-production d’images astrophotographiques et chercheuse au PHANGS (acronyme de Physics at High Angular resolution in Near GalaxieS) Survey, un projet de recherche international visant à étudier les liens entre étoiles et le gaz moléculaire froid des galaxies spirales, comme l’est le splendide M74. L’objectif, en termes simples, est de détecter la formation d’étoiles à partir de l’interaction entre le gaz effondré et la poussière chauffée en orbite autour du cœur galactique. La galaxie fantôme est située à 32 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation des Poissons ; c’est un objet plutôt faible lorsqu’il est observé par un petit télescope « de jardin ».

Comme précisé, le détail du M74 capturé par le Webb laisse sans voix. La galaxie spirale était déjà merveilleuse dans les images immortalisées par le télescope spatial Hubble, mais l’œil du nouvel instrument – qui fonctionne dans l’infrarouge – est beaucoup plus sensible et est capable d’observer à travers la poussière, montrant ce qui se cache derrière. Ce que nous observons est un réseau dense de gaz et de poussière interagissant avec des détails sans précédent. Plus précisément, les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques sont observées, ainsi qu’un mystérieux centre creux. L’image publiée sur Twitter (que vous voyez ci-dessous) est de couleur violette en raison des émissions de ces hydrocarbures, tandis que l’image de Schmidt a plus de couleurs (fausses couleurs) en raison des trois filtres infrarouges moyens appliqués à l’instrument. . Plus précisément, les filtres sont MIRI F2100W pour le rouge, MIRI F1130W pour l’orange et MIRI F770W pour le cyan. Comme indiqué, le télescope fonctionne dans l’infrarouge, donc les couleurs ne peuvent être obtenues que par traitement. Les filtres sont conçus pour améliorer les détails des gaz et des poussières qui interagissent les uns avec les autres, avec un détail inimaginable jusqu’à aujourd’hui.

Comme le souligne la page de diffusion scientifique « Qui a peur du noir », l’image de la galaxie fantôme a été prise deux jours seulement avant la publication, de sorte que les scientifiques doivent encore l’analyser en profondeur. « Il est clair qu’il représente une mine d’informations pour mieux comprendre comment le gaz est distribué dans une galaxie au niveau local. Et puis il y a cette mystérieuse région centrale vide, tout à étudier », soulignent les auteurs de la page. Bref, dès ces toutes premières images on comprend quel bond en avant peut être fait grâce à l’extrême sensibilité et puissance du Webb. Ces derniers jours, nous avons tous été ravis et émerveillés par les premières images magnifiques capturées par le télescope, un ensemble qui représente non seulement le jalon d’une nouvelle ère de recherche, mais aussi une « carte de visite » sur le potentiel de l’instrument futuriste. . Nous n’en sommes qu’au début.

M74 vu de Hubble. Crédit : NASA, ESA et Hubble Heritage (STScI / AURA) – Collaboration ESA / Hubble