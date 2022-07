Découverte d’une étoile au champ magnétique monstrueux : elle libère 1,6 milliard de Tesla

Grâce à l’instrument HXMT, l’objet avec le champ magnétique le plus puissant jamais observé a été identifié. Il s’agit du pulsar Swift J0243.6 + 6124.

Crédit : NASA

Au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, une étoile particulière a été découverte avec le champ magnétique le plus puissant jamais identifié par les astrophysiciens. Ce pulsar, une étoile à neutrons extrêmement dense et en rotation rapide, libère une force magnétique qui annihile tout autre objet jamais observé : elle est égale à 1,6 milliard de Tesla. La Tesla, nommée en l’honneur du célèbre physicien et ingénieur électricien croate Nikola Tesla, est une (très grande) unité de mesure du Système international qui définit la densité d’un champ magnétique. Le champ magnétique record de Swift J0243.6+6124, c’est le nom de l’étoile, est supérieur de 600 millions de Tesla aux pulsars GRO J1008-57 et 1A 0535+262, détenteurs des précédents records.

Pour faire une comparaison avec les champs magnétiques auxquels nous avons affaire, celui du « beau » aimant de frigo acheté lors des dernières vacances est égal à 0,001 Tesla. Celle de la Terre à l’équateur, comme le précise un document de l’Université Tuft, a une intensité égale à 0,0000305 Tesla, alors qu’aux pôles elle est environ le double de cette valeur. Les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle les plus puissants dans les hôpitaux ont 3 Tesla, tandis que certains chercheurs japonais de l’Université de Tokyo sont parvenus à atteindre expérimentalement 1 200 Tesla en laboratoire, mais seulement maintenus pendant 100 microsecondes. Cela donne une bonne idée de l’extraordinaire de la valeur observée pour Swift J0243.6 + 6124. Les pulsars standards, de plus, ont une densité inimaginable (imaginez la masse du Soleil entassée sur une dizaine de kilomètres) et tournent à des vitesses extrêmes ; cette combinaison, en plus de générer des champs magnétiques incroyables, leur permet de « pulser » avec des impulsions de rayonnement électromagnétique, émises à intervalles très réguliers.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut de physique des hautes énergies de l’Académie chinoise des sciences, qui a collaboré avec des collègues de l’Institut d’astronomie et d’astrophysique, a décrit le champ magnétique record du pulsar. et la physique des particules de l’Université Eberhard Karls (Allemagne), le département d’astronomie de l’Université Tsinghua et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Ling-Da Kong, chercheur à l’Académie chinoise des sciences, ont pu mesurer la force magnétique du pulsar grâce au Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT) ou instrument Insight, lancé en juin 2019. 2017. Cet observatoire spécialisé en rayons X est capable d’analyser des pulsars, des magnétars, des trous noirs, des étoiles à neutrons, des noyaux actifs de galaxies et d’autres objets célestes en fonction de leurs émissions de rayons X et gamma. Le pulsar Swift J0243.6+6124 était déjà connu des chercheurs du fait qu’il s’agit de la seule source de rayons X de la Voie lactée qui rentre dans la liste des objets dits « ultra-brillants ».

Pouvoir mesurer le champ magnétique d’objets à des milliers d’années-lumière est une entreprise très complexe, mais grâce à la sensibilité du HXMT et à une explosion d’électrons qui s’est produite après le lancement sur l’étoile, à travers un phénomène appelé « diffusion par résonance cyclotronique ». caractéristiques (CRSF) « , les chercheurs ont pu déterminer l’intensité de 1,6 milliard de Tesla. Il n’est pas exclu que des objets encore plus extrêmes que Swift J0243.6 + 6124 puissent être identifiés à l’avenir. Les détails de la recherche « Insight-HXMT Discovery of the Highest-energy CRSF from the First Galactic Ultraluminous X-Ray Pulsar Swift J0243.6 + 6124 » ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters.