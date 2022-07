Deux photos « secrètes » du télescope spatial James Webb montrent Jupiter et ses lunes

Outre les premières images historiques révélées par l’observatoire spatial, l’équipe de la NASA a également publié deux photos inédites de la géante gazeuse et de trois de ses lunes.

Images de Jupiter cachées dans un document de test de télescope / NASA, ESA, CSA et STScI.

Au lendemain de l’incroyable série d’images dévoilées 24 heures après la première et la plus profonde photo de l’Univers, l’équipe du télescope spatial James Webb a également publié deux images inédites de Jupiter et de trois de ses lunes. Il s’avère qu’ils faisaient partie d’un test, pour s’assurer que le télescope le plus complexe et le plus puissant jamais construit puisse suivre les objets se déplaçant rapidement dans le système solaire. Jupiter était la plus lente, mais aussi la plus grande et la plus spectaculaire des neuf cibles mobiles utilisées pour le test, et a prouvé que le James Webb était encore plus efficace que prévu – une véritable merveille des temps modernes.

Les photos inédites de Jupiter prises par James Webb

Les images sont publiées dans le rapport de mise en service du télescope et indiquent ses performances scientifiques réelles, qui seront extrêmement utiles pour étudier les astéroïdes et les météorites géocroiseurs, voire les objets interstellaires. En particulier, les deux images, présentées ci-dessous en détail, montrent Jupiter, ses anneaux et trois de ses lunes : Europe, Thèbes et Métis. Dans l’image de gauche, vous pouvez également apprécier l’ombre d’Europe, juste à côté de la tumultueuse et infâme Grande Tache Rouge de la planète.

A gauche, image à courte longueur d’onde obtenue par NIRCam avec filtre F212N (2,12 µm) ; à droite, image NIRCam à grande longueur d’onde avec filtre F323N (3,23 µm) / NASA, ESA, CSA et STScI.

Les deux ont été prises par la caméra proche infrarouge (NIRCam), la caméra proche infrarouge du télescope, utilisant deux filtres différents qui mettent en évidence des longueurs d’onde de lumière distinctes. L’image de gauche (F212N) a été obtenue à l’aide d’un filtre pour les longueurs d’onde les plus courtes (2,12 µm) tandis que celle de droite (F323N) avec un filtre qui met en évidence les grandes longueurs d’onde de la lumière (3,23 µm). Le temps d’exposition était de 75 secondes.

Le test a permis de vérifier l’utilisation du James Webb pour photographier des détails tels que des lunes et des anneaux autour d’une planète brillante comme Jupiter. « L’observation d’une planète lumineuse, de ses satellites et de ses anneaux devait être difficile, en raison de la lumière diffusée qui peut affecter l’instrument scientifique utilisé, tandis que le capteur doit suivre les étoiles guides proches de la planète lumineuse.» Lit le rapport.

Comme l’explique Carl Starr, responsable des opérations de mission de Webb pour le télescope spatial James Webb, un « coronographe » a été appliqué pour obtenir les images, un instrument optique qui minimise la lumière diffusée par un objet lumineux, vous permettant d’observer ce qui l’entoure. Ainsi, rapporte Space.com, Jupiter apparaît soudainement plus sombre et il est possible d’apprécier ses lunes et ses anneaux faibles.

Comme mentionné, les deux images sont les dernières d’une collection de photos non éditées prises dans le cadre du processus d’alignement et d’étalonnage du télescope. « Ces observations ont confirmé l’attente selon laquelle l’acquisition d’étoiles guides fonctionne avec succès tant que Jupiter est à au moins 140″ du FGS, conformément à la modélisation pré-vol.» précise le rapport.