Les mods de jeux vidéo GTA V, Red Dead ou Mafia sont-ils illégaux ?

Les mods sont presque aussi anciens que les jeux vidéo eux-mêmes puisqu’ils ont atterri sur les anciens ordinateurs IBM ou compatibles. Il suffit de regarder en arrière et de se souvenir de cette version « Chiquito de la Calzada » de Doom pour se rendre compte que cette pratique consistant à modifier un jeu original est une tradition, même si certaines entreprises ne l’aiment pas et veulent leur opposer leur veto en utilisant leur économie toujours impunie. pouvoir à une cohorte infinie d’avocats.

Take-Two n’aime pas les mods

Le fait est que ces derniers jours, la société détenue par Rockstar a fait l’actualité pour le DMCA (Digital Age Copyright Act promulgué aux États-Unis en 1996) qui veut s’appliquer contre LukeRoss et son VRAI travail autour du développement de mods pour des jeux comme GTA V, Red Dead Redemption 2 ou Mafia Definitive Edition (ou Cyberpunk 2077, comme vous pouvez le voir sur l’une de ses vidéos officielles) et qui permettent d’y jouer dans un mode de réalité virtuelle qui n’est pas officiellement disponible.

À travers ce DMCA, ce que Take-Two demande, c’est que l’auteur de ce contenu le supprime sous prétexte de sauter un acte qui poursuit essentiellement « non seulement la violation des droits de reproduction eux-mêmes, mais aussi la production et la distribution de technologies qui permettent mesures de protection du droit d’auteur à contourner ». Et de l’avis des Américains, LukeRoss le fait avec ses mods.

Le résultat est qu’au début, l’auteur de ces travaux VR pour les jeux Take-Two a accepté de les retirer jusqu’à ce qu’il devienne clair quelle était la base juridique pour que l’entreprise le force à démissionner de son travail, ce qui, il faut le dire il, il le monétise à travers un Patreon qu’il a actif et où il publie tout ce qu’il fait.

De plus, ce Take-Two DMCA est curieux car il ne s’est concentré que sur les mods de réalité virtuelle de ses jeux, qui sont payants, et a laissé de côté les gratuits, c’est pourquoi toutes sortes de suspicions sont apparues sur ce mouvement : Do Rockstar prépare des versions VR de ses jeux et ne veut pas qu’il y ait d’alternatives non officielles ?

Les modules sont-ils légaux ?

Sur le papier, les mods sont légaux (ou vivent illégalement, ce qui ne veut pas dire illégalité) tant qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du produit numérique auquel ils sont dirigés, qu’ils ne portent pas atteinte au droit d’auteur ou qu’ils ne suppriment pas les DRM destinés à le protéger. Dans le cas de LukeRoss, son travail n’a provoqué aucune de ces hypothèses, il ne devrait donc pas s’inquiéter… jusqu’à ce que le pouvoir économique et intimidant d’une entreprise qui croit le contraire, même si les faits ne le soutiennent pas, entre en scène.

Et c’est précisément ce qui s’est passé. Au début, LukeRoss a retiré ces mods VR mais maintenant, quelques jours plus tard, il demande de l’aide à la communauté pour lancer une petite bataille contre ce qu’il croit (et est) une injustice qui ne peut être maintenue qu’en recourant à l’intimidation et à la peur. il produit un géant qui peut se permettre de dépenser ce dont il a besoin pour écraser celui qui se trouve devant lui.

Bien sûr, Take-Two avec des mesures comme celle-ci ne gagne pas exactement l’amour des joueurs. Vous ne pensez pas ?