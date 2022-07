Les chats blessés dans les incendies risquent des caillots mortels : la découverte sauvera la vie de nombreux félins

En examinant les chats blessés dans un incendie, les vétérinaires ont découvert qu’ils avaient un risque plus élevé de caillots sanguins mortels. L’étude permettra de sauver de nombreux félins.

Un chat blessé dans un incendie. Crédit : UC Davis

Les chats blessés lors d’incendies courent un risque accru de développer de graves caillots sanguins, pouvant même entraîner une mort subite. Cette découverte importante aidera les vétérinaires à intervenir avec des thérapies ad hoc sur les patients félins, pour prévenir l’apparition de thrombus mortels et ainsi sauver de nombreuses autres vies. Mais les avantages ne se limiteront pas aux seuls chats. Les résultats de la nouvelle étude pourraient également aider les victimes humaines des incendies ; en fait, une association est connue entre l’exposition aux incendies et une augmentation des admissions à l’hôpital pour un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Davis School of Veterinary Medicine de l’Université de Californie, qui a collaboré étroitement avec des scientifiques, a déterminé que les chats blessés par des incendies et intoxiqués par la fumée présentaient un risque plus élevé de caillots mortels. Département des sciences cliniques de l’Université d’État de Caroline du Nord. Les scientifiques, dirigés par les Drs Avalene WK Tan et Ronald HL Li, vétérinaires du William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital de l’Université de Californie, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude sur 29 chats blessés lors d’un grave incendie survenu à Paradise en 2018. , en Californie. Ils ont comparé leurs tests – degré d’activation plaquettaire, réponse plaquettaire aux agonistes physiologiques, niveaux de microvésicules dérivées des plaquettes (PDMV), et plus encore – avec ceux de 21 chats en bonne santé atteints de cardiomyopathie hypertrophique subclinique ou HCM (la maladie la plus courante chez les chats) et 11 chats en bonne santé. Ils ont également examiné « l’association entre les événements thrombotiques, la gravité des brûlures, les altérations du myocarde et le degré d’activation plaquettaire chez les chats exposés aux incendies », indique le résumé de l’étude. L’inspiration pour cette recherche est venue d’une étude précédente dans laquelle il a été démontré que les chats touchés par les incendies avaient un risque élevé de problèmes cardiaques.

En croisant toutes les données, le professeur Tan et ses collègues ont découvert que les chats blessés et empoisonnés dans les incendies avaient une augmentation significative des plaquettes, les cellules du sang qui aident à arrêter les saignements en cas de blessure. Les plaquettes dans ce cas étaient hyperactives et catalysaient le risque de générer des caillots sanguins dangereux. Les chercheurs ont comparé les chats blessés par le feu à ceux atteints de cardiomyopathie hypertrophique subclinique – qui entraîne un épaississement du muscle cardiaque – précisément parce que ces derniers sont plus à risque de développer de graves caillots sanguins (ils sont dits hypercoagulables). Les chercheurs ont également découvert que les chats blessés par le feu libéraient une concentration plus élevée de microvésicules, « des structures membraneuses microscopiques, remplies de protéines, en forme de bulles, associées aux maladies cardiovasculaires et à un risque élevé de coagulation », ont expliqué les auteurs de l’étude dans une presse. Libération. En résumé, les chats souffrant de lésions thermiques et d’empoisonnement par la fumée d’un incendie présentent une activation plaquettaire et une dispersion des microvésicules accrues, ce qui augmente à son tour le risque de caillots sanguins mortels. Au cours des analyses, un nouveau récepteur sur les plaquettes de chat a également été identifié – appelé Toll-Like-Receptor-4 – qui pourrait être impliqué dans la coagulation, devenant une cible potentielle pour de futures thérapies.

« Avant ces deux articles, nous ne savions pas que les chats touchés par les incendies urbains étaient susceptibles de former des caillots, ce qui peut entraîner une mort subite », a déclaré le professeur Li, vétérinaire d’urgence et de soins intensifs. « Cette étude va changer la norme de soins pour les chats sauvés de ces incendies et, espérons-le, sauver plus de vies », a ajouté le scientifique. « Nous avons constaté que les chats exposés à la fumée et aux blessures par le feu sont encore plus sujets aux caillots, montrant une association directe entre les blessures par le feu, la réponse plaquettaire et la formation de caillots », a fait écho le professeur Tan. Les chercheurs sont convaincus que les résultats de cette recherche conduiront non seulement à de nouvelles thérapies salvatrices pour les félins, mais pourraient également améliorer les connaissances sur les conséquences des incendies chez l’homme. Les détails de la recherche « Platelet Priming and Activation in Naturally Occurring Thermal Burn Injuries and Wildfire Smoke Exposure Is Associated With Intracardiac Thrombosis and Spontaneous Echocardiographic Contrast in Feline Survivors » ont été publiés dans la revue scientifique Frontiers – Veterinary Science.