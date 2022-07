MacBook ne charge pas ? Voici 6 façons de le réparer

MacBook ne charge pas ? Que vous rencontriez des problèmes avec un câble de charge particulier, plusieurs câbles/chargeurs ou des problèmes intermittents, suivez les 6 solutions pour réparer un MacBook Air ou un MacBook Pro qui ne fonctionne pas.

Selon le MacBook que vous possédez, il utilise un câble MagSafe ou USB-C pour se recharger (les MacBook modernes peuvent utiliser l’un ou l’autre). Les câbles USB-C sont réversibles, vous pouvez donc utiliser les deux côtés.

Ci-dessous, nous aborderons les problèmes les plus courants qui peuvent empêcher votre MacBook de se charger normalement. Gardez à l’esprit que chaque MacBook est livré avec un chargeur d’une puissance spécifique. Vous pouvez utiliser des adaptateurs d’alimentation au-dessus et en dessous, mais la charge peut être plus lente si vous utilisez un chargeur sous-alimenté.

MacBook ne charge pas : 6 solutions

Assurez-vous que votre MacBook n’est pas trop chaud ou trop froid 50º à 95º F (10° à 35° C) est la plage de température ambiante adaptée aux MacBooks

Laissez-le refroidir ou se réchauffer s’il est en dehors de cette plage Pour le chargement USB-C, essayez d’utiliser le verso du câble avec un adaptateur secteur branché sur une prise murale dont vous êtes certain qu’elle fonctionne Si vous avez un MacBook qui se charge avec USB-C, essayez un autre port USB-C S’il ne charge toujours pas, essayez un deuxième câble/adaptateur secteur si vous en avez une et/ou une autre prise Vérifiez le MagSafe ou USB-C port pour l’accumulation ou les débris Utilisez une loupe ou un appareil photo iPhone si vous avez besoin d’aide pour voir à l’intérieur du port

Si vous voyez des peluches, des débris, etc., faites attention de les retirer car les broches de charge peuvent être endommagées – l’utilisation douce d’un cure-dents en plastique peut être efficace

Si vous n’êtes pas à l’aise pour nettoyer le port de charge, apportez votre Mac dans un Apple Store, un fournisseur de services agréé Apple ou contactez l’assistance Apple. Clique le icône de la batterie dans la barre de menu de votre Mac (coin supérieur droit), vous pouvez voir un message d’erreur décrivant pourquoi la batterie de votre MacBook ne se charge pas Redémarrer votre MacBook Apple dit d’éteindre votre MacBook et de fermer l’écran pendant au moins 30 secondes

Ouvrez l’écran/allumez votre MacBook et essayez de le recharger

Chargement du MacBook Pro avec MagSafe

Si votre MacBook ne charge toujours pas ou ne répond pas au redémarrage, rendez-vous dans un Apple Store, un fournisseur de services agréé Apple ou contactez l’assistance Apple.

